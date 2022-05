Začíná MS v hokeji, po třech letech s diváky, ale bez ruského týmu

Helsinky/Tampere - Hokejové mistrovství světa, které začne v pátek v Helsinkách a Tampere, je pro reprezentační týmy druhým vrcholem sezony po únorovém olympijském turnaji v Pekingu. Po třech letech se šampionát odehraje opět s diváky. Budou na něm však chybět vyloučené týmy Ruska a Běloruska, které nahradili hokejisté Francie a Rakouska. Neúčastí sborné o něco vzrostly medailové naděje jiných týmů včetně českých hráčů, kteří čekají na cenný kov už od roku 2012.

Loni v Lotyšsku se kvůli pandemii koronaviru hrálo před prázdnými tribunami. V roce 2020 se šampionát, který mělo uspořádat Švýcarsko, ze stejného důvodu vůbec neuskutečnil. Turnaj ve Finsku sice rovněž provázejí některá proticovidová opatření, ale může být návratem ke skvělé divácké kulise, která panovala v roce 2019 v Bratislavě, kde Češi skončili čtvrtí.

Šlo také o poslední velkou akci, kde národní tým překonal nástrahy čtvrtfinále. V Rize skončili čeští hokejisté sedmí, letos na olympijských hrách si opět pod vedením Filipa Pešána nedokázali poprvé v historii proklestit cestu ani do čtvrtfinále. Pešána následně nahradil finský kouč Kari Jalonen, jehož úkolem je ukončit desetiletý medailový půst. Sám po nástupu do funkce avizoval, že pomýšlí nejen na stupně vítězů, ale rovnou na zlato.

Z okruhu tradičních favoritů vypadlo Rusko, jež bylo společně se svým běloruským spojencem ze šampionátu vyřazeno kvůli invazi na Ukrajinu. Rusy nahradila ve skupině A v Helsinkách Francie, Bělorusy v "české" skupině B v Tampere Rakousko, tedy nejlépe postavené týmy ve světovém žebříčku, jež měly letos hrát nižší divizi I A.

Ze stejného důvodu nebude MS hostit aréna Helsinki Halli (dříve Hartwall Arena), kterou vlastní ruští podnikatelé. Místo tradiční haly se zápasy skupiny A a dva čtvrtfinálové souboje ve finské metropoli odehrají v Helsinki Ice Hall (Helsingin jäähalli) s kapacitou 8200 diváků, kde hraje tým IFK. Všechny zbývající duely uspořádá nová Nokia Arena v Tampere s kapacitou přes 13 tisíc diváků, která byla otevřena teprve začátkem prosince.

Prvenství obhajují Kanaďané, stříbro Finové a bronz tým USA. Právě domácí Finsko prožívá povedené období. Seveřané vedení Jukkou Jalonenem zvítězili před třemi lety v Bratislavě, další velký triumf přidali na olympiádě v Pekingu.

"Systém toho turnaje je takový, že musíme jít den ode dne, zápas od zápasu. Nesmíme se koukat příliš daleko. Všichni ale vědí, že Finové mají velice dobrý tým a v tomhle systému turnaje budou zase favoritem," řekl kouč českého týmu Kari Jalonen. "Každopádně pro Finsko bude tento turnaj velkou událostí. Bude to hokejový festival, však sami uvidíte," dodal Jalonen.

V týmu má sedm posil ze zámoří v čele s útočníkem San Jose Tomášem Hertlem. "Přijeli jsme sem reprezentovat náš hokej a udělat úspěch. To je to hlavní, co potřebujeme. Udělat co nejlepší výsledek a získat nějakou medaili, proto tady jsem," řekl Hertl. "Moc se těším, až to všechno začne naostro."

Turnaj zahájí v pátek v 15:20 SELČ zápasy Francie - Slovensko a USA - Lotyšsko, večer od 19:20 se utkají Německo s Kanadou a Finové s Nory. Čeští hokejisté začnou v sobotu zápasem proti Velké Británii, ve skupině B je čekají ještě USA, Lotyšsko, Finsko, Norsko, Švédsko a Rakousko.

