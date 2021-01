V zoo Dvůr se poprvé v ČR vylíhla mláďata zmije Nitscheiovy

V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem se poprvé v Česku narodily zmije Nitscheiovy (na snímku z 21. prosince 2020). Vzácně chované zmije se dvorským chovatelům podařilo rozmnožit po šesti letech chovu, a to ve speciálně chlazené expozici hor střední Afriky.

Dvůr Králové nad Labem (Trutnovsko) - V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem se poprvé v Česku narodily zmije Nitscheiovy. Vzácně chované zmije se dvorským chovatelům podařilo rozmnožit po šesti letech chovu, a to ve speciálně chlazené expozici hor střední Afriky. Chovatelé trojici jedovatých mláďat, která mají zcela odlišné zbarvení od svých rodičů, krmí malými žábami. Nyní je zoo kvůli vládním epidemickým nařízením uzavřená.

"Chov zmijí Nitscheiových je velmi náročný. Jsou to jedovatá zvířata, která navíc díky tomu, že žijí ve vysokých horách střední Afriky, potřebují velmi specifické podmínky, které není snadné udržet," uvedl zoolog a expert na plazy Pavel Moucha.

V Evropě zmije Nitscheiovy z certifikovaných zoo nyní chová podle světové databáze ZIMS pouze Dvůr Králové, mimo ni pak zoo v americkém Dallasu. Soukromníci je kvůli vysoké náročnosti chovají jen zřídka, uvedli dvorští chovatelé.

Zmije Nitscheiovy ve dvorské zoo obývají chlazenou expozici v pavilonu Vodní světy. Teplotu mezi 16 a 20 stupni Celsia v ní udržuje klimatizace. Ve vyšších teplotách by se plazům nedařilo. Zoo v rámci chovu zmijí vybudovala i zařízení pro odchov drobných žabek, které žerou i mláďata jiných hadů, například liánovců kapských nebo bojg afrických.

Zmije Nitscheiovy jsou vejcoživorodé. Matka se o mláďata nijak nestará, a ta musejí být ihned schopná obstarat si potravu sama. Proto již záhy po narození mají dost jedu k usmrcení kořisti. Jejich jed je hemolytický, rozkládá tedy tkáně a krev.

"V přírodě jejich kořist tvoří především různé druhy ještěrů nebo žab a dalších obojživelníků," uvedl Moucha. Zatímco v péči člověka přivyknou dospělí jedinci bez velkých potíží na náhradní krmení v podobě myší či malých potkanů, mladým je třeba nabízet to, co by přijímali v divočině. Drobné žáby zatím dostávají dvakrát týdně.

Dospělé zmije Nitscheiovy mají kvůli maskování pro život ve stromech jemně zelenou kůži s černými tečkami. "Hnědé zbarvení (mláďat) se žlutým koncem ocasu je obranné. Když se přiblíží nepřítel, malá zmije ocasem mrská a upoutá na něj pozornost. Predátor tak případně útočí tam, kde zranění nebude smrtelné," vysvětlil Moucha.

Zmije Nitscheiova v přírodě obývá pouze dvě izolované oblasti ve vysokých horách střední Afriky. Samice rodí až 15 živých mláďat. Díky menšímu vzrůstu do zhruba půl metru délky nemají zmije dostatek jedu na to, aby zdravého dospělého člověka vážněji ohrozily na životě.