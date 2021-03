Všichni mu viseli na rtech, vzpomíná na Gerrarda brankář Jaroš

Dublin/Praha - Všichni mu viseli na rtech a kamkoliv přišel, byl hlavní osobností. Tak na trenéra Stevena Gerrarda, který se ve čtvrtek s fotbalisty Glasgow Rangers představí v Edenu v úvodním osmifinále Evropské ligy proti Slavii, vzpomíná český brankář Vítězslav Jaroš. Bývalý kapitán anglické reprezentace vedl talentovaného gólmana rok v mládeži Liverpoolu a už tehdy mužstvu ordinoval velmi útočný styl s rychlým přechodem do ofenzivy. Právě na to si podle Jaroše musejí Pražané proti čerstvému skotskému mistrovi dát největší pozor.

Gerrard vedl v Liverpoolu tým do 18 let v době, kdy Jaroš do slavného klubu v červenci 2017 coby šestnáctiletý přestoupil. Český mladík, který nyní hostuje v irském klubu St. Patrick's Athletic, poté pod legendárním záložníkem působil rok, než kouč odešel do Rangers.

"Sezonu, kterou jsem pod ním odehrál, jsme sice neměli nijak výrazně úspěšnou výsledkově, ale hráli jsme pod ním dobrý fotbal. Pro mě bylo absolutně neskutečné přijít do tak věhlasného klubu a mít za trenéra právě Stevena Gerrarda, ikonu Liverpoolu," uvedl Jaroš v rozhovoru, který zprostředkovala agentura Sport Invest, jež ho zastupuje.

Gerrard byl podle něj obrovskou osobností a každý ho respektoval. "Jeho obrovskou výhodou bylo, že mu všichni viseli na rtech. Co řekl, mělo váhu. Vždyť to říkal jeden z nejlepších záložníků na světě, který to znal z vlastní zkušenosti. A když jsme jeho rady zařadili do naší hry, tak bylo vidět, že to funguje. Měl velkou autoritu," poznamenal Jaroš.

"Kamkoliv přišel, byl hlavní osobností. Vzhledem k tomu, že patřil k oporám i v národním týmu, dostávalo se mu pocty také mimo Liverpool. A věřím, že i ve Skotsku ho všichni uznávají. Po současném zisku skotského titulu dvojnásobně. Steven Gerrard je jednoduše velmi cenná značka," dodal devatenáctiletý gólman.

Gerrard podle něj Rangers ordinuje stejný styl, jaký předváděli mladíci Liverpoolu. "Hráli jsme už tehdy to, co teď hrají Rangers. Hodně útočný fotbal s rychlým přechodem do ofenzivy, žádné hraní si s míčem vzadu. Vše rychle do útoku a v poslední třetině hřiště se snažit tvořit," řekl Jaroš.

"Rangers k tomu mají i vhodné typy hráčů, jako je například Ryan Kent. Na něj je třeba si dát hodně pozor, protože je to opravdu rychlý hráč, rád si to dává na levou nohu. Znám ho dobře právě z Liverpoolu, odkud šel za Gerradem do Rangers," řekl Jaroš na adresu čtyřiadvacetiletého křídelníka.

Gerrard o víkendu dovedl Rangers k prvnímu skotskému titulu od sezony 20101/11. "Nějakých 10 let na tom byl klub špatně a teď za necelé tři roky z něj Gerrard udělal osmifinalistu Evropské ligy a skotského suveréna. Jeho podíl na úspěších je zásadní. Už jen tím, jaké hráče si tam přivedl. Vytvořil si tým, jaký chtěl a teď to přináší úspěchy," podotkl Jaroš.

Gerrard byl podle něj hodně komunikativní kouč. "Nás trénoval krátce po skončení kariéry. Jelikož byl zvyklý jako kapitán promlouvat k týmu a dirigovat spoluhráče ze středu hřiště, tak i s námi mluvil hodně důrazně. Byl pořádně slyšet. Se mnou jako s brankářem komunikoval hlavně ohledně rozehrávky," prohlásil odchovanec Slavie.

Nedokáže odhadnout, zda jsou Rangers aktuálně silnější než anglický Leicester, přes který Pražané přešli v minulém kole. "Jsou neporazitelní ve skotské lize, ale skotská liga je něco jiného než anglická liga, kde Leicester patří mezi top týmy. Netroufám si síly obou ostrovních týmů porovnávat, ale v každém případě to Slavia bude mít těžké," dodal Jaroš.