Základní skupiny skončí v úterý 24. května. Dva dny nato je na programu čtvrtfinále. Semifinálové zápasy se budou hrát v sobotu 28. května, závěrečné boje o medaile jsou naplánované na neděli 29. května.

Buď jsme si zvykli, nebo je led o něco lepší, shodli se čeští hokejisté

S o něco lepšími pocity ohledně stavu ledové plochy oproti středě a prvnímu seznámení s dějištěm šampionátu opouštěli dnes po tréninku Nokia Arenu čeští hokejisté. S blížícím se ostrým startem v sobotu proti Velké Británii začíná krystalizovat sestava, v níž je hlavní nezodpovězenou otázkou pozice gólmana, s kterým Češi do turnaje vstoupí.

"Myslím, že to bylo přece jen o trochu lepší. Nebo to bylo možná tím, že jsme si na to trošku přivykli. Včera ale bylo každopádně znát, že byl trošku jiný a pomalejší, jak se tam dělalo hodně sněhu," porovnával v rozhovoru s novináři útočník Dominik Simon.

"Hala je jinak moc hezká, veliká, tak uvidíme, kolik lidí se přijde podívat. Bude to hrát určitě svou roli, ale hala sama o sobě vypadá opravdu hezky. Až tady nastoupí Colorado a Columbus, bude to určitě důstojné prostředí pro zápas NHL," připomněl Simon na začátek listopadu dva naplánované duely slavné soutěže.

"Když jsme tady hráli během play off, byl ten led o třídu lepší než včera. Možná o dvě. Dneska už to bylo o něco lepší. Možná i tím, že jsme byli jako třetí mančaft na ledě. Počasí tomu včera asi také nepomohlo. Když je venku větší teplo, na tom ledě se to pozná," přemítal obránce David Sklenička, jenž klubovou sezonu dohrával po odchodu z Jokeritu v dresu Kärpätu Oulu.

"Věřím, že až nastoupíme k prvnímu zápasu, bude led ještě lepší než je teď a nebudou s tím problémy. Ať už to ale bude jakékoliv, všechna mužstva mají stejné podmínky, na to se nelze vůbec nijak vymlouvat," zdůraznil Sklenička.

Dobrý pocit má z atmosféry v mužstvu. "Je suprová a pozitivní, čemuž přidaly navíc i ty dva vyhrané turnaje těsně před šampionátem. To nám určitě pomohlo na celkové atmosféře, byť si nemyslím, že by někdy dříve byla atmosféra v kabině špatná. Vždy je pozitivní," podotkl Sklenička.

Podoba obranných dvojic i útočných formací je prozatím ustálená, patrně největší otazník tak zůstává u brankářů. K pozici jedničky má nejlépe nakročeno nejspíš Karel Vejmelka, ale do volby trenérů se může promítnout i skutečnost, že na úvod turnaje čeká hokejisty jeden z outsiderů Velká Británie, zatímco hned v neděli pak vyzvou Švédsko.

"Určitě to celou situaci trošku zamotává. Mohu říct, že se tomuto rozlosování určitě přizpůsobíme. Navíc nás čekají dva zápasy ve dvou dnech po sobě. Myslím, že máme tak z osmdesáti procent vyřešeno. Je téměř jasné, jak by to asi mělo vypadat. Pořád ale zbývají ještě dva dny do zápasu, během nichž se může ještě cokoliv přihodit," řekl trenér brankářů Zdeněk Orct.

V pátek čeká mužstvo premiéra v podzemí, protože poprvé nevyjede na hlavní plochu Nokia Areny, ale na tréninkovou hluboko pod ní. Na led půjdou Češi stejně jako dnes hned po Britech, s nimiž se v sobotu utkají od 15:20 SELČ.

"Musí se jít v bruslích do výtahu, pak se sjede dolů výtahem asi dvě tři patra a pak tam je ledová plocha bez tribun s pár kabinami okolo. Na trénink je super, jen škoda, že tam musíme jít s chrániči na bruslích, ale to je tak jediné minus. Myslím, že jinak je to dobře vyřešené," podotkl Sklenička.

