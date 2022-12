Vítkovice budou hájit vedení v Hradci, Brno povede poprvé Martinec

Praha - Kompletním programem 29. kola bude pokračovat v úterý po reprezentační přestávce hokejová extraliga. Vedoucí Vítkovice budou hájit první místo na ledě Hradce Králové, druhé Pardubice se představí v Plzni. Premiéra na střídačce Brna čeká nového hlavního trenéra Patrika Martince, který minulý týden nahradil odvolaného Martina Pešouta. Kometa přivítá doma poslední Kladno.

Vítkovice mají v čele tabulky jednobodový náskok na Pardubice, který budou hájit na ledě regionálního rivala Dynama. Mountfield v reprezentační pauze neuspěl ve čtvrtfinále Ligy mistrů, v domácí soutěži se ale budou Východočeši snažit potvrdit zlepšené výkony. Po sérii pěti porážek vyhráli dvakrát za sebou.

"Měli jsme nepříznivou sérii, teď jsme rádi, že bodujeme, a chceme jít nahoru tabulkou. Samozřejmě bychom rádi řekli, že krize je už za námi, ale nechceme to nijak zakřiknout. Soustředíme se vždycky jenom na další utkání, které nás čeká, a snažíme se jej dotáhnout do úspěšného konce," uvedl obránce Filip Pavlík na klubovém webu.

Pardubice jsou zatím nejúspěšnějším týmem na kluzištích soupeřů, získaly tam 28 bodů. Dynamo vyšlo venku zatím jen jednou bodově naprázdno a úspěšnou bilanci se bude snažit potvrdit i v Plzni, kde už jednou letos vyhrálo. O reprezentační přestávce klub posílil útočník Lukáš Sedlák. Zda nastoupí už v Plzni, to klub s předstihem neprozradil.

"Bude to těžký zápas, jako každý jiný. Určitě budou dobře bruslit, hrát nepříjemný hokej a budou se chtít proti nám ukázat. My musíme hrát koncentrovaně celých 60 minut," řekl útočník Tomáš Hyka. Pardubice prohrály tři z posledních čtyř zápasů. "Poslední zápasy to nebylo ono, musíme se vrátit k tomu, co nás zdobilo. Víme, co máme hrát, a věřím, že to v úterý předvedeme," přál si Hyka.

Plzeň sice s Pardubicemi dvakrát v sezoně prohrála, tentokrát chce ale potvrdit zlepšenou formu. Před přestávkou Západočeši bodovali osmkrát za sebou, šest utkání vyhráli a doma neuspěli v základní hrací době naposledy 9. října. "Chceme se dál držet na horních příčkách tabulky," řekl útočník Jakub Pour.

Souboj dvou týmů, kterým se před přestávkou dařilo, se odehraje v Olomouci, kam přijede Sparta. Hanáci zatím zvládli oba souboje s Pražany v sezoně a doma vyhráli šestkrát za sebou. Sparta po sérii osmi výher ve 28. kole prohrála v Litvínově a poprvé po trenérské změně nezískala maximální počet tří bodů.

"Je super, že se nám daří doma, ale měli bychom vylepšit i venkovní zápasy, tam nám to trošku skřípe. Nemůžeme se koukat na to, jestli hrajeme s?týmem, který se drží v?tabulce vysoko, nebo nízko. Jdeme zápas od zápasu a každý chceme vyhrát," uvedl brankář Hanáků Branislav Konrád.

Trenérská premiéra na střídačce Komety čeká Patrika Martince, pro nějž to zároveň bude debut v pozici hlavního kouče v nejvyšší domácí soutěži. Dosud působil jako asistent ve Spartě nebo v Českých Budějovicích. "Hráči se musí dostat do herní pohody, získat zpět sebevědomí a víru ve své schopnosti. Jedině to a tvrdá práce dostane Kometu zpět na vítěznou vlnu," řekl Martinec.

Kometa se bude snažit ukončit sérii čtyř porážek, v základní hrací době vyhrála naposledy 18. listopadu, kdy doma porazila Plzeň. Aktuálně se nedaří ani Rytířům, kteří prohráli čtyři z pěti posledních zápasů. Na kluzištích soupeřů dokázalo Kladno vyhrát za tři body jen jednou, ve 3. kole právě v Brně (3:1).

Podobně jako Kometa je na tom i Mladá Boleslav, která také prohrála čtyřikrát za sebou a ve třech případech nedokázala vstřelit ani gól. V úterý Bruslaři přivítají České Budějovice, jež naopak vyhrály tři z posledních čtyř utkání. Oba týmy v tabulce dělí tři body.

"Z týmového pohledu jsme jako na houpačce, měli jsme několik hodně dobrých zápasů, ale také několik opravdu špatných. Celkově teď nejsme tam, kde bychom chtěli být. Ale myslím si, že se postupně zlepšujeme a dostaneme se tam, kam chceme," řekl finský obránce Středočechů Alex Lintuniemi na klubovém webu.

