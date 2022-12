Karlovy Vary po čtyřech prohrách zabraly, porazily Litvínov 3:0

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů porazili v utkání 32. extraligového kola Litvínov 3:0. Západočeši uspěli proti hráčům Vervy poprvé v sezoně a utnuli sérii čtyř zápasů bez bodového zisku. První čisté konto v probíhajícím ročníku udržel díky 29 úspěšným zákrokům Vladislav Habal. Vítězný gól si připsal útočník Vít Jiskra. Litvínovští vyšli po sérii čtyř vítězství podruhé za sebou naprázdno.

Podkrušnohorské derby mezi domácí Energií a Litvínovem mělo slavnostní úvod. V roce, kdy Karlovy Vary slaví 90 let na hokejové mapě Česka, byl mezi legendy klubu zařazen jeho dlouholetý kapitán Václav Skuhravý a jeho dres s číslem 34 byl slavnostně vyvěšen pod strop KV Areny. Během ceremoniálu byl do klubové Síně slávy uveden také dlouholetý majitel klubu Karel Holoubek, jenž klub podporoval a posléze vlastnil bezmála třicet let.

Hráči z lázeňského města, kteří nastoupili ve slavnostních černo-zlatých retro dresech, vstoupili do zápasu aktivněji. Poté, co první větší šanci Juusoly ještě zlikvidoval Godla, se skóre poprvé měnilo v šesté minutě díky domácímu Jiskrovi, který se po Bartejsově nahození od modré čáry a několikeré teči v předbrankovém prostoru dostal k puku a poslal domácí do vedení. Blízko vyrovnání byl v 17. minutě Chalupa, ještě nedávno hráč Karlových Varů, ale jeho tečovaná střela minula branku.

Hned na úvod prostředního dějství si dobré příležitosti před Godlou vytvořili Rachůnek a Hladonik, ale strážce hostující branky byl na jejich střely připraven. V bruslivém a pro oko diváka atraktivním souboji se i Severočeši dostali k příležitostem. Zdráhal si nabruslil až před Habala, avšak obtěžován domácí obranou již neměl čas přesně zakončit.

Ve 33. minutě byli krátce po sobě vyloučeni Zygmunt a Zeman a Západočechům se naskytla příležitost hrát přes minutu a půl v pěti proti třem. Výhodnou početní výhodu po 26 sekundách využil Černoch, jenž po střele Koblasy poslal puk podruhé za Godlova záda.

Ve třetí třetině se Litvínov dostal do velkého tlaku, ale díky obětavosti domácích obránců a zejména skvělému Habalovi v brance se neujaly velké šance Estephana, Straky a Abdula. Hosté utkání nezdramatizovali ani v 58. minutě, kdy se odhodlali k power play, naopak domácí Kohout definitivně rozhodl v 59. minutě gólem do opuštěné branky.

Hlasy trenérů po utkání:

Vojtěch Šik (Karlovy Vary): "V první řadě jsme hodně rádi za dnešní návštěvu, která byla nejvyšší v sezoně. My jsme do utkání vstoupili solidně, konečně jsme po dvou zápasech vstřelili branku a z hráčů spadl ten pomyslný kámen. Měli jsme horší pasáž ve druhé třetině, kdy nás soupeř zavřel v pásmu a měl tam nějaké příležitosti. Dnes jsme si konečně pomohli i početní výhodou, když jsme zužitkovali přesilovku pět na tři. Měli jsme větší hlad a chtěli to za každou cenu urvat. I v zápasech s Olomoucí a Plzní jsme měli dobrý pohyb, akorát to tam nespadlo. Jsme hrozně rádi, že jsme utkání zvládli. I kvůli výborné návštěvě, kvůli panu Holoubkovi i Vencovi Skuhravému, jimž to dnešní vítězství darujeme."

David Kočí (Litvínov): "Dnes jsme neměli dobrý pohyb, neměli jsme takové úsilí na to, abychom zápas vyhráli. Start do utkání jsme měli docela dobrý, potom nás ale zmrazil první gól a od té doby jsme to nemohli nastartovat. Hráči se sice snažili, ale pak nás trošku dostala ve druhé třetině dolů oslabení, v nichž jsme ztratili hodně energie a do zápasu jsme se již nedostali."

HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Jiskra (Bartejs, Koblasa), 34. Černoch (Koblasa, Pulpán), 59. Kohout. Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Lhotský, Hnát. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. Diváci: 4839.

Karlovy Vary: Habal - Pulpán, Huttula, Stříteský, Bartejs, Havlín, Dlapa, A. Rulík - Kohout, Černoch, Koblasa - Koffer, Gríger, T. Rachůnek - Kofroň, Hladonik, Juusola - O. Beránek, Jiskra, Redlich. Trenér: Bruk.

Litvínov: Godla - D. Zeman, Zile, Šalda, Freibergs, Jaks, Demel, Wesley - Abdul, M. Sukeľ, Kudrna - P. Zdráhal, Estephan, Š. Stránský - Chalupa, Gut, P. Straka - Zygmunt, Jurčík, Havelka. Trenér: Mlejnek.