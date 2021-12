Vláda oznámila covidová opatření, třetí dávka bude i pro třicátníky

Na akce může 1000 sedících lidí, na silvestrovské večírky pak nejvíc 50

Na kulturní a jiné akce zprvu bude moci od 27. prosince maximálně 1000 sedících lidí. Akce, kde účastníci nesedí u stolů, budou omezeny na 100 osob, řekl po dnešním zasedání vlády ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Sedět u stolu bude moci maximálně šest lidí. Další zpřísnění nastane od středy 29. prosince a platit bude do neděle 2. ledna. Na akce, večírky a silvestrovské oslavy bude moci maximálně 50 osob. U stolu budou moci být společně pouze čtyři osoby s výjimkou členů jedné domácnosti.

Organizátoři budou muset kontrolovat covidové certifikáty, a to prostřednictvím aplikace čTečka, jež se využívá k načtení QR kódu z aplikace Tečka, v níž jsou covidové certifikáty nahrány, případně jakoukoli jinou čtečkou QR kódů.

Minimálně do 3. ledna bude platit současný stav, při kterém mohou na hromadné akce pouze lidé s ukončeným očkováním nebo ti, kteří prodělali onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech. Prokázání negativním PCR testem se tak zatím další možností vstupu na akce či do restaurací nestane.

Pro gastronomické provozy právě prosinec v souvislosti s konáním vánočních a novoročních večírků znamená podle odborníků vrchol sezony. Zajišťují si tak prostředky na první měsíce roku, kdy bývá návštěvnost obvykle slabší.

Od pondělí 27. prosince si mohou pro posilující dávku očkování proti covidu-19 přijít lidé starší 30 let po pěti měsících. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Dosud tato věková skupina mohla absolvovat přeočkování po půl roce od dokončené vakcinace.

"Týká se to i lidí, kteří nejsou objednaní," doplnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Nyní tuto možnost mají lidé nad 45 let. Bývalá vláda to zdůvodňovala potřebou rozložení očkovacích kapacit. Pro lidi nad 35 let měla platit šestiměsíční lhůta až do 5. ledna. Kdy bude lhůta pro přeočkování zkrácena i pro lidi ve věku 18 až 30 let, Válek neupřesnil. Podle harmonogramu bývalé vlády by se tak mělo stát 19. ledna.

Pět měsíců po dokončeném očkování je v současné době 4,1 milionu lidí. Dosud posilující dávku dostaly dva miliony z nich. Zájem měli ale i mladší než pětačtyřicátníci. Například v Praze se rozšířila o víkendu na sociálních sítích informace, že neoficiálně je to v některých centrech možné. Nemocnice, která centra provozují, ale v pondělí deklarovaly, že pravidla dodržují a šlo o malé množství případů.

Kapacity očkování jsou v regionech různé. Zhruba šestina všech center je v Praze, kde se v prosincových pracovních dnech podává přes 12.000 dávek denně, a rezervovat termín očkování si lidé mohou hned na druhý den. Některá očkovací centra mají kapacity stovky vakcín denně, ale nejsou dostatečně vytížená. Například očkovací centrum na hlavním nádraží, kde před koncem října stáli lidé v dlouhých frontách, očkuje podle mluvčí Evy Libigerové zhruba stovku lidí denně, kapacita je ale až čtyřnásobná.

Zdravotníci tam podávají vakcínu od firmy Moderna. "Zájemci o boostovací dávku se nemusí obávat míchání vakcín. Naopak, ve studii vyšla jako nejúčinnější kombinace první a druhé dávky Pfizer a třetí Moderna," uvedla. Bez registrace se lidé mohou nechat očkovat v Praze i v dalších centrech v nemocnicích, ale také v obchodních domech Kotva, na Chodově nebo na Smíchově.

V některých menších městech ale lidé na volný termín očkování, který by si mohli registrovat, čekají i týdny. Také možností nechat se očkovat bez registrace je mimo Prahu méně. Podle webu ministerstva je očkovacích míst 477, bez registrace lze přijít do 84 z nich. Devatenáct je v Praze, ale například v Olomouckém kraji jedno nebo v Moravskoslezském kraji tři.