Sestava, v jaké tým trénuje v Tampere: Vejmelka, Langhamer, Dostál - Hronek, Šimek, Kundrátek, D. Musil, Jiříček, D. Sklenička, Jordán, Ščotka - Blümel, Krejčí, Červenka - J. Vrána, Hertl, Smejkal - M. Stránský, M. Špaček, Simon - H. Zohorna, Černoch, Flek - Holík, Kodýtek.

Máme z 80 procent vyřešeno, ujistil kouč brankářů reprezentace Orct

Zástupci hokejové reprezentace stále neprozradili plán pro vytížení brankářské trojice Karel Vejmelka, Marek Langhamer, Lukáš Dostál v úvodu světového šampionátu. Trenér gólmanů národního týmu Zdeněk Orct má však podle svých slov v podstatě jasno. Připustil ale zároveň, že za dva dny, které do duelu proti Britům zbývají, se ještě může situace nečekaně změnit.

"Myslím, že máme tak z osmdesáti procent vyřešeno. Je tedy téměř jasné, jak by to asi mělo vypadat. Pořád ale zbývají ještě dva dny do zápasu, během nichž se může ještě cokoliv přihodit," řekl dnes Orct v rozhovoru s novináři.

Do nasazení gólmanů pro první zápas v sobotu s Británií a následně v neděli proti Švédsku může promluvit jednak odlišná síla soupeřů, ale i to, že tým čekají dva zápasy ve dvou dnech. "Určitě to celou tu situaci trošku zamotává. Mohu říct, že se tomuto rozlosování určitě přizpůsobíme," přitakal Orct.

Mezi trojicí gólmanů nechce nikoho označit za jasně danou týmovou jedničku. "Samozřejmě tam nějaký předpoklad je, ale jak mě znáte, nemám u brankářů moc rád tohle určování rolí. Je nějaký předpoklad a ten gólman by to měl potvrdit, ale stát se může cokoliv. Máme to nějak připravené, ale základními podmínkami jsou zdravotní stav a výkonnost," vysvětlil Orct.

Švédské hry, na nichž se ve výborném světle prezentoval Vejmelka, s jeho pohledem nezamíchaly. "Tam se jen potvrdilo to, co jsem očekával. A doufám, že to bude tak pokračovat i dál," naznačil.

Právě Vejmelka má pro tréninky v Tampere novou výstroj. Orct v tom ale nespatřuje žádnou nevýhodu. "V dnešní době určitě ne, protože on nepřechází na jiný typ výstroje. Má naprosto identickou výstroj, s jakou chytal v NHL. Gólmani tam ty věci mění několikrát za sezonu. Nevidím tam vůbec problém. Bavili jsme se o tom. Dnešní výzbroj je lehčí, pevnější, ale méně vydrží, takže to gólman mění vícekrát za sezonu, než jsme ji měnili my," vysvětlil.

Přiblížil i celý proces výběru brankáře do sestavy v početném trenérském štábu. "Je to naprosto jednoduché. Já přinesu nějaký návrh, který dám k diskuzi, každý se k tomu vyjádří a podle toho se nějak dohodneme. Není v tom nic speciálního. Každopádně je to ale tak, že s tím návrhem přijdu já. Brankářům to pak říkáme s jednodenním předstihem, kdo půjde do zápasu," řekl Orct.

Nokia Arena je osazená sedačkami v tmavé barvě. Brankářům se tak může za určitých okolností ztratit puk z dohledu. "Pro mě to moc příjemné není, ale já v té bráně nestojím," pousmál se Orct. "Je to spíš otázka pro samotné kluky. Někomu to vadí více, jinému méně," uzavřel.

Program hokejového mistrovství světa 2022 v Helsinkách a Tampere (13.- 29. května):

Skupina A (Helsinky): Kanada, Německo, Švýcarsko, Slovensko, Dánsko, Kazachstán, Itálie, Francie.

Skupina B (Tampere): Finsko, USA, ČR, Švédsko, Lotyšsko, Norsko, Velká Británie, Rakousko.