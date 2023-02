Veterán Řezáč se chystá na další Jizerskou 50, chce být co nejdéle v popředí

Praha - Lyžař Stanislav Řezáč se na prahu padesátky chystá na svou třiadvacátou Jizerskou padesátku. V neděli by se trojnásobný vítěz tohoto tradičního závodu rád co nejdéle udržel ve vedoucí skupině, řekl dnes novinářům. Na vlastní kůži zažívá, jak se dálkové běhy na lyžích zrychlují a profesionalizují.

Od jeho posledního triumfu uplynulo už jedenáct let. Před tímto ročníkem si dává úkol, který se mu už dlouho nepovedlo splnit. "Chtěl bych co nejdéle uviset první skupinu. Posledních pět šest let se mi to nepodařilo," řekl. Klíčové je krátce po startu zhruba desetikilometrové stoupání na Knajpu, kde je první prémie. Tam se v poslední době jezdí hodně rychle, takže se pole trhá. "Pak už není moc šance tu skupinu dojet," uznal Řezáč.

V dubnu oslaví 50. narozeniny, ale pořád se chce měřit s elitou, což je čím dál těžší. "Každý rok je výkonnost závodníků lepší a lepší. Já trénuju možná víc než před deseti, patnácti lety, snažím se trénovat podobně, ale konkurence trénuje víc a víc. Mají ty nejlepší servismany, profesionální zajištění. Ten servis je strašně znát u těch silných týmů," uvedl běžec, který reprezentuje Slavia Pojišťovna Sport Team.

V této sezoně musel nějaké závody vynechat kvůli nemoci. "Teď už bych na tom měl být líp, i když mám pořád ještě dráždivý kašel," řekl. V neděli skončil devátý v König Ludwig Laufu. Zaostal jen o čtyři sekundy za vítězným Němcem Thomasem Bingem. "König jsme jeli hodně rychle, 25 kilometrů v hodině průměr. Držel jsem se tam s první skupinkou," pochvaloval si.

Z českých dálkových běžců před ním skončili druhý Jan Šrail a čtvrtý Fabián Štoček. Oba by měli být jeho hlavními tuzemskými soupeři i na Jizerské padesátce. "Taky může zazářit Jirka Pliska, ten byl taky nemocný. Jezdí dobře ještě Honza Sedláček," doplnil Řezáč. Loni na Jizerské padesátceobsadil 23. příčku a byl druhým Čechem za Pliskou.

S Norem Andersem Auklandem, kterému už padesát bylo loni v září, se přetahuje o trikot pro nejlepšího veterána. "Tenhle titul mi chybí, veterány jsem ještě nevyhrál," poznamenal. Sám neví, jak dlouho ještě bude závodit na vrcholové úrovni. "Musí mě to bavit. A aby to závodníka bavilo, tak musí udělat za sezonu nějaký výsledek. Pak si může lyžovat jen pro sebe," přemítal.

Až se závoděním skončí, na Jizerskou padesátku se už nevydá. "Jizerskou asi jako hobík nepojedu, protože to si ji mohu zajet kdykoliv jindy. Když budu dostávat víc než patnáct minut, tak už je to trochu jako hobík. Když se jezdí za nejlepším časem do pěti, deseti minut, tak se musí hodně trénovat," uvedl běžec, který nedaleko bedřichovského stadionu vlastní penzion.