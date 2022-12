Pardubice vyhrály díky dvěma gólům Říčky a nule Frodla v Plzni

Plzeň - Hokejisté Pardubic zvítězili ve 29. kole v Plzni 2:0 a porazili svého soupeře již popáté v řadě. V každé z úvodních dvou třetin se vždy gólově prosadil Robert Říčka po přihrávce Davida Ciencialy a domácí hrající bez pěti hráčů základního kádru nedokázali zareagovat. Pardubický brankář Dominik Frodl si připsal třetí čisté konto v sezoně.

Nemocemi oslabení domácí v úvodu sice přečkali nápor Dynama, ale v 5. minutě na nebezpečný volej Poura dokázal přesnou střelou k levé tyčce z prostoru mezi kruhy gólově odpovědět Říčka. Za chvíli po přečíslení dvou na jednoho Indiány od další pohromy uchránil proti pokusu Radila jen skvělý zákrok lapačkou gólmana Svobody.

Hosté v 8. minutě zahrozili i ve vlastním oslabení samostatným únikem Vondráčka. V pokračující přesilovce na druhé straně Rekonen dorážkou trefil jen pravou tyčku.V 15. minutě průnik Zámorského zastavil faulem Zeman a sám postižený hráč následně z trestného střílení ztroskotal na gólmanovi Frodlovi.

Během rušného závěru první třetiny ještě trefil pardubický Dvořák od modré čáry brankovou konstrukci a vzápětí z brejku tváří v tvář Frodlovi selhal Suchý. Akce se střídaly na obou stranách a pozorný Svoboda zlikvidoval před sirénou gólovou šanci Hyky.

V prostřední části aktivnější hosty zbrzdilo pouze čtyřminutové vyloučení Kousala, jenže Indiáni přesilovku nezvládli. Naopak po polovině utkání jen díky Svobodovi přečkali další brankovou příležitost agilního Hyky.

Lépe kombinující hráči Dynama se neprosadili ani během početní výhody, kdy Zohorna v dobré pozici mířil jen doprostřed branky. Poté chybu Frodla při rozehrávce nepotrestal ve vlastním oslabení Hrabík a ve 37.minutě hosty uklidnil po ideální přihrávce Ciencialy pohodlně na 2:0 zakončující Říčka. Těsně před sirénou navíc nevyužil sólo Hyka.

Do závěrečné dvacetiminutovky sice vstoupili lépe domácí, ale po vyloučení Poura mohl zvýšit skóre z bezprostřední blízkosti Poulíček. Hosté soupeře nepouštěli do velkých šancí, jediné zaváhání defenzívy ve 45. minutě zachránil proti osamocenému Hrabíkovi Frodl.

Hosté díky explzeňskému brankáři přežili i závar kolem brankoviště z 53. minuty a přes nevyužitou příležitost Zohorny uhájili v poklidu výhru i při dlouhé hře domácích bez brankáře.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Kořínek (Plzeň): "Chtěli jsme mít dobrý vstup do utkání. I po inkasované brance jsme měli šance včetně trestného střílení. Druhá třetina přinesla klíčový okamžik, když jsme nevyužili celkem šest minut přesilovky. To jsou momenty, kdy se to převáží na stranu soupeře. Zkoušeli jsme to ještě ve třetí třetině zvrátit. Nějaké šance ještě byly, ale nepodařilo se nám skórovat. Musím pogratulovat soupeři k vítězství. Řádí virózy, pár kluků nám chybí, ale podobně jako ostatní týmy se s tím musíme nějak vyrovnat."

Marek Zadina (Pardubice): "Z našeho pohledu jsme byli dnes na Plzeň připraveni. Dobře jsme o pauze potrénovali a vyplatilo se nám to. Chtěli jsme se podle plánu ujmout brzy vedení, což se nám podařilo. Podržel nás gólman, který chytil i nájezd. To byl klíčový okamžik naší hry. Celkově jsme předvedli výkon, jakým bychom se chtěli prezentovat. Vytvořili jsme si i dost šancí. Výborně jsme sehráli oslabení a naopak jsme si nepomohli přesilovkami. Odehráli jsme po přestávce dobrý zápas, odvážíme všechny body z Plzně, kde se nehraje lehce."

HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Říčka (Cienciala, Hyka), 37. Říčka (Cienciala, Hyka). Rozhodčí: Horák, Šindel - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 3729.

Sestavy:

Plzeň: M. Svoboda - Zámorský, Baránek, Piskáček, Kvasnička, Kaňák, Houdek - Hrabík, Kodýtek, Holešinský - Pour, Mertl, Suchý - Rekonen, Bitten, A. Dvořák - Kremláček, Soukup, Dáňa. Trenér: Kořínek.

Pardubice: Frodl - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Bučko, Vála - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Hyka, Cienciala, Říčka - Vondráček, A. Musil, T. Zeman - Rouha, Poulíček, Paulovič. Trenér: R. Král.