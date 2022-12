Hradec Králové otočil v závěru duel v Brně, vyhrál 3:2 v prodloužení

Brno - Hokejisté Hradce Králové zvítězili v utkání 32. kola extraligy na ledě Brna 3:2 v prodloužení. Hráči Komety dvakrát vedli, ale hosty zachránil v čase 59:36 útočník Lukáš Cingeľ, jenž pak také rozhodl v 64. minutě o úspěchu Mountfieldu. Kouč Brna Patrik Martinec se tak ani na čtvrtý pokus nedočkal tříbodového zisku, Kometa prohrála potřetí za sebou.

První třetina bratrského souboje trenérů Martinců nabídla vyrovnanou podívanou. Úvodní šanci měl ve druhé minutě Perret, který se natlačil před Čiliaka, ale slovenský gólman zasáhl. V deváté minutě dostal zpoza brány ideální přihrávku od Holíka domácí útočník Flek, který trefil Kiviahovo rameno.

Hrál se svižný hokej, Kometa dohrávala souboje a zdařile napadala soupeřovu rozehrávku. V závěru třetiny mohla jít do vedení, ale Malý po brejku tří na jednoho tutovku neproměnil.

Do druhé části vykročilo lépe Brno. Křížnou přihrávku nalezl Flek na pravém kruhu Holíka, který ale trefil jen Kiviahův beton. Následovalo přečíslení dvojice Zaťovič - Strömberg, finský centr se rozhodl vystřelit, jenže na hradeckého gólmana nevyzrál. Brňané byli nadále aktivnější a vynutili si i dvě přesilovky, v nichž nebezpečně pálili Horký a Dufek.

Stav se nezměnil, přibylo jen šarvátek a tvrdých soubojů. Bojovnost Komety nakonec sklidila v závěru třetiny ovoce - v čase 39:27 se prodral po pravé straně Holík a střelou pod vyrážečku poslal Brno do vedení.

Domácí se v třetí třetině snažili kontrolovat hru, Mountfield však pálil na Čiliaka z každé pozice. Cingelovu ránu dokázal brněnský brankář ukrýt do výstroje, v 48. minutě ale Hradec přece jen vyrovnal. Lalancette našel zpoza brány Aleše Jergla a ten uspěl střelou do protipohybu. Radost Východočechů trvala jen 41 vteřin, pak Flek našel připraveného kanonýra Horkého a ten s naprostou jistotou skóroval.

Podruhé Hradec vyrovnal při power play, v čase 59:36 se k odraženému kotouči dostal Cingeľ a propálil Čiliaka. V prodloužení se hosté rozhodli odvolat brankáře znovu a tento tah jim vyšel. O dvou bodech pro Mountfield rozhodl opět Cingeľ.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Horáček (Brno): "Bohužel jsme prohráli v prodloužení, je to škoda, dvakrát jsme vedli. Z naší strany to bylo odpracované a odbojované utkání. Musíme přidat, abychom tyto zápasy v budoucnu dotáhli do vítězného konce."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Vzhledem ke konečnému výsledku jsme samozřejmě šťastní, s bráchou hrozně nerad prohrávám. Zápas byl vyrovnaný. Byť jsme celou dobu dotahovali a Kometa byla pořád o krok napřed, tak si myslím, že tým bojoval až do konce a ukázal charakter. V power play jsme trošku se štěstím vyrovnali a nakonec získali dva body. Do kabiny patří za vynaložené úsilí obrovská pochvala."

HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové 2:3 v prodl. (0:0, 1:0, 1:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 40. Holík (Kundrátek), 49. Horký (Flek) - 48. Jergl (Lalancette, Perret), 60. Cingeľ (Lalancette, Lev), 64. Cingeľ (F. Pavlík, Lev). Rozhodčí: Šír, Stano - Synek (oba SR), Axman. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 6446.

Brno: Čiliak - Kundrátek, Kučeřík, Holland, Ďaloga, Gulaši, Ščotka, Hrbas - Koblížek, Holík, Flek - Horký, Strömberg, Zaťovič - Kratochvíl, Kollár, Süss - I. Sedláček, Malý, Dufek. Trenér: P. Martinec.

Hradec Králové: Kiviaho - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič - Lev, Cingeľ, Morong - Okuliar, Pilař, R. Pavlík - Jergl, Lalancette, Perret - Z. Doležal, Štohanzl, P. Moravec. Trenér: T. Martinec.