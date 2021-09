Zvon z lodi Kryštofa Kolumba jde do dražby, může se prodat za miliony dolarů

Madrid - Bronzový zvon z lodi Santa Maria, který zazněl i v roce 1492, kdy mořeplavec Kryštof Kolumbus poprvé doplul ke břehům Ameriky, půjde znovu do dražby. Vzácný předmět vlastní italský potápěč Roberto Mazzara, který ho objevil v roce 1994 při ponoru k vraku jiného plavidla poblíž Portugalska. Prodat se ho pokoušel už několikrát, naposledy v roce 2018, ale nebyl spokojen s cenou šest milionů dolarů (128 milionů korun), což byla nejvyšší nabídka v internetové aukci. Tentokrát má dražba na této ceně začít, napsal list The Times.

Zvon se bude prodávat na soukromé aukci v Miami, datum ale ještě nebylo stanoveno. "Pokud by to bylo 12. října, tak by to bylo skvělé," řekl Mazzara agentuře EFE s odkazem na den, kdy se připomíná výročí Kolumbova objevu. Právě 12. října 1492 totiž námořníci z jeho lodi spatřili jeden z Bahamských ostrovů.

Podle EFE odborníci cenu zvonu odhadují na 30 až 60 milionů dolarů (642 milionů až 1,3 miliardy korun). Silně poškozený artefakt je totiž jednou z mála dochovaných hmotných památek, která připomíná Kolumbovu první objevitelskou cestu, jež byla historickým milníkem.

Mazzara doufá, že zvon v aukci získá veřejná instituce, aby předmět mohl být přístupný veřejnosti.

Loď Santa Maria najela koncem roku 1492 na mělčinu u ostrova Hispaniola a do Španělska už se nevrátila. Zvon, který údajně patřil kartografovi Juanu de la Cosovi, se později dostal na palubu lodi San Salvador, která s nákladem zlata ztroskotala v roce 1555 u Portugalska.

Někteří experti o původu zvonu pochybují, Mazzara má ale k dispozici posudky univerzity v Zaragoze, která předmět datovala do 15. století, a další listinné důkazy.

