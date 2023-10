V Praze dnes začínají veletrhy For Kids, For Games a For Beauty

Praha - Novinky na trhu s hračkami, potřebami pro děti nebo videohrami představí ode dneška do neděle veletrhy For Kids a For Games, které se konají v letňanském areálu PVA Expo Praha. Souběžně s nimi mohou zájemci dnes a v sobotu navštívit také veletrh For Beauty zaměřený na trendy v kosmetice, kadeřnictví a nehtovém designu. Spolu se zbožím od tuzemských i zahraničních výrobců veletrhy nabídnou tematické přednášky, workshopy a doprovodný program pro děti, informovali ČTK organizátoři.

Do veletrhu For Kids se letos poprvé sloučily veletrhy For Toys, For Babies a For Kids, které se na výstavišti konaly v minulosti. Nastávajícím maminkám a dalším zájemcům veletrh přinese výběr kočárků, postýlek či dřevěných hraček. "Ročník 2023 bude výjimečný svou pestrostí, a to nejen skladbou zúčastněných značek, ale i interaktivními expozicemi, zajímavými hosty a programem," sdělili organizátoři v tiskové zprávě. Například pro děti budou připraveny pokusy z chemie a fyziky a s kojením poradí expertka Zdeňka Nosková.

Naopak na 11. ročníku veletrhu For Games si bodu moci zájemci ve speciálních zónách zahrát videohry, shlédnout souboj robotů nebo se zúčastnit přehlídky cosplay (fantasy a sci-fi kostýmů). Na své si ale přijdou také milovníci světa anime, připraveny pro ně budou například sběratelské figurky, informovali organizátoři.

Podzimní vydání veletrhu For Beauty pak návštěvníky láká na nákupy kosmetiky či bezplatné líčení a prodloužení řas. "Součástí veletrhu For Beaty bude také řada celebrit, například Monika Bagárová, Taťána Kuchařová či Tomáš Arsov," sdělili organizátoři. Chybět podle nich nebudou ani soutěže v modeláži nehtů a módní přehlídky.

Vstupenky na všechny tři veletrhy si mohou zájemci koupit na místě nebo na webu výstaviště. Dnes a v sobotu je areál otevřen od 10:00 do 18:00, v neděli je doba zkrácená do 16:00.