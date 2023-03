Vedoucí Slavia se v lize představí v Liberci, Sparta na hřišti Hradce

Statistické údaje před zápasy 24. kola první fotbalové ligy:

FC Hradec Králové (v tabulce: 7.) - Sparta Praha (2.)

Výkop: sobota 18. března, 15:00.

Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Hájek - Machálek (video).

Bilance: 32 4-1-27 17:69.

Poslední zápas: 1:2.

Hlasy před utkáním:

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Sparta má asi nejlepší formu ze všech týmů v lize. My ale máme spočítáno, kolik bodů potřebujeme k záchraně, a nemůžeme se ohlížet na to, s kým zrovna hrajeme. Potřebné body bychom rádi získali co nejdřív, abychom měli klid. Takže i do utkání se Spartou půjdeme s tím, že chceme na naše konto něco přidat. Sparta se v průběhu podzimu konsolidovala systémově, začalo jim to klapat, rozehráli se klíčoví hráči."

Luboš Loučka (asistent trenéra Sparty): "Čeká nás těžší zápas než v Ostravě. Hradec je lépe organizovaný a hraje v lepší formě. Vybojovat tři body bude daleko těžší. Když to ale zvládneme, bude se nám během repre pauzy daleko líp trénovat a dýchat."

Předpokládané sestavy:

Hradec: Reichl - Klíma, Kodeš, Čech - Gabriel, Kučera, Rada, Smrž, Novotný - Kubala, Vašulín.

Sparta: Kovář - Vitík, Sörensen, Ladislav Krejčí II - Mejdr, Sadílek, Kairinen, Zelený - Čvančara, Kuchta, Haraslín.

Absence: Leibl (4 ŽK), Ryneš (dohoda klubů), Čihák, Ševčík (oba nejistý start) - Pešek (zranění).

Disciplinární ohrožení: Kučera, Reichl, Smrž - Daněk, Jankto, Sadílek, Zelený (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Kubala (6) - Čvančara (12).

Zajímavosti:

- Sparta v lize s Hradcem 10x za sebou neprohrála (z toho 9 vítězství)

- Sparta na hřišti Hradce 4x za sebou zvítězila (z toho 3x o gól)

- Hradec vyhrál jediné z posledních 6 kol

- Hradec doma v lize 5x za sebou prohrál a získal tam 14 z celkových 31 bodů v sezoně

- Hradec po dobu výstavby vlastního stadionu hraje domácí zápasy v azylu v M. Boleslavi

- Sparta prohrála jediné z posledních 22 kol a v lize 6x za sebou zvítězila (pokaždé při tom dala minimálně 3 branky)

- Sparta venku v lize prohrála jediný z 11 duelů v sezoně, v posledních 3 tam zvítězila a se 24 body je tam o skóre nejlepším týmem soutěže

- Sparta spolu s Olomoucí jako jediná na jaře neprohrála

- trenér Hradce Koubek v minulosti hrával za Spartu a dělal tam asistenta

Sigma Olomouc (6.) - FK Mladá Boleslav (8.)

Výkop: sobota 18. března, 15:00.

Rozhodčí: Orel - Ratajová, Žurovec - Starý (video).

Bilance: 35 11-13-11 53:54.

Poslední zápas: 1:1

Hlasy před utkáním:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Jsme moc rádi, že jsme zlomili naši remízovou sérii, ale pracujeme stále stejně. Nechtěl bych, abychom létali v oblacích z toho, že se nám na jaře podařilo poprvé vyhrát. Zůstáváme nohama na zemi. Víme, že je potřeba dál bodovat, a nejlépe hned nyní s Boleslaví. Mají Kušeje, Ladru, což je velmi silná útočná dvojice, navíc doplněná Milanem Škodou, přibyl k nim ještě Jawo. Především do ofenzivy má Boleslav velmi mnoho silných a dobře rychlostně vybavených hráčů. Navíc když je na hřišti Marek Matějovský, pořád je ústřední postavou."

Pavel Hoftych (trenér M. Boleslavi): "Vítězství doma nad Libercem po velmi dobrém výkonu je nyní potřeba potvrdit venku proti velmi silné Olomouci. Tabulka je hodně vyrovnaná, případnými třemi body bychom posílili svou pozici ve středu tabulky."

