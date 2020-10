Vláda v pondělí zahájí debatu o rozpočtu na příští rok

Praha - Vláda v pondělí zahájí debatu o návrhu státního rozpočtu na příští rok, který ministerstvo financí představilo se schodkem 320 miliard korun. Vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách. Návrh počítá s růstem důchodů, zvýšením platů učitelů, vyššími výdaji na zdravotnictví nebo sociální dávky a s růstem investic. Národní rozpočtová rada, opoziční politici i řada ekonomů návrh rozpočtu kritizují. Vláda o rozpočtu většinou debatuje na vícero zasedáních, nelze tak čekat, že by rozpočet schválila již v pondělí. Schválit a předložit Sněmovně jej musí do konce října.

Celkové příjmy rozpočtu by měly činit včetně peněz z EU 1,487 bilionu korun a výdaje 1,807 bilionu korun. Návrh rozpočtu neobsahuje diskutované zrušení superhrubé mzdy a další opatření, které obsahuje daňový balíček pro rok 2021. MF to odůvodňuje tím, že balíček je v tuto chvíli ve Sněmovně před druhým čtením a není znám výsledek tohoto hlasování. Na druhou stranu rozpočet počítá s pětiprocentní úsporou provozních nákladů státu.

MF v návrhu zvýšilo ve srovnání s letošní schválenou novelou rozpočtu, která počítá se schodkem 500 miliard korun, výdaje zhruba polovině kapitol. Například ministerstvo dopravy by mělo mít výdaje zhruba 116 miliard korun proti letošním 90,5 miliardy korun. U ministerstva školství MF počítá s nárůstem výdajů na 239,7 miliardy korun z letošních plánovaných 227 miliard korun.

Naopak ministerstvo životního prostředí by mělo mít výdaje 11,4 miliardy korun, přičemž letos rozpočet počítá s výdaji 17,9 miliardy korun. S nižšími výdaji počítá MF dále i v případě státního dluhu, Ústavu pro studium totalitních režimu nebo ministerstva průmyslu a obchodu.

Podle Národní rozpočtové rady navržený schodek rozpočtu přesahuje rámec daný aktuálním zněním zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Navíc neponechává žádný prostor pro případné navýšení výdajů v případě neočekávaných událostí. Rada také upozornila, že MF by mělo vypracovat plán konsolidace veřejných financí, který například představilo Německo. V této souvislosti rada upozornila, že pokud Německo svůj plán snižování schodku rozpočtu dodrží, hrozí, že český schodek státního rozpočtu bude v letech 2022 a 2023 dokonce nominálně vyšší než v případě nepoměrně většího Německa.

Podle střednědobých výdajových rámců, které jsou součástí materiálu by mohl být schodek rozpočtu v roce 2022 286 miliard korun a v roce 2023 pak 252 miliard korun.

Sněmovna schválila v červenci zvýšení letošního schodku rozpočtu na 500 miliard korun kvůli dopadům šíření koronaviru. Původně ministerstvo naplánovalo pro letošní rok schodek 40 miliard korun. Nejvyšší deficit doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun.

Hlavní priority návrhu státního rozpočtu na 2021:

- Zvýšení průměrného starobního důchodu od 1. ledna 2021 o 839 Kč, tedy o 5,8 procenta na částku 15.336 Kč; jedná se o meziroční nárůst o 29,5 mld. Kč na celkový objem 536,8 mld. Kč v roce 2021.

- Výdaje na platbu pojistného na veřejné zdravotní pojištění ze státního rozpočtu za osoby, za něž je plátcem stát, se předpokládají pro rok 2021 ve výši 129,6 mld. Kč, tedy o 52,6 mld. Kč více oproti střednědobému výhledu. Měsíční vyměřovací základ od 1. ledna 2021 za osobu a měsíc bude činit 13.088 Kč (dnes 11.607 Kč) a platba za osobu a měsíc dosáhne 1767 Kč (dnes 1567 Kč).

- Zvýšení objemu prostředků na platy pedagogických pracovníků v regionálním školství o devět procent. Tím se podle ministerstva financí plní cíl z programového prohlášení vlády, kterým je zajištění růstu platů učitelů minimálně na 150 procent jejich rozpočtované výše pro rok 2017 (tj. zajištění průměrného platu učitele ve výši asi 45.450 Kč).

- Výdaje kapitoly ministerstva obrany jsou navrženy pro rok 2021 ve výši 85,4 mld. Kč, nárůst o 12,8 mld. Kč proti roku 2020.

- Zvýšení kapitálových výdajů v roce 2021 na celkovou výši 186,9 mld. Kč, tedy o 12,5 mld. Kč více než v roce 2020.

- Zajištění příprav předsednictví České republiky v Radě Evropské unie ve druhé polovině roku 2022. Finanční a personální zajištění příprav a výkonu funkce předsednictví je zabezpečeno v dotčených kapitolách státního rozpočtu.

Zdroj: Zpráva k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021