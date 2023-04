Velkou cenu F1 v Austrálii vyhrál po chaotickém závěru Verstappen

Melbourne - Třikrát přerušenou Velkou cenu Austrálie formule 1 vyhrál po chaotickém závěru úřadující mistr světa Max Verstappen z Red Bullu. Nizozemský závodník zvítězil na trati v Albert Parku před Lewisem Hamiltonem z Mercedesu a Fernandem Alonsem z Aston Martinu. Verstappen navýšil vedení v průběžném pořadí šampionátu na 15 bodů před týmovým kolegou Sergiem Pérezem. Mexičan dnes skončil po startu z posledního místa pátý.

"Mám radost, že se mi tu povedlo vyhrát. Je to mé první vítězství na zdejší trati. Auto mělo dobré tempo a bylo celou dobu hodně rychlé," řekl před televizními kamerami Verstappen.

Závěr třetího závodu sezony výrazně ovlivnily červené vlajky po nehodě Kevina Magnussena. Po restartu dvě kola před koncem došlo k řadě kolizí, po nichž ředitelství rozhodlo dokončit Grand Prix za zpomalovacím vozem. Po nehodách nedojeli do cíle například Pierre Gasly a Esteban Ocon z Alpine. Původně čtvrtý Carlos Sainz z Ferrari dostal za kolizi s Alonsem pětisekundový trest a vzhledem k minimálním rozestupům se propadl na nebodované dvanácté místo.

"Té druhé červené vlajce jsem moc nerozuměl. Bylo to trochu chaotické. Jsem ale rád, že jsme to vše přežili a vyhráli. To je to hlavní," konstatoval pětadvacetiletý Verstappen po 37. vítězství v kariéře a druhém v sezoně. V Austrálii přerušil dvanáctileté čekání Red Bullu na triumf. Naposledy zde uspěl v roce 2011 Sebastian Vettel.

Druhý Hamilton označil závod za šílený. "Rozhodně jsem nečekal, že dojedu druhý. Stále se v autě necítím komfortně a pořád nejsme na jedné vlně. Snažím se tedy jezdit co nejlépe a zvyknout si," uvedl Hamilton.

Vítěz kvalifikace Verstappen nezahájil závod nejlépe. Po startu se před něj v první zatáčce dostal George Russell z Mercedesu a úřadujícího šampiona předjel také druhý jezdec "Stříbrných šípů" Hamilton. Ve štěrku naopak skončil Charles Leclerc z Ferrari a na trať musel poprvé zpomalovací vůz.

Safety car se vrátil i v sedmém kole po havárii Alexandera Albona z Williamsu. Toho chtěl využít vedoucí Russell, který si zajel pro nové pneumatiky. Traťoví komisaři ale poté vyvěsili kvůli poškozené bariéře červené vlajky, závod byl poprvé přerušen a Britovi se strategie nevyplatila. Propadl se na sedmé místo.

Hamilton se po zhruba čtvrthodinové přestávce udržel v čele, Verstappen se jej ale držel a ve 12. kole sedminásobného mistra světa bez problémů předjel. O šest kol později skončil závod pro Russella, z jehož motoru začaly šlehat plameny. "George měl fakt smůlu. Musíme se zaměřit na spolehlivost, která ale byla zatím dobrá. Je to škoda," litoval Hamilton.

Deset kol před koncem vyjel Verstappen mimo trať a ztratil přes tři sekundy. I tak se vzhledem k rozestupům mezi jezdci zdálo, že závod skončí poklidným dojezdem. Čtyři kola před koncem ale po nárazu do zdi utrhl pravé zadní kolo Magnussen a závod byl k údivu řady jezdců podruhé přerušen.

Po dalším restartu došlo k hromadným kolizím, po nichž vypadli také průběžně třetí Alonso a za ním jedoucí Pérez. Závod byl znovu přerušen a obnoven v pořadí, které platilo při druhém restartu, z čehož profitoval právě Alonso. Na roštu se naopak už neobjevili Gasly, Ocon, Logan Sargeant nebo Nyck de Vries, jejichž vozy byly příliš poškozené.

Hamilton vybojoval pro Mercedes první stupně vítězů v sezoně. Alonso zopakoval třetí místo z Bahrajnu a Saúdské Arábie. "Po emoční stránce to bylo jako na horské dráze. Dělo se toho fakt dost a těžko pochopit, co se na konci všechno stalo. Nakonec to ale byl dobrý závod. Získali jsme třetí a čtvrté místo, což je skvělé," uvedl Alonso, za nímž byl po Sainzově penalizaci klasifikován Kanaďan Lance Stroll.

Velká cena Austrálie, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Melbourne: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 2:32:38,371, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,179, 3. Alonso (Šp./Aston Martin) -0,769, 4. Stroll (Kan./Aston Martin) -3,082, 5. Pérez (Mex./Red Bull) -3,320, 6. Norris (Brit./McLaren) -3,701, 7. Hülkenberg (Něm./Haas) -4,939, 8. Piastri (Austr./McLaren) -5,382, 9. Čou Kuan-jü (Čína/Alfa Romeo) -5,713, 10. Cunoda (Jap./AlphaTauri) -6,052. Nejrychlejší kolo: Pérez. Průběžné pořadí MS (po 3 z 23 závodů): 1. Verstappen 69, 2. Pérez 54, 3. Alonso 45, 4. Hamilton 38, 5. Sainz (Šp./Ferrari) a Stroll oba 20, 7. Russell (Brit./Mercedes) 18, 8. Norris 8, 9. Hülkenberg a Ch. Leclerc (Mon./Ferrari) oba 6. Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 123, 2. Aston Martin 65, 3. Mercedes 56, 4. Ferrari 26, 5. McLaren 12, 6. Alpine 8, 7. Haas 7, 8. Alfa Romeo 6, 9. AlphaTauri a Williams po 1.