Hokejisté Vítkovic mohou v extralize snížit ztrátu na vedoucí Pardubice

Praha - Hokejisté Vítkovic mají ve středečním zápase 32. kola Tipsport extraligy šanci snížit ztrátu na vedoucí Pardubice. Zatímco ostravský tým čeká domácí souboj s Mladou Boleslaví, Dynamo se utká se Spartou až 10. ledna. Pražané totiž v těchto dnech startují na Spenglerově poháru v Davosu.

Vítkovice si tak s Pardubicemi prohodily role. Zatímco Vítkovice do extraligy nezasáhly v pondělí, Východočeši budou odpočívat ve středu. Tým kouče Miloše Holaně tak má příležitost snížit čtyřbodovou ztrátu na Dynamo.

Proti Mladé Boleslavi budou Vítkovice usilovat o třetí výhru za sebou, v posledních dvou utkáních navíc neinkasovaly ani gól. Před Vánoci ale Ostravané prohráli tři ze čtyř zápasů a naposledy naplno bodovali 2. prosince. V zatím posledním utkání doma prohráli s Třincem a poprvé v sezoně vyšli na svém ledě bodově naprázdno.

"Určitě mrzí, že jsme prohráli, ale nejde celý rok jen vyhrávat. Musíme se z toho poučit, podíváme se na video a nachystáme se na další zápas," řekl kapitán Lukáš Krenželok.

Ani Středočeši nezažívají ideální období, prohráli šest z posledních sedmi zápasů a v tabulce klesli na 9. místo. Třikrát za sebou prohráli i venku, kde vyšli dvakrát gólově naprázdno. "Musíme na nepovedený zápas zapomenout co nejrychleji. Dostat sedm branek doma před plným publikem není dobré," uvedl útočník Pavel Kousal po posledním nezdaru s Libercem.

Naopak navázat na vysoké vítězství nad regionálním rivalem se bude snažit Liberec, který se utká s Plzní. Bílí Tygři vyhráli tři z posledních čtyř zápasů a ve všech bodovali. Teď mají šanci Plzeň předstihnout i v tabulce, oba týmy dělí na šestém a sedmém místě tři body.

"Hodně se po zápase věnujeme regeneraci, která je teď ještě důležitější než obvykle. Alespoň jsme ale stále v tempu, zápasy jsou lepší než tréninky, takže mně to tak vyhovuje," řekl útočník Oscar Flynn k náročnému programu na konci roku, kdy většina týmů absolvuje tento i příští týden tři zápasy a hrají obden.

Pozice v tabulce si mohou po vzájemném souboji prohodit i Brno a Hradec Králové, které zatím nasbíraly shodně 40 bodů. Kometa bude usilovat o první výhru v základní hrací době od 16. listopadu, v dalších dvanácti utkáních získala jen pět bodů. V pondělí utrpěla na ledě Třince debakl 2:7.

Ani Východočeši nezvládli poslední zápas, prohráli doma s Českými Budějovicemi a nenavázali na předešlé čtyři výhry. "Poslední zápas musíme hodit za hlavu. Určitě budeme lepší. Nahuštěný program nám nevadí, alespoň máme šanci to rychle nahradit," řekl útočník Zdeněk Doležal.

Poslední tři týmy tabulky se představí v domácím prostředí. Čtrnácté Kladno přivítá třetí Třinec, dvanácté České Budějovice se utkají se čtvrtou Olomoucí a předposlední Karlovy Vary hostí jedenáctý Litvínov.

Energie nezvládla čtyři poslední zápasy, dvakrát za sebou ani neskórovala. V podkrušnohorském derby se bude snažit vylepšit nepříznivou bilanci z domácí arény, kde Karlovy Vary vyhrály jen čtyři z 15 zápasů. Naposledy doma udolaly v prodloužení Mladou Boleslav 20. listopadu.

"Nejsme v ideálním rozpoložení. Ale nadále věříme naší práci a našim hráčům. Uděláme nyní vše pro to, abychom se dobře připravili na výroční utkání a potěšili naše diváky," řekl asistent trenéra Vojtěch Šik a poukázal na slavnostní ráz duelu. Západočeši budou slavit 90 let od založení klubu, do místní Síně slávy uvedou bývalého majitele Karla Holoubka a dres s číslem 34 bývalého kapitána Václava Skuhravého umístí pod strop arény.

Tabulka:

1. Pardubice 30 15 7 4 4 86:59 63 2. Vítkovice 30 15 4 6 5 98:76 59 3. Třinec 30 15 2 5 8 87:59 54 4. Olomouc 31 15 4 1 11 80:63 54 5. Sparta Praha 31 14 4 1 12 78:71 51 6. Plzeň 31 12 3 6 10 80:79 48 7. Liberec 30 9 5 8 8 87:78 45 8. Hradec Králové 29 11 3 1 14 73:76 40 9. Mladá Boleslav 30 9 4 5 12 59:68 40 10. Brno 30 9 6 1 14 74:89 40 11. Litvínov 31 10 2 5 14 89:92 39 12. České Budějovice 30 9 3 3 15 72:84 36 13. Karlovy Vary 31 9 3 2 17 69:99 35 14. Kladno 30 7 3 5 15 67:106 32