Sparta zdolala oslabený Hradec 2:0 a vyhrála sedmé kolo za sebou

Mladá Boleslav - Fotbalisté Sparty vyhráli ve 24. kole první ligy na hřišti oslabeného Hradce Králové 2:0. Letenští zvítězili v nejvyšší soutěži posedmé za sebou a neúplnou tabulku vedou o bod před městským rivalem Slavií, která má k dobru večerní utkání v Liberci. Východočeši prohráli v azylu v Mladé Boleslavi šestý ligový zápas v řadě a zůstali sedmí.

"Votroci" od 20. minuty dohrávali bez vyloučeného Jakuba Kučery. V závěru úvodního dějství otevřel skóre Lukáš Haraslín. Pojistku přidal až v 89. minutě Tomáš Wiesner. Sparta v lize s Hradcem neprohrála v jedenáctém utkání za sebou, z toho podesáté zvítězila, a na jeho půdě bodovala naplno popáté v řadě.

Domácí začali aktivně. Po necelých třech minutách hry Vašulín překonal Kováře, kvůli ofsajdu ale branka neplatila. V šesté minutě si Kubala všiml vyběhnutého sparťanského gólmana, jeho střela z dálky ale skončila vedle tyče.

V 19. minutě Kučera v souboji o míč ve skluzu fauloval Kairinena a rozhodčí Černý ho okamžitě vyloučil. Hradec potvrdil pozici nejtrestanějšího týmu v ligové sezoně, svěřenci trenéra Miroslava Koubka viděli už devátou červenou kartu.

Hosté málem přesilovku rychle využili, Haraslínovu ránu však Bajza vytáhl na roh. Po půlhodině se po rohovém kopu skóroval Kuchta, radost Pražanů ale zkazil ofsajd.

Utkání směřovalo k bezbrankové první půli, jenže v 45. minutě se Sparta dočkala. Bajza vyrazil Čvančarovu ránu a Haraslín nadvakrát dostal míč do sítě. Slovenský reprezentant vstřelil šestou branku v ročníku nejvyšší soutěže. Rozradostnil tak značnou část vyprodaného mladoboleslavského stadionu (5000 diváků).

Ihned po změně stran mohli hosté odskočit na dvoubrankový rozdíl, Wiesner však v ideální pozici netrefil dobře míč a neprosadil se ani z dorážky. Následně proti Bajzovi neuspěl dvakrát střelou z vápna Kuchta, přičemž ve druhém případě zamířil z dorážky do boční sítě. Tečovaný pokus střídajícího Minčeva z úhlu zase Bajza vyškrábl nad.

Hradec mohl paradoxně srovnat v 79. minutě. Vašulín přihrál na hranici šestnáctky sparťanskému odchovanci Radovi, který byl na hřišti teprve přes minutu, ale jeho přízemní střelu Kovář pokryl.

O 10 minut později stanovili hosté konečný výsledek. Kuchtovu střelu zastavil ve vápně Novotný rukou, balon se však odrazil k Wiesnerovi a ten nekompromisně zakončil pod horní tyč. V ligové sezoně dal druhý gól.

Sparta jako jediná s Olomoucí na jaře stále neprohrála. Venku v lize zvítězila počtvrté za sebou a s 27 body je tam nejlepším týmem soutěže. Hradec nevyhrál šest z posledních sedmi kol.

Hlasy po utkání:

Miroslav Koubek (trenér Hradce): "Věřili jsme si, že v zápase můžeme uspět, že umíme hrát proti těmto soupeřům. Měli jsme exaktní plán, jak eliminovat přenosy Sparty. Ten nám velmi dobře vycházel do nešťastného momentu v 19. minutě. Jakub Kučera měl špatný první dotek a v přemíře horlivosti, snahy a bojovnosti souboj nesmyslně dohrál, hráče měl pustit. Plán nám to velmi zkomplikovalo. Drželi jsme se ho dál, ale scházel nám v něm jeden muž. Když hrajete od 20. minuty v oslabení proti rozjeté Spartě, není to jednoduché. Přesto musím hráče velmi pochválit. Museli jsme přežít situace, které si Sparta vypracovala. Tím, že Pavol Bajza vyřešil několik složitějších zákroků, nechával nás jeho výkon ve hře až do předposlední minuty, kdy to Sparta zpečetila a uklidnila se. Jinak to stále bylo o jedné akci, která se mohla povést."

Brian Priske (trenér Sparty): "V podzimním domácím utkání s Hradcem jsme měli štěstí. Proti Hradci se velmi těžce hraje. Hradec se vyznačuje přímočarým stylem hry, jeho útočníci působí problémy všem týmům. Nemysleli jsme si, že tu snadno vyhrajeme, přestože jsme měli v hledišti většinu fanoušků a hráli jsme s jedním hráčem navíc. Někdy se proti oslabenému soupeři hraje hůř, než když je v plném počtu. Jako trenér v takové situaci doufáte, že zrychlíte hru, vytvoříte si víc šancí a dáte víc gólů. Brankář (Bajza) ale držel Hradec ve hře."

FC Hradec Králové - Sparta Praha 0:2 (0:1)

Branky: 45. Haraslín, 89. Wiesner. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Hájek - Machálek (video). ŽK: Klíma, Kodeš, Vašulín - Minčev, Laci. ČK: 20. Kučera (Hradec). Diváci: 5000 (vyprodáno).

Hradec: Bajza - Klíma, Kodeš, Čech - Gabriel (46. Novotný), Kučera, Smrž, Harazim - Matěj Koubek (61. Pudhorocký), Kubala (78. Rada) - Vašulín. Trenér: Miroslav Koubek.

Sparta: Kovář - Vitík, Sörensen, Ladislav Krejčí II - Wiesner, Sadílek, Kairinen (72. Laci), Zelený (72. Jankto) - Čvančara (64. Minčev), Kuchta, Haraslín (78. Mabil). Trenér: Priske.