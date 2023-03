Olomouc porazila Mladou Boleslav 2:0 a posunula se na čtvrté místo

Olomouc - Fotbalisté Olomouce ve 24. kole první ligy porazili Mladou Boleslav 2:0 a posunuli se na čtvrté místo neúplné tabulky. Už ve třetí minutě si vstřelil vlastní branku Ondřej Karafiát a druhý domácí gól přidal na začátku druhého poločasu Lukáš Vraštil. Hanáci v nejvyšší soutěži bodovali podesáté za sebou, na jaře neprohráli jako jediní spolu s pražskou Spartou. Boleslav venku v lize podlehla ve třetím z posledních čtyř zápasů a je osmá.

Olomouci vyšel vstup do utkání a už ve třetí minutě se dostala do vedení, když prudký centr Slámy z přímého kopu obránce Karafiát tečoval hlavou za záda vlastního brankáře Šedy. Sigma byla v úvodních 30 minutách mírně aktivnější, z čehož pramenila ještě nepřesná střela Breiteho z hranice vápna a Chytilovo zakončení z úhlu do boční sítě.

Poté se neujaly dalekonosné rány hostujícího Kubisty a domácího Vodháněla. Blízko k druhé brance Olomouce byl po signálu z rohového kopu Ventúra, jehož střelu z první zastavila až tyč Šedovy branky.

Stejně úspěšně, jako vstoupila Sigma do prvního poločasu, začala i po změně stran. Pojistku ještě nepřidal Sláma, jehož hlavičku vyrazil Šeda na roh. Z něj už ale Olomouc udeřila. Premiérovou ligovou branku v dresu Hanáků vstřelil hlavičkující stoper Vraštil.

Poté převzali iniciativu Mladoboleslavští, ale po centrech se postupně neprosadili Tomič, ani Kubista s Jawem. Olomouckého brankáře Macíka pak nepřekonal ani Kušej, jehož pokus z voleje nezamířil mezi tři tyče.

V nastavení hlavičkoval střídající Škoda jen do středu branky a do náruče připraveného Macíka, který chytal v lize po zranění poprvé od loňského srpna. Olomouc doma protáhla ligovou sérii bez porážky na osm duelů a nad Boleslaví zvítězila teprve ve druhém z posledních osmi zápasů nejvyšší soutěže.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Z mého pohledu to dnes bylo velmi důležité utkání z pohledu závěrečného vývoje soutěže. Jsem proto rád, že jsme utkání zaslouženě zvládli, byť ve druhém poločase možná s ne takovou ofenzivní kontrolou a nebezpečností, jakou bych si představoval. O to lepší ale byla organizace hry a pracovitost hráčů směrem dozadu. Dnes byla naše defenziva lepší než ofenziva. Bylo evidentní, že hráči dnes upozadili svoje ega a individuální výkony ve prospěch týmového úspěchu. Je to vítězství týmu, který se obětoval a pohlídal si to. Klíčovou věcí jsou dnes standardní situace. Když nepočítám penalty, tak jsme z nich před dneškem nevstřelili žádnou branku a jsem moc rád, že jsme si tím dnes pomohli. Boleslav ukázala, že právem atakuje nejlepší šestku, ve druhém poločase měla mírnou herní převahu, ale kromě několika situací si žádnou vyloženou šanci nevytvořila."

Pavel Hoftych (trenér Mladé Boleslavi): "Utkání rozhodly standardní situace a úvody obou dvou poločasů, kdy jsme z nich dostali góly. Minulý týden jsme si s Libercem standardními situacemi pomohli, dnes toho využila Olomouc a podle toho se pak vyvíjelo celé utkání. První poločas nás Olomouc předčila v agresivitě, druhý poločas jsme byli lepší my, ale nic jsme z toho nevytěžili. Macík se vrátil do branky pro nás v blbou dobu a zachytal výborně. Dal si do rukavic magnety a pochytal všechno, co jsme tam dnes měli. Olomouc celkově velmi dobře bránila, byla lepší a vyhrála zaslouženě. Čekal jsem, že to bude oboustranně ofenzivnější zápas, ale nakonec to bylo spíš utkání o standardních situacích a brankářích."

Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav 2:0 (1:0)

Branky: 3. vlastní Karafiát, 47. Vraštil. Rozhodčí: Orel - Ratajová, Žurovec - Starý (video). ŽK: Suchomel, Jawo (oba M. Boleslav). Diváci: 2310.

Olomouc: Macík - Pokorný, Vraštil, Sláma (89. Matoušek) - Navrátil, Ventúra (76. Zorvan), Breite, Pospíšil (89. Greššák), Vodháněl (65. Zifčák) - Růsek, Chytil (76. Zmrzlý). Trenér: Jílek.

M. Boleslav: Šeda - Kubista, Karafiát, Suchý - Ekpai (55. Suchomel), Dancák (83. Škoda), Mareček (46. Matějovský), Fulnek (55. Tomič) - Kušej, Ladra (65. Skalák) - Jawo. Trenér: Hoftych.