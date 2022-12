Sparta vyhrála v Olomouci 1:0, v přesilovce se prosadil Tomášek

Praha - Hokejisté Sparty vyhráli ve 29. kole extraligy na ledě Olomouce 1:0 a naplno bodovali v devátém z posledních deseti zápasů. Duel rozhodl již v 8. minutě v přesilové hře útočník David Tomášek, čtvrté čisté konto v sezoně udržel brankář Jakub Kovář.

Po oboustranně opatrném začátku utkání Sparta potrestala vyloučení Olesze a využila hned první přesilovou hru v zápase. Tomášek překonal brankáře Konráda střelou z mezikruží.

Olomouc mohla dvakrát srovnat hned v následujících dvou minutách, ale Nahodil v samostatném úniku Kováře nepřekonal a hostující brankář obstál i v několika dalších skrumážích uvnitř brankoviště.

V úvodu druhé třetiny měl dobrou šanci Horák, zamířil však pouze do hrudi přesouvajícího se Konráda. Vzápětí byly k vidění zajímavé příležitosti na obou stranách hřiště.

Nejdříve byli blízko brance dorážející hostující hráči, vzápětí Kovář neodhadl nahozený puk a hostující obránci měli plné ruce práce při odklízení puku z prostoru odkrytého brankoviště.

Své drobné zaváhání Kovář odčinil v přesilové hře Olomouce, kdy si poradil hned s několika nebezpečnými pokusy Hanáků, vyznamenal se zejména při střele Pláška.

Ve třetí třetině se Sparta zaměřila na obrannou hru a Olomouc do mnoha šancí nepouštěla. Hanáci byli stejně jako celý zápas opticky mírně aktivnější, ale všechny jejich snahy ztroskotaly na výborně chytajícím Kovářovi. Sparta se tak po prohře v Litvínově vrátila zpět na vítěznou vlnu.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Dnes to byl těžký, naprosto vyrovnaný zápas, ve kterém nakonec Sparta byla o jeden gól lepší. Určitě jsme dnes nebyli horším týmem, vytvořili jsme si i nějaké šance, ale bez vstřelené branky se vyhrát nedá. Nevyšly nám zejména přesilové hry. V jedné z nich jsme si ale vytvořili vyloženou šanci, kterou jsme měli proměnit. Ve třetí třetině jsme pak málo stříleli a málo chodili do předbrankového prostoru."

Hans Wallson (Sparta): "Byl to těžký zápas, hráli jsme proti dobrému týmu. Zejména v první třetině jsme nehráli náš systém. Jen dobré zákroky Kováře nás během první třetiny udrželi ve hře. Poté se to ale ve druhé a třetí třetině zlepšovalo, i přesto, že jsme museli ubránit celou řadu oslabení. Jsme moc rádi, že hráči našli způsob, jak tento zápas vyhrát. Hraje se na body a my jsme dnes získali tři, takže jsme pochopitelně šťastní."

HC Olomouc - HC Sparta Praha 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Branka a nahrávky: 8. Tomášek (Moravčík, Sobotka). Rozhodčí: Šír, Mrkva - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 3:6. Využití: 0:1. Diváci: 4798.

Sestavy:

Olomouc: Konrád - A. Rutar, Ondrušek, Škůrek, Mareš, Řezníček, Švrček, T. Černý - Orsava, J. Knotek, Bambula - P. Musil, Nahodil, Klimek - Navrátil, Kunc, Plášek - Olesz, Strapáč, Kusko. Trenér: Tomajko.

Sparta: Jakub Kovář - M. Jandus, Moravčík, Mikliš, Polášek, Krutil, Němeček - Tomášek, Horák, E. Thorell - Řepík, Sobotka, Forman - Safin, D. Vitouch, Buchtele - Dvořáček, G. Thorell, Konečný. Trenéři: Hořava a Wallson.