Ve čtvrtek začne ve Zlíně a v Příbrami baráž o první fotbalovou ligu

Zlín/Příbram - Úvodními zápasy ve čtvrtek odstartuje baráž o první fotbalovou ligu. Patnáctý tým nejvyšší soutěže Zlín přivítá druhý celek druhé ligy Vyškov, který bude ve dvojutkání usilovat o premiérový postup mezi elitu. Třetí mužstvo z druhé ligy Příbram rovněž od 17:30 doma nastoupí proti Pardubicím, čtrnáctému týmu nejvyšší soutěže. Odvety jsou na programu v neděli. Jasnými favority jsou Pardubice a Zlín.

Baráž se v samostatné historii uskuteční teprve potřetí a zatím v ní byly stoprocentně úspěšné celky z nejvyšší soutěže. Loni si Bohemians 1905 poradili s Opavou a Teplice s Vlašimí. V roce 2019 zase uhájily prvoligovou příslušnost Karviná a Příbram, zatímco Jihlava s Brnem tehdy zůstaly ve druhé lize.

Zlín bude odvracet hrozbu prvního sestupu od roku 2009. Svěřenci trenéra Pavla Vrby v neděli na závěr nadstavby v Brně uhráli bezbrankový výsledek, který poslal do druhé ligy poslední Zbrojovku.

"V Brně jsme udělali první krok k záchraně, ale definitivně si oddechneme, až zvládneme baráž. S Vyškovem to bude otevřená záležitost, neboť tým ve druhé lize potvrzoval svoji kvalitu, čeká nás těžký dvojzápas," řekl Vrba.

Vyškov, jenž vlastní kamerunský podnikatel Kingsley Pungong, hraje domácí utkání v pět kilometrů vzdálených Drnovicích. V případě postupu by ale klub musel jako azyl využít jiný vyhovující stadion. Jednou z možných variant je Znojmo.

"Jdeme do baráže jako outsideři, bude to pro nás těžká zkouška, ale začíná se od nuly a chceme být Zlínu důstojným soupeřem," uvedl kouč Jan Kameník, jenž v dubnu na lavičce Vyškova nahradil Jana Trousila a v závěrečných šesti duelech sezony s týmem neprohrál.

V minulosti trénoval Zlín. "Dobře ho znám, je tam ještě pár hráčů, které jsem tehdy vedl, jako Fantiš či Janetzký. Chceme ve čtvrtek uhrát takový výsledek, který nám do odvety uchová naději na úspěch," poznamenal Kameník.

Zlín se v posledních dvou letech potkal s Vyškovem v domácím poháru. V tomto ročníku s ním vypadl v osmifinále po domácí prohře 0:1, v minulé sezoně "Ševci" ve třetím kole zvítězili na soupeřově hřišti 2:1 po prodloužení.

"Vyškov v poslední době udělal obrovský skok, je hodně poskládán ze zahraničních hráčů. Zlín s ním na podzim vypadl z českého poháru, hráli jsme s nimi v zimě přátelák. Víme o jejich přednostech, ale i slabinách. Mají v kádru rychlé, technické a šikovné hráče," konstatoval Vrba.

Pardubice zvítězily ve třech z posledních čtyř kol nadstavby. Východočeši oba dosavadní vzájemné prvoligové souboje v sezoně 2020/21 vyhráli 1:0, Pardubičtí porazili Příbram i v lednové přípravě (3:0).

"Nečeká nás nic lehkého. Chceme se dívat hlavně sami na sebe. Víme, že to nebude jen o nás, protože Příbram má ve svém kádru sedmnáctigólového Wágnera. Hlavně díky němu jsou tam, kde jsou. Pozor si ale musíme dát i na další spoustu, hlavně mladých hráčů," upozornil pardubický trenér Radoslav Kováč.

Příbram cílí na návrat do první ligy po sestupu v roce 2021. Středočeši po podzimu vedli druholigovou tabulku, ale na jaře se dlouho trápili i po nástupu kouče Karla Krejčího, jenž v dubnu vystřídal Dušana Uhrina mladšího. Nakonec ale mužstvo od Litavky v závěrečných pěti kolech neprohrálo a skončilo třetí za Vyškovem a přímo postupující Karvinou.

