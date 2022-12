Vítkovice otočily duel s Boleslaví a dotáhly se na bod k prvním Pardubicím

Ostrava - Hokejisté Vítkovic zvítězili v 32. kole extraligy nad Mladou Boleslaví 5:2 a přiblížili se na jediný bod vedoucím Pardubicím. Dvěma góly k tomu výrazně napomohl americký útočník Peter Krieger, jenž svou třináctou a čtrnáctou trefou v sezoně otáčel stav z 0:1 na 3:1. Vítkovičtí se tříbodové výhry dočkali po pěti kolech, zatímco Mladá Boleslav pokračovala v utrápených výkonech a prohrála sedmé z posledních osmi utkání.

První velká šance náležela Vítkovicím, Muellerovi však při sólovém nájezdu sebral gól pohotový Novotný. Dále byla první část už v režii Středočechů, a to i díky dvěma přesilovým hrám, ve kterých se hosté dostali do tlaku. V té první několikrát ohrozili Stezku, ten si však s Najmanovými pokusy poradil. Hosté tak udeřili až v 17. minutě, Stránský před Stezkou šikovně sklepl Jánošíkovo nahození.

Vítkovice se takřka do poloviny zápasu hledaly a vyjma úvodní Muellerovy šance nenabídly fanouškům nic. Pomohla jim však zručná teč Kriegera, který na hranici vysoké hole usměrnil mimo gólmanův dosah Kochův pokus od modré čáry. Rozhodčí situaci řešili u videa, ale gól uznali.

Vyrovnávací branka domácí zvedla. I když pak nevyužili přesilovku, těsně po jejím skončení od bočního mantinelu švihem nad rameno překvapil Novotného Bukarts a zapsal si šestnáctý gól v sezoně. Byla to i jubilejní stá branka Vítkovic v ročníku.

Než hosté obrat stačili vstřebat, Ostravané momentální převahy využili k dalšímu navýšení skóre, o nějž se pohotovou ranou bez přípravy z kruhu postaral opět Krieger. Vzápětí mohli Středočeši kontrovat, jenže Šťastný proti Stezkovi neuspěl.

Tak se povedlo utkání zdramatizovat až v přesilové hře Lantošimu, který z voleje zakončil rychlou kombinaci hostů. Vítkovice však za chvíli odpověděly rovněž v početní výhodě a i jejich povedenou souhru zakončil z první Mueller. Při power play Mladé Boleslavi pak tři body stvrdil Kalus.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Boleslav začala dobře a aktivně, my jsme toho v první třetině kromě šance Muellera moc neukázali. Ale o pauze jsem cítil, že na druhou třetinu ze šatny vychází úplně jiné mužstvo, které chce otočit zápas. Potvrdilo se to třemi góly. Udělali jsme sice zbytečný faul po buly, kdy jsme pustili soupeře na 3:2, ale hned vzápětí jsme výborně zahranou přesilovou hrou odskočili zase na dva góly. Pro nás strašně psychicky důležité vítězství za tři body."

Ladislav Čihák (Mladá Boleslav): "První třetina se nám docela vyvedla a byli jsme o ten gól lepší. Ale bohužel druhou jsme zaspali. Přestali jsme forčekovat, nechávali jsme tam hodně prostoru a soupeř toho využil a potrestal nás. V třetí třetině jsme se snažili něco změnit, dostala nás do hry skvěle sehraná přesilová hra na 3:2. Bohužel nesmyslný faul nás pak poslal do oslabení, soupeř má velmi dobré přesilovky a dal z toho branku. My už jsme na to nedokázali odpovědět."

HC Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 27. Krieger (Koch, Roberts Bukarts), 35. Roberts Bukarts (Gewiese, Raskob), 37. Krieger (Koch, Půček), 52. Mueller (Kalus, Lakatoš), 59. Kalus (Mikuš, Stezka) - 17. J. Stránský (Jánošík, Eberle), 49. Lantoši (P. Kousal, Lintuniemi). Rozhodčí: Jeřábek, Veselý - Gebauer, Rožánek. Vyloučení: 6:3. Využití: 1:1. Diváci: 7225.

Vítkovice: Stezka - Grman, Mikuš, Raskob, Koch, L. Kovář, Gewiese, J. Stehlík - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - Lakatoš, L. Krenželok, Kalus - Bernovský, Chlán, Fridrich - Lednický, Dej, Půček. Trenér: Holaň.

Mladá Boleslav: F. Novotný - R. Jeřábek, Jánošík, Pláněk, Pýcha, Bernad, Lintuniemi - Šťastný, Lantoši, Lunter - P. Kousal, O. Najman, Šmerha - J. Stránský, Fořt, Eberle - Kantner, Kotala, M. Beránek. Trenér: Čihák.