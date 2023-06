Fotbalisté Zlína na úvod baráže zdolali Vyškov 1:0 a přiblížili se záchraně

Zlín - Fotbalisté Zlína v úvodním utkání baráže o účast v nejvyšší soutěži doma porazili Vyškov 1:0 a přiblížili se záchraně. Jedinou branku vstřelil v 64. minutě střídající Youba Dramé. Patnáctý tým první ligy neprohrál počtvrté za sebou, naopak druhé mužstvo druhé ligy utrpělo porážku po sedmi zápasech. Odveta se hraje v neděli v Drnovicích.

Vyškov nastoupil podle očekávání s šesti africkými hráči a od prvních minut čelil náporu domácích. V sedmé minutě po Hrubého kolmici přestřelil z deseti metrů Slončík.

Do zlínské převahy se vměstnala tvrdá střela vyškovského kapitána Němečka, kterou musel gólman Dostál vytěsnit na roh. "Ševcům" ale chyběla větší přesnost přihrávek a moment překvapení. Ve 25. minutě po přihrávce Balaje selhal v koncovce Fantiš, naopak po rychlém brejku hostů trefil nejlepší vyškovský střelec sezony Kanakimana tyč.

Po půlhodině zazmatkovala hostující obrana, jenže Srubek na poslední chvíli zblokoval Slončíkovu střelu do opuštěné branky. Zlínu dělala potíže rychlost a technická šikovnost afrických útočníků, po jednom brejku byl blízko vedoucímu gólu opět Kanakimana.

Po přestávce se hra vyrovnala, Vyškov se dostal více na polovinu domácích, ale po hodině hry doplatil na chybu v rozehrávce. Po ose Fantiš, Hrubý se míč dostal k Dramému a střídající francouzský záložník střelou z deseti metrů otevřel skóre.

Hosté pokračovali ve snaze o vyrovnání, Zlínu se zase více otevřela cesta ke Kinského bráně. Zajímavé parametry měly Simerského hlavička i další Dramého rána.

Slibnou šanci na vyrovnání neproměnil Vintr a v závěru Vyškovu jakoby došly síly. Zlín si výhru pohlídal a částečně tak soupeři oplatil podzimní domácí porážku 0:1 z osmifinále poháru. "Ševci" na svém stadionu neprohráli počtvrté za sebou.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Zlína): "Je to slušný vstup do baráže, ale všichni víme, že nás čeká těžká odveta, protože soupeř prokázal svoji kvalitu. Potvrdili to jejich techničtí hráči, jsou tu delší dobu a dokáží hrát i kolektivní fotbal. Do střídání v 55. minutě jsme nehráli dobře, chtěli jsme hru oživit a povedlo se to. Možná to chtělo více kvality. V odvetě musíme hrát na výsledek, který nás udrží v lize. Ale Vyškov má hráče, kteří nemají ve druhé lize co dělat. Kdyby to šlo, tři čtyři fotbalisty bych si hned vzal."

Jan Kameník (trenér Vyškova): "První půli jsme odehráli velice dobře a soupeře jsme nikam nepustili a měli jsme tam sami dvě tři nebezpečné situace. Dávali jsme ale hodně prostoru Hrubému a Janetzkému. Po přestávce jsme hru vyrovnali, góly byly na spadnutí na obou stranách, ale my jsme doplatili na jednu nepozornost a Zlín jakožto zkušené mužstvo toho využil. V poločase tak prohráváme 0:1. Zlín má drobnou výhodu, doma se ale budeme snažit jednogólové manko co nejdřív smazat a začít duel od začátku. Ze Zlínem jsme dokázali hrát fotbal, měli jsme pasáže, kdy jsme drželi míč. Mohli jsme se vrátit do zápasu po šanci Vintra. Herně jsme obstáli."

Trinity Zlín - MFK Vyškov 1:0 (0:0)

Branka: 64. Dramé. Rozhodčí: Černý - Caletka, Hrabovský - Zelinka (video). ŽK: Cedidla, Kolář, Čanturišvili, Hrubý, Procházka - Vintr, Alégué. Diváci: 5441.

Zlín: Dostál - Cedidla, Simerský, Didiba, Reiter - Janetzký (81. Kovinič), Hrubý - Vukadinovič (55. Čanturišvili), Slončík (55. Kolář), Fantiš - Balaj (55. Dramé). Trenér: Vrba.

Vyškov: Kinský - Němeček, Srubek, Musa, Souaré (84. Ilko) - Štěpánek (76. Dweh), Lahodný - Kanakimana (84. Klesa), Mafwenta (57. Vintr), Alégué - Bayo (84. Lacík). Trenér: Kameník.