Předpokládané sestavy:

Olomouc: Stoppen - Zifčák, Poulolo, Pokorný, Sláma - Breite, Pospíšil - Navrátil, Růsek, Vodháněl - Chytil.

M. Boleslav: Šeda - Kubista, Karafiát, Suchý - Ekpai, Dancák, Matějovský, Fulnek - Kušej, Ladra - Jawo.

Absence: Beneš (zranění), Spáčil (nejistý start) - Vaníček (rekonvalescence), Stránský, Šimek (oba nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Breite, Matoušek, Vraštil, Zmrzlý - Jawo, Šimek, Škoda, Tomič (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Chytil (9) - Jawo, Ladra (oba 6).

Zajímavosti:

- Olomouc vyhrála jediný z posledních 7 vzájemných ligových zápasů a s M. Boleslaví 2x za sebou remizovala (v obou případech venku)

- týmy mají vyrovnanou vzájemnou ligovou bilanci 11 výher a porážek a 13 remíz

- M. Boleslav prohrála jediný z posledních 5 venkovních ligových zápasů v Olomouci

- Olomouc v lize 9x za sebou neprohrála a minule zvítězila po sérii 6 remíz

- Olomouc spolu se Spartou jako jediné 2 týmy na jaře v lize neprohrály

- Olomouc doma v lize 7x po sobě neprohrála, ale v sezoně tam získala jen 16 z celkových 33 bodů

- M. Boleslav prohrála jediné z posledních 4 kol

- M. Boleslav venku v lize prohrála 2 z posledních 3 zápasů, ale v sezoně tam získala 16 z celkových 30 bodů

- Růsek může odehrát 100. ligové utkání, Fortelný, Sláma (všichni Olomouc) a Mareček (M. Boleslav) čekají na 50. start v nejvyšší soutěži

- Kubista (M. Boleslav) oslaví den po utkání 30. narozeniny

Dynamo České Budějovice (13.) - Baník Ostrava (12.)

Výkop: sobota 18. března, 15:00.

Rozhodčí: Berka - Vlček, Šimáček - Adámková (video).

Bilance: 43 12-12-19 46:63.

Poslední zápas: 2:1.

Hlasy před utkáním:

Tomáš Zápotočný (asistent trenéra Č. Budějovic): "Zápas doma proti Ostravě chceme jednoznačně zvládnout, protože víme, v jaké situaci se teď Baník nachází. Že nemá moc dobré výsledky. I tak to bude velmi těžký zápas, navíc přijede spousta fanoušků z Ostravy. Bude důležité, abychom navázali na výborné výkony z posledních domácích zápasů, které jsme zvládli výsledkově i herně. Věřím, že před repre pauzou vyhrajeme a budeme mít relativní klid."

Pavel Hapal (trenér Ostravy): "Čeká nás složitý zápas, Budějovice jsou doma nepříjemné. Viděl jsem je naživo v utkání proti Slavii, ve kterém se jim povedlo nad lídrem soutěže zvítězit. Začíná se na nich projevovat rukopis nových trenérů. Chtějí hrát kombinačně zezadu, rozehrávat od gólmana, jsou kvalitní nahoře, kombinační. Věřím ale, že budeme jejich kombinaci narušovat, dokážeme sami ohrožovat jejich bránu a být nebezpeční. Nějaké změny v sestavě řešíme, především ze zdravotních důvodů. Máme trošku problémy vzadu."

Předpokládané sestavy:

Č. Budějovice: Šípoš - Čolič, Havel, Králik, Sladký - Adediran, Čavoš, Čermák, Hellebrand, Potočný - Zajíc.

Ostrava: Laštůvka - Sanneh, Bitri, Pojezný, Fleišman - Cadu, Boula, Kuzmanovič, Kaloč, Plavšič - Almási.

Absence: Čmelík (trest za ČK), Hora (4 ŽK), Hais - Frydrych, Lischka, Tetour (všichni zranění), Takács (rekonvalescence).

Disciplinární ohrožení: Sladký, Sluka - Almási, Cadu, Frydrych, Laštůvka, Sanneh, Tijani (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Čmelík, Havel (oba 3) - Almási, Klíma (oba 5).