Potvrdit výhru z pardubického ledu se bude snažit mistrovský Třinec, který přivítá Karlovy Vary. Oceláři sice bodovali třikrát za sebou, z posledních šest utkání ale vyhráli jen dvakrát. Podobně je na tom i Energie, která vyhrála dva z posledních sedmi zápasů. Oba ale na kluzištích soupeřů.

O čtvrtou domácí výhru v řadě bude usilovat Litvínov, který přivítá Liberec. Olomouci, Vítkovicím i Spartě dokázali Severočeši nastřílet pět branek, v tabulce jsou ale stále dvanáctí. Sedmý Liberec, který v předešlých dvou duelech na kluzištích soupeřů vyhrál, má ale náskok jen čtyř bodů.

Statistické údaje před úterními zápasy 29. kola Tipsport extraligy: HC Oceláři Třinec (4.) - HC Energie Karlovy Vary (11.) Začátek zápasu: 17:20 (ČT sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2, 6:2. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 27 zápasů/30 bodů (13 branek + 17 asistencí) - Tomáš Rachůnek 28/21 (5+16). Statistiky brankářů: Marek Mazanec průměr 1,65 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 93,60 procenta a třikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,33 a 90,34 - Vladislav Habal 2,70 a 90,32, Štěpán Lukeš 3,05, 89,94 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Oceláři bodovali třikrát za sebou, dvě utkání z toho vyhráli. Doma ale prohráli dva z posledních tří zápasů. - Energie prohrála tři z posledních čtyř zápasů, na kluzištích soupeřů je ale třetí nejúspěšnější tým podle bodového zisku. - Ve vzájemných zápasech v sezoně vyhrály nejprve Karlovy Vary v Třinci a poté Třinec v Karlových Varech. - Útočník Samuel Buček z Třince oslavil dnes 24. narozeniny. HC Škoda Plzeň (5.) - HC Dynamo Pardubice (2.) Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:4, 2:7. Nejproduktivnější hráči: Petr Kodýtek 28/26 (10+16) - Lukáš Radil 27/27 (10+17) Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 2,49, 92,32 a dvakrát udržel čisté konto, Dominik Pavlát 2,30, 91,98 a jednou udržel čisté konto - Dominik Frodl 1,57, 94,05 a dvakrát udržel čisté konto, Roman Will 2,01, 92,81 a třikrát udržel čisté konto Zajímavosti: - Do sestavy Plzně se vrací po jednozápasovém disciplinárním trestu slovenský reprezentační útočník Adrián Holešinský. - Plzeň po sérii šesti výher v posledním utkání před reprezentační přestávkou prohrála 2:3 po sam. nájezdech na ledě vedoucích Vítkovic, bodovala osmkrát za sebou. - Doma vyhráli Západočeši třikrát za sebou, bodovali devětkrát v řadě. Naposledy v LOGSPEED CZ Aréně prohráli v základní hrací době 9. října s Hradcem Králové. - Pardubice prohrály tři z posledních čtyř zápasů, dvakrát bez vstřeleného gólu. Na kluzištích soupeřů jsou ale nejúspěšnějším týmem v soutěži. - Dynamo v reprezentační přestávce posílil reprezentační útočník Lukáš Sedlák, který se vrací z NHL. Zda nastoupí už v Plzni, klub s předstihem neoznámil. - Pardubice porazily Plzeň čtyřikrát za sebou, ve 3. kole nastřílel útočník Tomáš Zohorna v Plzni hattrick. - Kapitán Dynama Patrik Poulíček může odehrát 400. zápas v extralize v kariéře. - Na střídačce Dynama bude chybět hlavní trenér Radim Rulík, který se s juniorskou reprezentací připravuje v zámoří na mistrovství světa. HC Verva Litvínov (12.) - Bílí Tygři Liberec (7.) Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3 po sam. nájezdech, 3:2 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Giorgio Estephan 26/23 (7+16) - Michal Birner 27/21 (5+16) Statistiky brankářů: Šimon Zajíček 2,72 a 90,93, Denis Godla 3,49 a 89,68 - Petr Kváča 2,27, 92,18 procenta a jednou udržel čisté konto, Jakub Neužil 1,98, 93,94 a jednou udržel čisté konto, Daniel Král 3,84 a 85,45. Zajímavosti: - Litvínov vyhrál tři z posledních čtyř zápasů, před reprezentační přestávkou ukončil vítěznou sérii Sparty. Doma Verva uspěla třikrát za sebou. - Liberec hraje venku po sérii tří domácích utkání, ze