"Pardubice hrají kombinační fotbal a jsou herní tým, záloha je jedna z jejich nejsilnějších stránek. Jsou zodpovědní v defenzivě, v bráně mají zkušeného Nitu, který se jim ale zranil, tak je možné, že proti nám chytat nebude, to by mohla být menší výhoda. V útoku mají zkušeného útočníka Černého, ten je pro ně taky velmi důležitý. Většinu hráčů z nám z dob, když jsem působil u reprezentace (do 21 let)," řekl Krejčí.

Statistické údaje před úvodními zápasy baráže o účast v 1. lize: Viagem Příbram (3. v druhé lize) - FK Pardubice (14. v první lize) Výkop: čtvrtek 1. června, 17:30. Rozhodčí: Berka - Nádvorník, Hájek - Orel (video). Bilance v lize: 2 0-0-2 0:2. Poslední zápas: 0:1 (sezona 2020/21). Předpokládané sestavy: Příbram: Melichar - Jahič, Dudl, Fišl - Čejka, Švestka, Vokřínek, Petrák, Šajch - Wágner, Zeronik. Pardubice: Nita - Icha, Hranáč, Vlček, Helešic - Vacek - Sychra, Hlavatý, Janošek, Pikul - Černý. Absence: Sakala, Surmaj - Kostka, Mareš, Solil (všichni zranění). Nejlepší střelci v této ligové sezoně: Wágner (17) - Janošek (8). Zajímavosti: - Pardubice oba dosavadní vzájemné prvoligové zápasy vyhrály 1:0 (v sezoně 2020/21) - Příbram předtím porazila Pardubice v obou utkáních druholigového ročníku 2017/18 - týmy se naposledy utkaly letos v lednu, kdy Pardubice zvítězily v přípravě 3:0 - Příbram obsadila v druhé lize 3. místo, Pardubice skončily v první lize na 14. příčce - Příbram naposledy byla v nejvyšší soutěži v sezoně 2020/21 - Příbram si zahrála baráž v sezoně 2018/19, kdy proti Brnu uhájila prvoligovou příslušnost - Příbram ve druhé lize 5x po sobě neprohrála - Příbram vyhrála poslední 2 domácí zápasy bez inkasované branky - Pardubice hrají v první lize 3. sezonu a ještě nesestoupily - Pardubice v první lize vyhrály 3 z posledních 4 zápasů - Pardubice měly s 38 góly nejhorší prvoligový útok sezony společně s Č. Budějovicemi Trinity Zlín (15. v první lize) - MFK Vyškov (2. v druhé lize) Výkop: čtvrtek 1. června, 17:30. Rozhodčí: Černý - Caletka, Hrabovský - Zelinka (video). Bilance v lize: -. Předpokládané sestavy: Zlín: Dostál - Cedidla, Simerský, Kolář, Reiter - Didiba, Hrubý - Vukadinovič, Slončík, Fantiš - Balaj. Vyškov: Kinský - Němeček, Srubek, Musa, Souaré - Štěpánek, Lahodný - Alégué, Vintr, Kanakimana - Bayo. Absence: Kozák (zranění) - Mafwenta (nejistý start). Nejlepší střelci v této ligové sezoně: Kozák (5) - Kanakimana (14). Zajímavosti: - týmy se ještě neutkaly v první lize - mužstva na sebe 2x narazila v domácím poháru; v sezoně 2021/22 Zlín vyhrál ve 3. kole na hřišti Vyškova 2:1 po prodloužení, v tomto ročníku s ním vypadl v osmifinále po domácí prohře 0:1 - Zlín hraje v první lize nepřetržitě od sezony 2015/16, naposledy sestoupil v roce 2009 - Vyškov usiluje o premiérový postup do první ligy - Zlín obsadil v první lize 15. místo, Vyškov skončil v druhé lize druhý - Zlín v první lize neprohrál 3x po sobě a podlehl v jediném z posledních 7 kol - Zlín doma neprohrál 3x za sebou, z posledních 6 zápasů tam utrpěl jedinou porážku - Vyškov ve druhé lize 7x po sobě neprohrál - Vyškov venku neprohrál poslední 3 zápasy - Vyškov neinkasoval ve 3 z posledních 4 zápasů - vyškovský trenér Kameník, který v minulosti vedl Zlín, v 6 zápasech na lavičce MFK neprohrál