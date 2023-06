Fotbalisté Pardubic vyhráli v baráži v Příbrami 2:0 a nakročili k udržení v lize

Příbram - Fotbalisté Pardubic zvítězili v úvodním utkání baráže o účast v nejvyšší soutěži v Příbrami 2:0 a nakročili k udržení. Čtrnáctý tým prvoligové tabulky rozhodl o výhře na začátku druhé půle, kdy se trefili Vojtěch Sychra a z penalty Dominik Janošek. Domácí v úvodním dějství dvakrát trefili tyč. Východočeši si připsali čtvrté vítězství z posledních pěti zápasů, naopak třetí celek druhé nejvyšší soutěže utrpěl porážku po pěti duelech. Odveta se odehraje v neděli v Pardubicích.

Východočechům stále scházel zraněný brankář Nita, kterého mezi tyčemi zastoupil Markovič. Už v šesté minutě měl hostující gólman velké problémy, když domácí Zeronik trefil z otočky tyč. Ve 12. minutě poprvé výrazně zahrozili i Pardubičtí, Hlavatý ale sám před brankářem Melicharem zakončil nedůrazně.

Favorizovaní hosté sice podle očekávání více kontrolovali balon, ale celek od Litavky s nimi celou první půli držel krok. Ve 27. minutě v dobré šanci minul pardubický Chlumecký. Blíže ke gólu však měli v úvodním dějství Příbramští, v 36. minutě Dudlův centr z přímého kopu prošel nikým netečován vápnem a Markoviče podruhé zachránila tyč.

Na opačné straně Janoškovu ránu na bližší tyč vyrazil Melichar na rohový kop. Poté se hosté dostali do nadějného brejku, Pikul ale místo střely z dobré příležitosti nepřesně přihrál.

Čtyři minuty po pauze Východočeši otevřeli skóre. Po zmatcích v domácí obraně vystřelil Černý, Melichar míč jen vyrazil před sebe a Sychra ho doklepl do sítě. Jednadvacetiletý záložník potvrdil aktuální formu, skóroval podruhé z posledních tří zápasů, minule při výhře v závěrečném kole nadstavby v Ostravě si připsal asistenci.

Pardubické vedoucí trefa uklidnila a brzy zvýšili. Po souboji s Petrákem upadl ve vápně Černý a rozhodčí Berka nařídil penaltu. Janošek v 62. minutě nezaváhal a poslal Melichara na opačnou stranu. Záložník Východočechů navázal na osm gólů v uplynulé ligové sezoně a potvrdil pozici nejlepšího týmového střelce.

Domácí pak marně žádali pokutový kop po pádu Jahiče v šestnáctce. V 70. minutě Melichar zasáhl pro Sychrově přihrávce na volného spoluhráče, na druhé straně Sakalův pokus přizvedla pardubická obrana na roh. V 89. minutě neuspěl po hlavičce ani střídající Antwi.

Příbram, která uspěla v baráži v roce 2019, už snížit nedokázala a velmi se jí vzdálil vysněný návrat mezi elitu po dvou letech. Východočeši navázali na dvě výhry z jediných dvou dosavadních vzájemných ligových zápasů.

Hlasy po utkání:

Roman Bednář (asistent trenéra Příbrami): "Myslím, že první půli jsme odehráli slušně. Měli jsme určitý plán, který vycházel, Pardubice jsme moc do ničeho nepouštěli. Škoda, že nám tam něco nespadlo. Druhou půli jsme začali špatně. Inkasovaný gól byl za nás hrozně laciný, měli jsme šanci dvakrát třikrát odkopnout míč. Ten gól nás mrzí. Penalta podobná jako v Karviné, jdeme tam pozdě. Tyhle zápasy jsou hodně o prvním gólu, kdyby nám to tam spadlo místo té tyčky, Pardubice by třeba trochu znervózněly. Ale to je jen kdyby. Chyběla nám v poslední třetině kvalita, to je největší rozdíl mezi první a druhou ligou. Myslím, že Pardubice zaslouženě vyhrály, ale my se nemáme za co stydět. Možná je to kruté, možná jsme si zasloužili přijatelnější výsledek do odvety. Určitě nepojedeme do Pardubic odevzdaní. Vyhrát tam o dva góly se nepovedlo i lepším týmům, situace je kritická. Ale pořád je to fotbal, bylo by fajn, kdybychom třeba vstřelili první gól a zdramatizovali to."

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "V prvním poločase byla z naší strany patřičná nervozita. Hodně jsme se prali s terénem, neměli jsme to pod kontrolou. Finální fázi jsme řešili strašně lehkomyslně. Několikrát jsme měli vystřelit, přehrávali jsme situace. Měli jsme i štěstí, protože jsme dostali dvě tyčky. Tenhle zápas byl o prvním gólu. Dali jsme ho my, Sychrič (Sychra) to tam dobře zavřel. To bylo strašně důležité a rozhodlo to zápas. Jsme hrozně rádi, že jsme tady vyhráli a nedostali gól. Vždy sem jezdím s respektem a pokorou. Hraje se tu hrozně těžko a kluci tu pořád mají kvalitu. Je to teprve první krok, nesmíme podcenit ani milimetr. Doma jsme silnější, budeme mít za sebou naše fanoušky. Určitě budeme hrát na vítězství."

Viagem Příbram - FK Pardubice 0:2 (0:0)

Branky: 49. Sychra, 62. Janošek z pen. Rozhodčí: Berka - Nádvorník, Hájek - Orel (video). ŽK: Jahič, Wágner - Hlavatý, Darmovzal. Diváci: 3500.

Příbram: Melichar - Jahič, Sakala, Fišl - Vokřínek (71. Čejka), Petrák (67. Šimáček), Švestka, Dudl (82. Anih) - Zeronik (82. Antwi), Šajch (71. Langhamer) - Wágner. Trenér: Krejčí.

Pardubice: Markovič - Icha (46. Tischler), Hranáč, Vlček, Chlumecký - Darmovzal (67. Helešic) - Sychra (84. Huf), Hlavatý, Janošek, Pikul (67. Krobot) - Černý (67. Vacek). Trenér: Kováč.