Zajímavosti:

- Ostrava na podzim s Č. Budějovicemi prohrála, ale předtím je v lize 2x za sebou porazila

- Ostrava vyhrála 2 z posledních 3 ligových zápasů v Č. Budějovicích

- Č. Budějovice minuly prohrály po 3 kolech

- Č. Budějovice doma v lize vyhrály 3 z posledních 4 zápasů, minule tam porazily Slavii, ale přesto na vlastním hřišti získaly jen 11 z celkových 25 bodů a jsou doma o skóre nejhorším týmem soutěže

- Ostrava 5 kol po sobě nevyhrála (z toho 4 porážky)

- Ostrava venku v lize zvítězila v jediném z posledních 17 zápasů, ale prohrála tam v jediném z posledních 4 duelů

- Fleišman může odehrát 350. ligový zápas, Lischka (oba Ostrava) si může připsat 100. start v nejvyšší soutěži

- jeden z dvojice českobudějovických trenérů Zápotočný hrával za Ostravu

Slovan Liberec (11.) - Slavia Praha (1.)

Výkop: sobota 18. března, 18:00.

Rozhodčí: Zelinka - Paták, Antoníček - Petřík (video).

Bilance: 61 17-17-27 62:81.

Poslední zápas: 0:3.

Hlasy před utkáním:

Jakub Harant (asistent trenéra Liberce): "Slavia má samozřejmě velmi kvalitní a široký kádr. I když se po posledním venkovním zápase v Budějovicích objevila kritika k výkonům týmu, pořád má na kontě z osmi jarních soutěžních duelů šest vítězných. K tomu naposledy zvládla boj o první místo s Plzní. Musíme podat maximální výkon, abychom uspěli. Těžko vybrat pár konkrétních jmen z kádru soupeře, kvalitou ve Slavii disponují všichni hráči. Jsem zvědavý zejména na dvojici středních záložníků Oscara a Ševčíka, kteří vždy dokáží do hry přinést nějakou nadstavbu. Všechny nás také určitě zajímá i návrat Van Burena na stadion U Nisy."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Nemůžeme se moc koukat na to, jak se Liberci nedaří, že má za sebou nepodařenou sérii výsledků. Utkání s námi je tam vždy specifické. Víme, jak náročné to tam pro nás je. V Liberci už nejsem pět let, ale zápas tam je pro mě z těch venkovních nejvíc. Vždy se na to hodně těším, mám při něm zvláštní pocity. Něco jsme tam prožili, i spoustu úspěchů. Díky tomu jsme se dostali do Slavie."

Předpokládané sestavy:

Liberec: Vliegen - Ndefe, Plechatý, Purzitidis, Preisler - Červ, Doumbia, Frýdek - Tupta, Olatunji, Kozák.

Slavia: Kolář - Douděra, Ogbu, Holeš, D. Jurásek - Oscar, Ševčík - M. Jurásek, Lingr, Olayinka - Van Buren.

Absence: Prebsl, Valenta (oba dohoda klubů), Fukala, Gebre Selassie, Mikula, Višinský (všichni zranění) - Schranz (4 ŽK), Hovorka, Provod (oba zranění), Santos (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: nikdo - Douděra, Hronek (oba 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Červ (3) - Van Buren (11).

Zajímavosti:

- Slavia prohrála jediný z posledních 12 ligových zápasů s Libercem

- Liberec vyhrál jen minulý z posledních 8 domácích duelů se Slavií

- Liberec v lize 5x za sebou nezvítězil a poslední 3 kola prohrál

- Liberec doma v lize 4x po sobě nevyhrál

- Slavia prohrála jediné z posledních 12 kol

- Slavia venku v lize 2x po sobě nezvítězila a získala tam jen 17 z celkových 53 bodů

- Slavia má s 65 góly nejlepší útok ligy a s 18 inkasovanými brankami také nejpevnější obranu

- trenér Liberce Kozel hrával za Slavii a vedl její B-tým, kouč Pražanů Trpišovský přišel do Edenu z Liberce

- Kozel, který se vrací na lavičku po trestu za 4 ŽK, ve čtvrtek oslavil 52. narozeniny

- Van Buren (Slavia) na podzim hrával za Liberec

1. FC Slovácko (5.) - Trinity Zlín (15.)

Výkop: neděle 19. března, 15:00.

