V první lize začne podruhé v historii nadstavbová část

Praha - První fotbalová liga vstoupí o víkendu podruhé v historii do nadstavbové fáze. Vedoucí Slavia Praha, hájící šestibodový náskok před druhou Plzní, se ve skupině o titul představí v Ostravě, kde minulý týden remizovala 2:2. Západočeši přivítají čtvrtý Jablonec a třetí Sparta bude v souboji finalistů domácího poháru hostit pátý Liberec. Ve skupině o Evropu Mladá Boleslav vyzve České Budějovice a Slovácko nastoupí proti Bohemians 1905. Na programu je i skupina o záchranu.

Obhájce titulu Slavia nezvítězila na hřišti Baníku pět soutěžních utkání za sebou. "Zápas bude podobný jako ten před týdnem. Oba týmy se velmi dobře znají, utkání se navíc odehraje ve stejném prostředí. Doufám, že se poučíme z chyb, které jsme udělali. Jsme pouhých pět kol před cílem, ke kterému míříme celou sezonu. Máme možnost opět hrát o titul a nemůžeme se dočkat," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Plzeň ve středečním semifinále domácího poháru proti Spartě ve dvanáctém soutěžním duelu pod trenérem Adrianem Guľou poprvé prohrála. "Máme tady finále a já věřím, že jsme připraveni. V nadstavbě čekáme těžké soupeře, protože se tam dostalo šest nejlepších týmů ročníku, které se utkají o trofej a pohárové umístění. Jablonec je těžký soupeř, který to už potvrdil v hodně zápasech v Plzni," uvedl asistent plzeňského kouče Marek Bakoš.

Sparta vyhrála šest soutěžních zápasů po sobě. Se Slovanem se znovu potká 1. července na jeho hřišti ve finále poháru. "To, že se s Libercem utkáme ještě před finále poháru, bude pozitivní, pokud vyhrajeme," prohlásil kouč Letenských Václav Kotal.

Severočeši zdolali v základní části ligové sezony Spartu 3:1 a 2:0 a čtyřmi góly k tomu pomohl záložník Tomáš Malinský. Mezi oběma týmy je tříbodový rozdíl. "Sparta teď chytila lauf, vyhrála několik utkání v řadě, hráči získali sebevědomí. Určitě těžký soupeř. Rozestupy jsou v této fázi stále ještě minimální a my jsme rádi, že můžeme být ve skupině, která má naději, aby snila o Evropě," konstatoval liberecký trenér Pavel Hoftych.

Nováčka z Českých Budějovic čeká v semifinále skupiny o Evropu hraném na dva zápasy Mladá Boleslav, která v minulém ročníku tuto fázi nadstavby vyhrála. "Boleslav je velmi ostřílený a zkušený tým, který v minulé sezoně právě přes toto play off postoupil až do kvalifikace o Evropskou ligu. V tomto směru je zkušenost určitě na jejich straně. Přesto věřím, že se o ten úspěch popereme," uvedl trenér Dynama David Horejš.

Středočeši se pokusí napravit dojem z jarní části, kdy vyhráli jediné z deseti kol. "Musíme si přiznat, že jaro nebylo dobré. Žádné výmluvy neobstojí ani ke kádru, ani u mě. Teď pro nás začíná nová soutěž. Věřím, že aspoň částečně můžeme napravit dojem z první části jara," řekl mladoboleslavský kouč Jozef Weber.

Rozjetí Bohemians, kteří vyhráli šest z posledních sedmi kol, se představí na Slovácku, kde minulý týden zvítězili 2:1. Obě mužstva vloni hrála skupinu o záchranu. "Očekávám hodně vyrovnaný zápas. Hraje se na dva zápasy a přesně tak k tomu musíme přistoupit. První utkání musíme odehrát tak, abychom měli co nejlepší výchozí pozici do odvety," konstatoval asistent trenéra Bohemians Erich Brabec. První utkání skupiny o Evropu se odehrají v neděli, odvety pak následující sobotu.

Olomouc se ve skupině o záchranu představí na hřišti poslední Příbrami. Sigma má na první barážovou pozici, jež patří Karviné, desetibodový náskok. "Začínáme v Příbrami, které máme co vracet. Právě prohrou s ní jsme si zavřeli dveře do skupiny o Evropu. Máme dostatečný náskok, tři body by nám měly stačit ke klidu a budeme je chtít získat co nejdřív," prohlásil kouč Hanáků Radoslav Látal.

Poslední Příbram ztrácí dva body na předposlední Opavu, která hraje ve Zlíně. Slezané v prvním utkání pod novou trenérskou dvojicí Radoslav Kováč, Alois Skácel porazili České Budějovice 2:0. "Klukům jsem říkal, že pokud budeme chtít uspět ve Zlíně, budeme muset hrát ještě lépe než s Budějovicemi," řekl Kováč.

