V USA padl třetí nejvyšší jackpot, výhra činí 1,33 miliardy dolarů

Chicago/Des Moines (USA) - Ve Spojených státech jeden ze sázejících vyhrál jackpot loterie Mega Millions, který činí 1,337 miliardy dolarů (přes 32 miliard Kč). Je to třetí nejvyšší částka v dějinách amerických loterií, uvedla dnes agentura AP. Organizátor loterie původně výhru odhadl na 1,28 miliardy dolarů, později ale částku zpřesnil.

Jackpot narostl do takové výše, protože první cenu nikdo nevyhrál od 15. dubna. Jackpot padl až v pátek večer, šťastná čísla byla 13-36-45-57-67 s dodatkovým číslem 14. Pravděpodobnost uhádnout správnou kombinaci je jedna ku 302,5 milionu.

Částku 1,33 miliardy dolarů by výherce dostal, pokud by souhlasil s rozdělením výhry do 29 ročních splátek. Pokud si výherce vybere jednorázovou výplatu, tak si odnese jen 780 milionů dolarů (bezmála 18 miliard Kč).

Podle serveru megamillions.com byl v pátek večer v losování jeden výherní tiket, který byl zakoupen na čerpací stanici řetězce Speedway ve městě Des Plaines ve státě Illinois. Čerpací stanice, která los prodala, na tom podle úřadů rovněž vydělá; jen za prodej losu dostane půl milionu dolarů (přes 12 milionů Kč).

Illinois patří mezi státy, kde se výherci více než 250.000 dolarů mohou rozhodnout, zda zůstanou v anonymitě. Mluvčí společnosti Camelot Illinois Emilia Mazurová uvedla, že naprostá většina těchto výherců tak činí.

Nejvyšší cenu vypsala v roce 2016 konkurenční loterie Powerball. Tehdy si jackpot 1,59 miliardy dolarů rozdělili tři výherci.