Rozhodčí: Starý - Machač, Podaný - Orel (video).

Bilance: 25 10-5-10 29:30.

Poslední zápas: 2:0.

Hlasy před utkáním:

Jan Palinek (asistent trenéra Slovácka): "Místo minulého zápasu v Jablonci jsme sehráli modelové utkání, hráči dostali dva dny volna a věřím, že jim to prospělo. Nedíváme se na Zlín jako tým u dna tabulky, ale jako na zkušený mančaft se zkušeným koučem, který hraje o všechno. Když k tomu připočtu charakter derby, tak nás čeká velmi těžký zápas. Zlín má rychlá křídla, dokáže dobře zahustit střed a reagovat na vývoj duelu. Bude to boj a věřím, že s dobrým koncem pro nás."

Pavel Vrba (trenér Zlína): "Pro mě to bude první derby v tomto regionu, i když prestižních utkání jsem zažil dost. Doufám, že i tohle bude hodně emotivní, náboj se přenese na hřiště a my z toho něco vytěžíme. Slovácko dlouhodobě ukazuje svoji kvalitu a hraje o nejvyšší příčky. Má zkušené hráče, ale my taky, jsme ovšem na jiném konci tabulky. V posledních kolech jsme měli herně navrch, ale přišli jsme o vedení a jen jsme remizovali. Teď bychom rádi konečně bodovali naplno."

Předpokládané sestavy:

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Doski - Havlík, Daníček - Petržela, Kim Sung-pin, Sinjavskij - Mihálik.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Simerský, Hlinka, Procházka - Didiba, Hrubý - Vukadinovič, Janetzký, Čanturišvili - Kozák.

Absence: Holzer, Kohút (oba zranění) - Kolář (trest za ČK), Bartošák (zranění), Hloušek (rozhodnutí klubu).

Disciplinární ohrožení: Kalabiška (7 ŽK), Trávník, Vecheta - Hrubý, Kolář, Rakovan, Vukadinovič (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Mihálik - Kozák (oba 4).

Zajímavosti:

- soupeři mají vyrovnanou vzájemnou ligovou bilanci 10 výher a porážek a 5 remíz

- Slovácko vyhrálo 4 z posledních 5 vzájemných ligových zápasů

- Slovácko doma v lize nad Zlínem 3x za sebou zvítězilo (bez inkasované branky)

- Slovácko prohrálo jediné z posledních 7 kol a zvítězilo ve 3 z posledních 4 ligových zápasů

- Slovácko doma v lize 6x za sebou neprohrálo (z toho 5 vítězství)

- Slovácko v minulém kole nehrálo v Jablonci kvůli nezpůsobilému terénu

- Zlín vyhrál jediné z posledních 11 ligových utkání a 4 kola po sobě nezvítězil

- Zlín venku v lize 25x po sobě nevyhrál, jako jediný v sezoně nejvyšší soutěže tam nezvítězil a získal tam jen 6 z celkových 19 bodů

- Zlín v posledních 2 kolech remizoval a s 10 nerozhodnými výsledky je remízovým "králem" ligy

Zbrojovka Brno (9.) - FK Jablonec (10.)

Výkop: neděle 19. března, 15:00.

Rozhodčí: Batík - Caletka, Váňa - Kocourek (video).

Bilance: 49 18-6-25 49:67.

Poslední zápas: 1:3.

Hlasy před utkáním:

Jozef Dojčan (asistent trenéra Brna): "Jablonec je aktuálně v dobrém rozpoložení. Sbírá body a posouvá se tabulkou, prezentuje se zajímavým systémem. Je to pro nás výzva. Těšíme se a věříme, že poslední zápas před reprezentační pauzou dokážeme zvládnout. Hrajeme doma a chceme předvést dobrý výkon s dobrým výsledkem. Dobře víme, kolik bodů máme a kolik bychom jich ještě potřebovali."

David Horejš (trenér Jablonce): "Brno je další těžký soupeř, v týmu má nejlepšího střelce ligy Řezníčka. My se ale musíme dívat hlavně na sebe a navázat na poslední vydařené zápasy. Teď nám trochu rozhodilo rytmus odložené utkání se Slováckem, ale přizpůsobili jsme tomu tréninkový týden tak, abychom na neděli byli co nejlépe připraveni. Jako do každého zápasu máme i teď cíl bodovat a vylepšit si postavení v tabulce před reprezentační přestávkou."