Teplice přivítají Karvinou, před kterou mají pětibodový náskok. Poslední místo ve skupině o záchranu znamená přímý sestup o patro níž, další dva celky se utkají v baráži s týmy z druhé ligy.

V rámci opatření proti šíření nemoci covid-19 smí být na stadionech nejvýš 2500 lidí včetně všech aktérů utkání.

Statistické údaje před 1. kolem nadstavby:

Skupina o titul:

Sparta Praha (po základní části 3.) - Slovan Liberec (5.)

Výkop: sobota 20. června, 17:30.

Rozhodčí: delegace dosud nebyla zveřejněna.

Bilance: 55 29-10-16 88:58.

Poslední zápas: 0:2.

Předpokládané sestavy:

Sparta: Heča - Sáček, Štetina, Hancko, Frýdek - Vindheim, Kanga, Krejčí, Dočkal, Hložek - Kozák.

Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Mikula - Malinský, Alibekov, Hromada, Mara, Pešek - Baluta.

Absence: Graiciar, Kaya, Lischka, Plavšič (všichni zranění) - Kuchta (trest za ČK), Chaluš, Hybš, Fukala (všichni zranění).

Nejlepší střelci: Kanga (12) - Malinský (7).

Zajímavosti:

- Liberec vyhrál poslední 2 ligové zápasy se Spartou, předtím ale 8x za sebou nezvítězil

- Sparta prohrála jen minulý z posledních 9 domácích ligových zápasů s Libercem (8 výher)

- Sparta proti Liberci nastoupí 1. července ve finále domácího poháru

- Sparta ve středu v semifinále poháru porazila Plzeň 2:1, Liberec stejným poměrem vyhrál v Olomouci

- Sparta v lize vyhrála 5x za sebou a v posledních 4 kolech neinkasovala

- Liberec v posledních 3 kolech nevyhrál, z posledních 6 ligových zápasů ale 5x bodoval

- Liberec vyhrál 2 z posledních 3 venkovních ligových zápasů (oba 1:0)

- Nita (Sparta) si může připsat 50. ligový start

- Malinský (Liberec) dal v posledních 2 zápasech se Spartou 4 góly

Baník Ostrava (6.) - Slavia Praha (1.)

Výkop: sobota 20. června, 20:00.

Rozhodčí: delegace dosud nebyla zveřejněna.

Bilance: 53 8-16-29 48:89.

Poslední zápas: 2:2.

Předpokládané sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Pokorný, Svozil, Stronati - Reiter, Jánoš, Jirásek, Fleišman - Potočný, Šašinka, Kuzmanovič.

Slavia: Kolář - Coufal, Takács, Zima, Bořil - Ševčík, Traoré - Masopust, Stanciu, Provod - Tecl.

Absence: Fillo (zranění), De Azevedo (nejistý start) - Olayinka, Hovorka (oba rekonvalescence), Kúdela (nejistý start).

Nejlepší střelci: Potočný (9) - Musa (10).

Zajímavosti:

- Ostrava vyhrála jediný z posledních 11 ligových zápasů se Slavií

- Ostrava doma v lize neprohrála se Slavií 4x po sobě, před týdnem spolu remizovaly 2:2

- Ostrava 3 kola po sobě neprohrála, z posledních 7 ligových zápasů ale jen jednou zvítězila

- Ostrava doma v lize 6x za sebou nevyhrála

- Slavia minule zvítězila poprvé po 2 remízách a 7 kol po sobě bodovala

- Slavia venku 3x za sebou neprohrála a s 31 body je tam nejlepším týmem ligy

- Slavia v 5 z posledních 6 kol udržela nulu a s 10 inkasovanými góly má nejlepší obranu ligy

- trenér Ostravy Kozel působil ve Slavii

- De Azevedo (Ostrava) čeká na 100. zápas v české lize

Viktoria Plzeň (2.) - FK Jablonec (4.)

Výkop: neděle 21. června, 19:00.

Rozhodčí: delegace dosud nebyla zveřejněna.

Bilance: 45 21-10-14 62:54.

Poslední zápas: 2:1.

Předpokládané sestavy:

Plzeň: Hruška - Havel, Pernica (Hejda), Brabec, Limberský - Bucha, Kalvach, Čermák - Kayamba, Beauguel, Kopic.

Jablonec: Hrubý - Holík, Jeřábek, Plechatý, Krob - Považanec - Pleštil, Kratochvíl, Pilík, Sýkora - Doležal.

Absence: Alvir, Ekpai (oba rekonvalescence), Hejda (nejistý start) - Jugas, Jovovič, Kubista (všichni zranění), Hübschman (nejistý start).