kterých vyhrál jen jedno. Předtím vyhrál dvakrát venku. - Oba týmy dělí v tabulce čtyři body. - Útočník Vervy Šimon Stránský oslaví ve středu 25. narozeniny. BK Mladá Boleslav (9.) - HC Motor České Budějovice (13.) Začátek zápasu: 17:30 Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:1, 0:3. Nejproduktivnější hráči: Pavel Kousal 25/20 (9+11) - Lukáš Pech 27/25 (5+20). Statistiky brankářů: Gašper Krošelj 1,73 a 93,22, Filip Novotný 1,98, 92,74 a dvakrát udržel čisté konto - Jan Strmeň 2,43, 92,05 a jednou udržel čisté konto, Dominik Hrachovina 2,85, 90,25 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Mladá Boleslav prohrála čtyřikrát za sebou, ve třech případech nevstřelili Bruslaři ani gól. Doma prohráli šest z posledních sedmi zápasů, porazili jen Litvínov (6:4) ve 23. kole. - České Budějovice vyhrály tři z posledních čtyř zápasů, na kluzištích soupeřů jsou druhým nejhorším týmem. - Oba týmy dělí v tabulce tři body. HC Kometa Brno (8.) - Rytíři Kladno (14.) Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:3, 5:3. Nejproduktivnější hráči: Petr Holík 27/27 (4+23) - Tomáš Plekanec 27/19 (5+14). Statistiky brankářů: Dominik Furch 2,46, 92,03 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,92, 91,69 a jednou udržel čisté konto - Landon Bow 3,30 a 89,64, Adam Brízgala 3,54 a 90,43. Zajímavosti: - Kometu povede poprvé nový hlavní trenér Patrik Martinec. - Brno prohrálo osm z posledních devíti zápasů. V základní hrací době vyhrálo naposledy 18. listopadu ve 20. kole, kdy porazilo Plzeň (3:1). - Kladno prohrálo čtyři z pěti posledních zápasů. - Rytíři v sezoně dokázali vyhráli za tři body na kluzišti soupeřů jen jednou, ve 3. kole v Brně (3:1). Brno poté vyhrálo na kladenském ledě. - Obránce Komety Radek Kučeřík oslaví ve středu 21. narozeniny. Mountfield Hradec Králové (10.) - HC Vítkovice Ridera (1.) Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2 po sam. nájezdech, 2:5. Nejproduktivnější hráči: Jakub Lev 26/20 (6+14) - Dominik Lakatoš 28/30 (13+17). Statistiky brankářů: Henri Kiviaho 1,85, 92,01 a třikrát udržel čisté konto, Jan Růžička 3,08 a 87,84 - Aleš Stezka 2,17, 92,45 a třikrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 2,65 a 91,21. Zajímavosti: - Hradec Králové po sérii pěti porážek vyhrál dvakrát za sebou a inkasoval jen jeden gól. - Vítkovice vyhrály šest z posledních sedmi zápasů, neuspěly jen na ledě Litvínova (3:5). - Trenér Vítkovic Miloš Holaň podepsal v reprezentační přestávce novou dvouletou smlouvu. HC Olomouc (3.) - HC Sparta Praha (6.) Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:0, 5:2. Nejproduktivnější hráči: Jan Káňa 27/23 (9+14) - Roman Horák 29/22 (10+12). Statistiky brankářů: Jan Lukáš 1,67, 94,31 a čtyřikrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,10, 92,81 a třikrát udržel čisté konto - Jakub Kovář 2,23, 91,86 a třikrát udržel čisté konto, Josef Kořenář 2,66 a 89,16. Zajímavosti: - Olomouc vyhrála doma šestkrát za sebou, doma je druhým nejúspěšnějším týmem v soutěži. - Sparta před reprezentační přestávkou po sérii osmi výher prohrála v Litvínově (2:5). - V sestavě domácích bude kvůli disciplinárnímu trestu podruhé chybět nejproduktivnější hráč týmu Jan Káňa. - Útočník domácích Daniel Ministr oslaví v úterý 20. narozeniny, jeho spoluhráči Janu Bambulovi bude ve stejný den 22. Tabulka: 1. Vítkovice 28 15 4 5 4 94:70 58 2. Pardubice 27 14 6 3 4 80:55 57 3. Olomouc 28 14 3 1 10 74:60 49 4. Třinec 27 12 2 5 8 74:54 45 5. Plzeň 28 11 3 6 8 79:74 45 6. Sparta Praha 29 12 4 1 12 74:71 45 7. Liberec 27 7 5 7 8 76:71 38 8. Brno 27 9 5 1 12 68:78 38 9. Mladá Boleslav 27 8 4 4 11 53:58 36 10. Hradec Králové 26 10 2 1 13 62:66 35 11. Karlovy Vary 28 9 3 2 14 67:91 35 12. Litvínov 28 9 1 5 13 79:85 34 13. České Budějovice 27 8 3 3 13 65:76 33 14. Kladno 27 6 3 4 14 59:95 28