V pondělí v ČR přibylo 64 případů covidu, dnes zatím 63

Praha - V pondělí v Česku přibylo 64 případů koronaviru. Je to podobný přírůstek jako v sobotu či neděli, v pracovních dnech minulého týdne byly denní přírůstky přes stovku. Za dnešek do podvečera hygienici zatím evidují 63 případů. Od března se nemocí covid-19 nakazilo 13.301 lidí, 8441 z nich se vyléčilo a 355 zemřelo. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví k dnešním 17:30.

Aktuální počet nemocných v pondělí dál stoupal a dosáhl 4512. Do dnešního podvečera jich ale sedm ubylo. Většina nakažených nemoc prodělá bez vážnějších příznaků. V nemocnicích je s covidem-19 nadále 132 lidí, počet lidí ve vážném stavu se ale proti pondělním údajům zvýšil skoro o polovinu na 21. Dvě nově hlášená úmrtí jsou z neděle a dnešního dne.

Testů na koronavirus hygienici v pondělí provedli 3799, tedy více než dvojnásobek nedělního počtu, ačkoli počet odhalených případů nákazy byl srovnatelný. Podíl potvrzených případů nákazy k počtu testů tak v pondělí klesl na 1,68 procenta z nedělních aktualizovaných 3,71 procenta. Celkový počet testů, včetně opakovaných u stejného člověka, za celou dobu epidemie v Česku překročil 600.000.

Většina okresů v republice nové případy covidu-19 neregistruje. Lokální ohniska nemoci jsou na Karvinsku, Frýdecko-Místecku, Kutnohorsku a Jihlavsku. Nejvíce zasažené zůstává Karvinsko, za uplynulý týden tam zaznamenali zhruba 69 nových případů na 100.000 obyvatel. Nákaza se v okrese rozšířila hlavně mezi pracovníky dolů těžební firmy OKD a jejich blízkými. Na sousedním Frýdecko-Místecku je za posledních sedm dní 28 nových případů na 100.000 obyvatel. Čísla v obou těchto okresech Moravskoslezského kraje ale zvolna klesají.

Nově se covid-19 objevil mezi zaměstnanci firmy Varroc Lighting na Novojičínsku, pozitivních je jich aktuálně 22. Hygienici tam nařídili ode dneška plošné testování 1500 lidí. Na Novojičínsku je za poslední týden zhruba 13 nových případů na 100.000 obyvatel. Na Ostravsku je to 11, na Kutnohorsku 32, na Jihlavsku 12 a například v Praze šest. Jihlavský krizový štáb v reakci na víkendový výskyt nových případů obnovil od dnešních 15:00 pro Jihlavsko povinnost nosit roušky v MHD, u kadeřníka, ve velkých obchodech a nákupních centrech, ve zdravotnických a sociálních zařízeních i na venkovních kulturních akcích.

Mezi kraji bylo zatím nejvíc nakažených zaznamenáno v Moravskoslezském kraji, kde od vypuknutí epidemie odhalili 3775 případů koronaviru. V Praze je to o víc než tisícovku případů méně a v nejméně zasaženém Jihočeském kraji laboratoře dosud odhalily 211 nemocných. S covidem-19 nejvíc lidí zemřelo v Praze, nejméně ve Zlínském kraji.

Vláda kvůli příznivému vývoji nemoci v posledních týdnech zrušila většinu plošných opatření. Některá omezení, například nošení roušek či omezení hromadných akcí, platí dál v postižených okresech v Moravskoslezském kraji. V Praze si lidé musejí zakrývat nos a ústa v metru. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) by se roušky v MHD mohly znovu nosit od října či listopadu, kdy se začnou šířit i další respirační viry a později také chřipka.