Nejlepší střelci: Bucha - Doležal (oba 10).

Zajímavosti:

- Plzeň v lize porazila Jablonec 4x za sebou a prohrála jediný z posledních 9 vzájemných zápasů

- Plzeň doma v lize porazila Jablonec 5x po sobě

- Plzeň ve středu v semifinále poháru podlehla na Spartě 1:2 a ve 12. soutěžním utkání pod trenérem Guľou poprvé prohrála

- Plzeň v lize neprohrála 11x za sebou (z toho 9 výher) a 4 kola po sobě neinkasovala

- Plzeň doma v lize 7x za sebou neprohrála

- Plzeň má s 60 vstřelenými góly nejlepší útok ligy

- Jablonec vyhrál jediný z posledních 5 venkovních ligových zápasů

- trenér Jablonce Rada v minulosti působil v Plzni

Tabulka:

1. Slavia 30 22 6 2 58:10 72 2. Plzeň 30 20 6 4 60:22 66 3. Sparta 30 14 8 8 55:35 50 4. Jablonec 30 14 7 9 46:41 49 5. Liberec 30 14 5 11 50:38 47 6. Ostrava 30 12 9 9 42:34 45

Skupina o Evropu - semifinále - 1. zápasy:

1. FC Slovácko (9.) - Bohemians Praha 1905 (8.)

Výkop: neděle 21. června, 15:00.

Rozhodčí: delegace dosud nebyla zveřejněna.

Bilance: 27 11-9-7 32:25.

Poslední zápas: 1:2.

Předpokládané sestavy:

Slovácko: Porcal - Juroška, Daníček, Kadlec, Divíšek - Sadílek, Havlík - Kalabiška, Dvořák, Navrátil - Zajíc.

Bohemians: Valeš - Bartek, Köstl, Hůlka, Schumacher - Vacek, Jindřišek, Ljovin, Hronek, Vodháněl - Pulkrab.

Absence: Petržela (trest za ČK), Zahustel, Kliment, Vecheta (všichni zranění), Hofmann, Trmal - Osmančík (všichni nejistý start).

Nejlepší střelci: Zajíc (7) - Pulkrab, Vodháněl (oba 5).

Zajímavosti:

- Bohemians před týdnem zvítězili na Slovácku 2:1 a v lize s ním neprohráli 5x po sobě

- Slovácko vyhrálo jediný z posledních 7 ligových zápasů a 2x za sebou prohrálo

- Slovácko prohrálo doma poslední 2 zápasy základní části, jeden z nich s Bohemians

- Bohemians vyhráli 6 z posledních 7 kol

- Bohemians vyhráli venku v lize 3x za sebou

- trenér Klusáček odkoučuje 50. ligový zápas, záložník Květ (oba Bohemians) si může připsat 50. start

FK Mladá Boleslav (10.) - Dynamo České Budějovice (7.)

Výkop: neděle 21. června, 17:00.

Rozhodčí: delegace dosud nebyla zveřejněna.

Bilance: 20 11-4-5 36:25.

Poslední zápas: 0:3.

Předpokládané sestavy:

M. Boleslav: Stejskal - Křapka, Pudil, Jakub Klíma, Zelený - Hubínek, Túlio - Douděra, Budínský, Fulnek - Jiří Klíma.

Č. Budějovice: Sušak - Čolič, Havel, Sivok, Kopečný - Čavoš, Kulhánek - Šulc, Javorek, Mršič - Schranz.

Absence: Matějovský, Pech, Wiesner (všichni rekonvalescence), Ladra (nejistý start) - Kladrubský (trest za ČK), Drobný, Ledecký, Havelka (všichni zranění), Novák (nejistý start).

Nejlepší střelci: Budínský (11) - Schranz (9).

Zajímavosti:

- M. Boleslav vyhrála poslední 4 domácí ligová utkání s Č. Budějovicemi a pokaždé v nich dala minimálně 3 branky

- v posledních 4 vzájemných zápasech v lize padlo 17 branek

- M. Boleslav posledních 6 ligových zápasů nevyhrála a celkově zvítězila v jediném z posledních 12 kol

- M. Boleslav doma v lize nevyhrála 5x za sebou a ve 3 z posledních 4 utkání tam neskórovala

- M. Boleslav vloni skupinu o Evropu vyhrála

- Č. Budějovice v minulém kole prohrály v Opavě a nebodovaly po 3 zápasech

- Č. Budějovice venku v lize 4x za sebou nevyhrály (z toho 3 porážky)

Skupina o záchranu:

1. FK Příbram (16.) - Sigma Olomouc (11.)

Výkop: sobota 20. června, 15:30.

Rozhodčí: delegace dosud nebyla zveřejněna.

Bilance: 38 11-13-14 42:53.

Poslední zápas: 2:1.

