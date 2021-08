V Lausanne budou závodit Vadlejch a Veselý i Staněk s Mäki

Lausanne - Při návratu Diamantové ligy do Evropy budou ve čtvrtek v Lausanne v akci také čtyři čeští reprezentanti. Olympijští medailisté Jakub Vadlejch a Vítězslav Veselý se v oštěpařské soutěži poměří mimo jiné se suverénem sezony Johannesem Vetterem, který bude prahnout po odvetě za nepovedené Tokio. Také koulař Tomáš Staněk bude mít za jednoho ze soupeřů hegemona disciplíny, Američana Ryana Crousera. A na startu patnáctistovky se objeví Kristiina Mäki.

K jednomu z mnoha vrcholů letošního devátého "diamantového" mítinku by měla patřit zejména ženská stovka, která slibuje další útok na světový rekord. V sobotu v americkém Eugene se k němu trojnásobná olympijská vítězka z Tokia Elaine Thompsonová-Herahová z Jamajky přiblížila časem 10,54 na pět setin.

"Když bude perfektní den a perfektní počasí, pokusím se o to. Mám na to a možné je všechno," řekla Thompsonová-Herahová na tiskové konferenci. Na startu opět budou i její krajanky Shelly-Ann Fraserová-Pryceová a Shericka Jacksonová, které na OH i v Eugene zkompletovaly stupně vítězů.

V oštěpařském sektoru nebude kvůli nemoci na startu olympijský šampion Níradž Čopra z Indie. V souboji s českým duem bude usilovat o nápravu dobrého jména Vetter, který na OH coby hlavní favorit vyhořel a skončil devátý. Německý exmistr světa je stále jediným oštěpařem, který v sezoně překonal 90 metrů. Tabulky vede výkonem 96,29 a za uznávanou hranici letos poslal oštěp v dalších šesti závodech, naposledy ale už v červnu.

Po neúspěchu v Tokiu, kde zapsal s převahou nejhorší výkon v sezoně (82,52) a utrpěl jedinou porážku, se na vítěznou vlnu vrátil doma v Offenburgu výkonem 86,17. Také stříbrný olympionik Vadlejch, který se na OH naopak vypjal k letošnímu maximum 86,67, si po Tokiu připsal domácí výhru. V Ústí nad Orlicí hodil 84,28, bronzový oštěpař z Tokia Veselý tam skončil druhý výkonem 83,25.

Staněk, který na OH vypadl v kvalifikaci, bude ve špičkové konkurenci usilovat o další zlepšení letošního venkovního maxima, které naposledy při extralize stanovil vrhem dlouhým 21,53. Na startu bude šest z osmi finalistů z Tokia včetně všech medailistů v čele s Crouserem, jenž letos vytvořil světový rekord (23,37) a už čtyřikrát překonal hranici 23 metrů, naposledy v Eugene (23,15).

Třináctá žena z olympiády Mäki se naproti tomu s medailistkami z Tokia neutká. Ve čtrnáctičlenné startovní listině je nejlepší z olympijského finále až čtvrtá Freweneyni Gebreezibeherová z Etiopie.

Na startu v Lausanne bude ze zlatých medailistů z Tokia například také norská superstar Karsten Warholm, který poběží hladkou čtvrtku místo překážkové, a venezuelská trojskokanka Yulimar Rojasová, jež stejně jako Warholm ovládla olympijské finále ve světovém rekordu.

Diváci, kterých se očekává přes 12.000, se mohou těšit třeba i na švédského fenoména skoku o tyči Armanda Duplantise či kompletní trio medailistek z olympijského závodu výškařek s šampionkou Marií Lasickeneovou z Ruska. Hlavní program s celkem 14 "diamantovými" disciplínami začne v 19:25.