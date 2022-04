V Krkonoších se po jarní přestávce do denního provozu rozjely některé lanovky

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - V Krkonoších v Královéhradeckém kraji se dnes do denního provozu po jarní přestávce rozjela kabinová lanovka na Sněžku a některé lanovky ve Skiareálu Černá hora - Pec a ve středisku Špindlerův Mlýn. Lanovka na Sněžku byla v dubnu během pravidelné jarní odstávky v provozu pouze o víkendech a o svátcích. ČTK to řekli zástupci lanovek. V Krkonoších nadále platí první, nejmírnější stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové stupnice.

Kabinovou lanovku, která patří městu Pec pod Sněžkou, tvoří dva úseky, a to Pec - Růžová hora a Růžová hora - Sněžka. Z hlediska převýšení je v Česku nejextrémnější kabinovou lanovku. Mezi úkony pravidelné jarní údržby patřila například zkouška brzd. Podle náčelníka lanové dráhy Jiřího Špetli je lanovka v dobré kondici.

"Pokud odhlédneme od pravidelného úklidu všech budov a prostor lanovky, tak se údržba týkala i výměny oleje v převodovce na jednom z úseků lanovky. Měnily se také oleje na běhacích zařízeních lanové dráhy, proběhla i kontrola lanových kotoučů," řekl ČTK Špetla.

Horní úsek lanovky prošel loni v listopadu přestavbou, aby se zlepšily její jízdní vlastnosti. Byla odstraněna podpěra číslo 17 ve vrcholovém úseku a podpěru číslo 18 stavbaři zvýšili o 2,7 metru. "Tím jsme docílili většího přítlaku lana na kladky podpěry. Nyní i při silnějším nárazovém větru lano jde krásně osou kladek, nevybočuje na hrany kladek. Lano nyní drží perfektně, jsme spokojeni," řekl Špetla.

Při jarní odstávce se také uskutečnila kolaudace přestavby horního úseku lanovky, úsek byl ve zkušebním provozu.

"Dnes je ještě poslední den zimního provozu, to znamená, že jedeme do 18:00. Od neděle 1. května už ale platí letní jízdní řád, od 08:00 do 19:00. Ceny zůstávají stejné. Už letos v lednu jsme kvůli zdražení energií zvedli ceny o deset procent," řekl ČTK Špetla. Ceník a aktuální informace o provozu lanovky jsou na webu. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h.

"Očekáváme návrat návštěvnosti na hodnoty, jaké jsme měli před pandemií. V posledních dvou letech jsme zaznamenávali úbytek návštěvnosti o 15 až 20 procent. Máme signály, že letos by to konečně mohlo být lepší. Třeba březnová návštěvnost byla na úrovni jako před pandemií," řekl Špetla.

Ve SkiResortu Černá hora - Pec zahájila letní provoz kabinová lanovka na Černou horu z Janských Lázní a sedačkové lanovky z Velké Úpy na Portášky a z Pece pod Sněžkou na Hnědý vrch k rozhledně. Na Portáškách nad Velkou Úpou otevřela také Herní krajina Pecka. Od 30. dubna jede denně i sedačková lanovka ze Špindlerova Mlýna na Medvědín. Informace o provozu lanovek ve SkiResortu a ve středisku Špindlerův Mlýn jsou na webech.

Na hřebenech Krkonoš je stále okolo 50 až 110 centimetrů sněhu. Více sněhu je na severních svazích, na jižních méně, jižní úbočí Kozích hřbetů a Sněžky jsou téměř beze sněhu. "Uvolnění laviny je možné jen při velkém dodatečném zatížení, a to jen ve velmi strmém extrémním terénu," uvedl na webu Robert Dlouhý z Horské služby Krkonoše.

Horská služba varuje před zledovatělým terénem na turistické cestě Obřím dolem, a to v úseku Kaplička - Slezská bouda. "Na cestě je stále velké množství sněhu, ten je sešlapán do velkých ledových ploch. V případě pohybu v těchto místech doporučujeme užití nesmeků," uvedla horská služba.