Předpokládané sestavy:

Příbram: Melichar - Kvída, Kleščík, Dramé, Cmiljanovič - Tregler, Soldát - Antwi, Zorvan, Nový - Polidar.

Olomouc: Mandous - Radek Látal, Beneš, Jemelka, Vepřek - Breite - Zahradníček, Chytil, Houska, Falta - Juliš.

Absence: Kingue (trest za ČK), Sehit, Yilmaz (oba koronavirová opatření v Turecku), Rezek - Nešpor, Pilař (všichni nejistý start).

Nejlepší střelci: Škoda - Juliš (oba 6).

Zajímavosti:

- Příbram prohrála jediný z posledních 8 vzájemných ligových zápasů

- Příbram doma v lize s Olomoucí 4x za sebou neprohrála a v posledních 3 duelech neinkasovala (3 výhry)

- Příbram prohrála 3 z posledních 4 kol

- Příbram doma získala 18 z celkových 21 bodů v ligové sezoně

- Příbram má s 54 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy

- Olomouc vyhrála jediné z posledních 8 kol a prohrála 4 z posledních 5

- Olomouc ve středu v semifinále domácího poháru prohrála s Libercem 1:2

- Olomouc je s 12 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy

FK Teplice (12.) - MFK Karviná (14.)

Výkop: sobota 20. června, 15:30.

Rozhodčí: delegace dosud nebyla zveřejněna.

Bilance: 8 4-3-1 10:7.

Poslední zápas: 0:3.

Předpokládané sestavy:

Teplice: Grigar - Nazarov, Čmovš, Mareček - Vondrášek, Kučera, Trubač, Žitný, Moulis - J. Mareš, Řezníček.

Karviná: Bolek - Ndefe, Šindelář, Rundič, Čonka - Smrž, Hanousek, Qose - Ba Loua, Lingr, Taiwo.

Absence: Hyčka, Knapík, Shejbal, Vyhnal - Petráň (všichni zranění), Janečka, Moravec (oba nejistý start).

Nejlepší střelci: Řezníček (9) - Lingr (5).

Zajímavosti:

- Karviná vyhrála jen poslední z 8 vzájemných ligových duelů

- Karviná v posledních 2 ligových zápasech s Teplicemi neinkasovala

- Teplice vyhrály 3 ze 4 domácích ligových zápasů s Karvinou

- Teplice v minulém kole porazily Příbram a zvítězily po 5 ligových zápasech

- Teplice doma v lize bodovaly ve 4 z posledních 5 zápasů

- Karviná 6 kol po sobě nevyhrála

- Karviná venku v lize 9x za sebou nevyhrála a neskórovala

- Řezníček (Teplice) dal v 7 kolech po restartu ligy 6 branek a skóroval v posledních 3 zápasech

- Ba Loua (Karviná) si může připsat 50. start v české lize

Fastav Zlín (13.) - SFC Opava (15.)

Výkop: sobota 20. června, 15:30.

Rozhodčí: delegace dosud nebyla zveřejněna.

Bilance: 10 6-1-3 16:8.

Poslední zápas: 2:0.

Předpokládané sestavy:

Zlín: Dostál - Matejov, Buchta, Simerský, Bartošák - Džafič, Hlinka, Jiráček, Čanturišvili - Poznar, Janetzký.

Opava: Fendrich - Hrabina, Hnaníček, Schaffartzik, Žídek, Helešic - Souček, Zavadil, Řezníček - Dordič - Juřena.

Absence: Ikaunieks (zranění), Jiráček (nejistý start) - Dedič, Šrom (oba zranění), Rychlý (nejistý start).

Nejlepší střelci: Poznar (6) - Dedič (4).

Zajímavosti:

- Zlín vyhrál v lize nad Opavou 6x po sobě

- Zlín doma v lize prohrál s Opavou jen v prvním z 5 zápasů a 4x za sebou neinkasoval

- Zlín vyhrál jediné z posledních 10 kol

- Zlín doma v lize 2x za sebou bodoval a získal tam 20 z celkových 27 bodů

- Opava minule v premiéře pod trenéry Kováčem a Skácelem zvítězila nad Č. Budějovicemi a vyhrála po 6 kolech

- Opava venku v lize 14x za sebou nevyhrála

- Opava má s 16 góly nejhorší útok ligy

- Dostál (Zlín) slaví v den utkání 29. narozeniny

- Juřena (Opava) si může připsat 50. ligový start

Tabulka:

11. Olomouc 30 8 12 10 36:37 36 12. Teplice 30 7 10 13 29:49 31 13. Zlín 30 7 6 17 25:47 27 14. Karviná 30 5 11 14 23:39 26 15. Opava 30 5 8 17 16:47 23 16. Příbram 30 5 6 19 19:54 21