Předpokládané sestavy:

Brno: Berkovec - Hrabina, Tijani, Šural, Granečný - Texl, Blecha - Alli, Ševčík, Falta - Řezníček.

Jablonec: Hanuš - Martinec, Král, Souček - Šulc, Považanec, Hübschman, Polidar - Jovovič - Chramosta, Sejk.

Absence: Endl, Fousek, Souček - Houska, Kratochvíl, Krob, Malínský (všichni zranění).

Disciplinární ohrožení: Berkovec, Hrabina, Ševčík, Texl, Tijani (všichni 3 ŽK) - Houska, Jovovič (oba 7 ŽK), Heidenreich, Krob, Považanec (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Řezníček (16) - Chramosta (10).

Zajímavosti:

- Jablonec vyhrál 4 z posledních 5 vzájemných ligových zápasů

- vzájemný ligový zápas obou týmů 12x za sebou neskončil remízou

- Brno zvítězilo v jediném z posledních 10 ligových zápasů, 4 kola po sobě ale neprohrálo a 3x za sebou remizovalo 1:1

- Brno doma v lize vyhrálo jediný z posledních 4 duelů a v sezoně tam získalo jen 12 z celkových 27 bodů

- Jablonec vyhrál 3 z posledních 4 ligových duelů a 2x za sebou zvítězil 4:1

- Jablonec vyhrál 2 z posledních 3 venkovních ligových zápasů

- Jablonec v minulém kole nehrál se Slováckem kvůli nezpůsobilému terénu

- trenér Jablonce Horejš hrával za Brno

- Řezníček (Brno) dal v posledních 4 kolech 5 branek a s 16 góly vede střeleckou tabulku ligy

- Granečný (Brno) si může připsat 100. ligový start, Hanuš (Jablonec) může odchytat 200. zápas v nejvyšší soutěži

- Patrák (Jablonec) oslaví den před utkáním 23. narozeniny

FK Pardubice (16.) - FK Teplice (14.)

Výkop: neděle 19. března, 15:00.

Rozhodčí: Machálek - Kubr, Hrabovský - Zelinka (video).

Bilance: 6 5-0-1 10:7.

Poslední zápas: 1:5.

Hlasy před utkáním:

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Zápas s Teplicemi je obrovsky důležitý. Musíme udělat všechno pro to, abychom to zvládli. Svým způsobem je dobře, že jsme na Bohemce prohráli, protože jsme si to zasloužili. Je to varovný signál, abychom se vrátili zpátky k tomu, co jsme dělali dobře. Chci vidět úplně jiný tým."

Ondřej Prášil (asistent trenéra Teplic): "Pardubice mají slušnou formu i dobrý herní projev. Je tam určitý rukopis trenéra Kováče, navíc přišli zkušení hráči. Vytvořila se osa - brankář Nita, v útoku Černý, uprostřed zkušený Vacek, v dobré formě Hlavatý s Janoškem. Na týmu je vidět, že si věří. V jeho prospěch hraje i faktor nového stadionu, na výsledcích je to znát. Na vítězství čekáme sedm kol, ale nechceme se svazovat nutností. Snažili jsme se hráče co nejlépe nastavit na nedělní zápas, vše ostatní je minulost, i historicky špatná bilance s Pardubicemi. I když v posledním ligovém utkání jsme je vysoko porazili."

Předpokládané sestavy:

Pardubice: Nita - Icha, Vlček, Hranáč, Chlumecký - Vacek - Kostka, Janošek, Hlavatý, Helešic - Černý.

Teplice: Grigar - Urbanec, Chaloupek, Mičevič, Hybš - Jukl, Mareček - Pleštil, Kučera, Radosta - Gning.

Absence: Krobot (4 ŽK), Mareš, Solil (oba zranění), Kostka (nejistý start) - Dramé, Knapík, Vondrášek (všichni zranění).

Disciplinární ohrožení: Černý, Hranáč, Janošek, Vlček - Dramé, Grigar, Hyčka (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Janošek (6) - Gning, Žák (oba 7).

