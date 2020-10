Velké vánoční trhy v Praze letos kvůli koronaviru nebudou

Praha - Oslavy Vánoc v Praze budou letos z důvodu pandemie v omezené podobě, budou chybět tradiční velké trhy a doprovodné akce. ČTK to řekl radní Jan Chabr (TOP 09). Strom na Staroměstském náměstí stát bude, v úvahu podle radního přichází i několik stánků. Vánoční trhy v Praze každoročně pořádá společnost Taiko, její vyjádření ČTK shání.

Trhy jsou podle Chabra společenskou událostí, na které bývá velká koncentrace lidí. "Z tohoto důvodu by bylo s ohledem na epidemiologickou situaci zřejmě velmi nevhodné konat vánoční trhy a připravovat je v rozsahu a velikosti, na které jsme zvyklí z minulých let," uvedl. Dodal, že magistrát zároveň nechce oslavy Vánoc úplně vypustit, a to i z psychologických důvodů.

Atmosféru tak na Staroměstském náměstí zajistí tradiční velký smrk a vánoční výzdoba. "Na druhou stranu se nebude jednat o výzdobu nějak nákladnou ani pompézní. Pakliže by to epidemiologická situace umožnila, jsme připraveni přidat i několik decentních malých stánků, nicméně v tuto chvíli s klasickou variantou vánočních trhů nepočítáme," shrnul Chabr.

Firma Taiko už vybrala strom, který na Staroměstském náměstí vztyčí. Bude to smrk ztepilý vysoký 19 metrů, který vyrostl nedaleko Jílového u Prahy. Loňský smrk pocházel ze Semil v Libereckém kraji. Trhy se v centru metropole za normálních okolností konají od přelomu listopadu a prosince do začátku ledna. Kromě Staroměstského náměstí bývají také například na Václavském náměstí, náměstí Míru a dalších místech v Praze.