Zajímavosti:

- Pardubice na podzim v Teplicích utrpěly debakl 1:5, ale v předchozích 5 vzájemných ligových zápasech zvítězily

- Pardubice v obou domácích ligových zápasech s Teplicemi vyhrály

- Pardubice 3 kola po sobě nezvítězily a minule prohrály po 4 ligových zápasech

- Pardubice zvítězily v jediném z posledních 5 domácích ligových zápasů, na druhou stranu prohrály v jediném z posledních 4

- Teplice minule v premiéře pod trenérem Frťalou remizovaly s Brnem 1:1, jako jediné na jaře stále nevyhrály a 7 kol čekají na vítězství

- Teplice venku v lize 9x za sebou nezvítězily, v posledních 7 zápasech tam prohrály a se 4 z celkových 21 bodů jsou tam nejhorším týmem soutěže

- Pardubice mají s 20 brankami nejhorší útok ligy, Teplice s 54 inkasovanými góly zase nejslabší obranu

- Nita (Pardubice) může odchytat 100. zápas v české lize, Grigar (Teplice) pak 350. utkání v nejvyšší soutěži

Viktoria Plzeň (3.) - Bohemians Praha 1905 (4.)

Výkop: neděle 19. března, 18:00.

Rozhodčí: Radina - Kříž, Slavíček - Berka (video).

Bilance: 35 19-9-7 66:38.

Poslední zápas: 1:1.

Hlasy před utkáním:

Pavel Horváth (asistent trenéra Plzně): "Poslední zápasy se nám výsledkově nevydařily a dostáváme se trošku pod tlak. Bohemka je vždy nepříjemný soupeř a teď se jim venku daří. My ale chceme dokázat, že patříme do špičky ligy, a musíme doma Bohemku porazit. Musíme proměnit šance, které si vypracujeme. Musíme být i bezchybní dozadu, protože teď jsme v období, kdy dostaneme gól ze všeho. Tohle musíme eliminovat a chceme být lepší než v minulých zápasech."

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Zápasy s první trojkou pro nás moc dobře v této sezoně nevyzněly, byť jsme doma remizovali s Plzní a na Spartě 1:1. Ale dvakrát jsme taky schytali debakl. Plzeň je zatlačená do kouta, budou hrát jak zvířata. Musíme tam jet s pokorou a ne s tím, že Plzeň automaticky rozdá body. Byl bych rád, kdybychom se poučili z debaklu 2:6 se Spartou a tohle nezopakovali."

Předpokládané sestavy:

Plzeň: Staněk - Holík, Hejda, Jemelka, Havel - Bucha, Květ - Kopic, Sýkora, Mosquera - Chorý.

Bohemians: Valeš - Kadlec, Vondra, Hůlka - Köstl, Jindřišek, Jánoš, Dostál - Matoušek, Hála - Drchal.

Absence: Kalvach (4 ŽK), Řezník (nejistý start) - Prekop (4 ŽK), Jedlička, Čermák (oba dohoda klubů), Morávek, Petrák, Shejbal (všichni zranění), Puškáč (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Hejda, Mosquera (oba 7 ŽK), Chorý, Květ, Ndiaye - Beran, Puškáč (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Květ (11) - Puškáč (5).

Zajímavosti:

- Plzeň v lize s Bohemians 9x za sebou neprohrála, minule je neporazila po 5 vítězstvích

- Plzeň od října 1996 doma v lize Bohemians 14x po sobě neprohrála (z toho 12 vítězství) a 5x za sebou je tam porazila

- Bohemians prohrou 0:6 v Plzni v minulé sezoně vyrovnali svou nejvyšší porážku v samostatné lize z Drnovic z roku 1997

- Plzeň vyhrála jediné z posledních 4 kol

- Plzeň doma v lize 3x po sobě neprohrála

- Bohemians v posledních 3 ligových zápasech neprohráli a 2 kola za sebou zvítězili

- Bohemians venku v lize vyhráli 2 z posledních 3 duelů a v sezoně tam získali 22 z celkových 35 bodů

- Holík a Mosquera (oba Plzeň) mohou odehrát 150. ligový zápas, Puškáč (Bohemians) čeká na 100. start