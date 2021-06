V Hongkongu se stály fronty na poslední vydání prodemokratického deníku

Hongkong - Lidé v Hongkongu dnes ráno stáli fronty na poslední vydání prodemokratického deníku Apple Daily, který po 26 letech končí činnost v důsledku zásahu úřadů. Podle nich list svými články porušoval zákony.

Fotogalerie

Hongkongská policie provedla v redakci deníku minulý týden razii, zadržela jeho šéfredaktora, výkonného ředitele mediální skupiny Next Digital, která deník vlastní, a další tři vysoké činitele. Zmrazen byl také majetek v hodnotě 18 milionů hongkongských dolarů (49,4 milionu korun), který patří třem společnostem napojeným na Apple Daily.

Do front na poslední vydání se obyvatelé Hongkongu začali řadit už o půlnoci, do brzkého dopoledne se ve stáncích po celém městě prodal milion výtisků. Je to desetkrát více, než býval obvyklý náklad listu.

"Po dnešku není v Hongkongu svoboda tisku (...) V Hongkongu nevidím budoucnost," řekl agentuře Reuters grafický designér Dickson Ng. "Cítím dnes velké zklamání a vztek. Nechápu, proč byly naše početně malá skupina a noviny nuceny přestat fungovat za takovýchto podmínek."

Apple Daily byl populární bulvární deník, který publikoval zprávy o celebritách, ale ve svých politických článcích také často kritizoval hongkongské vedení i čínskou vládnoucí garnituru. List patří opozičnímu aktivistovi Jimmymu Laiovi, který si nyní odpykává trest za účast na nepovolených demonstracích v roce 2019.

Poradce Jimmyho Laie v pondělí uvedl, že po zablokování aktiv deník není schopen vyplácet mzdy svým zhruba 600 zaměstnancům ani provádět jiné platby a bude tak nucen v příštích několika dnech skončit.

Policie sdělila, že několik desítek článků v listu porušilo bezpečnostní zákon pro Hongkong, který trestá například podněcování k odtržení Hongkongu od Číny, podporu terorismu, podvracení státního pořádku či spolupráci se zahraničními zeměmi nebo osobami s cílem ohrozit státní bezpečnost. Za jeho porušení hrozí vysoké tresty odnětí svobody.

Zásah proti Apple Daily prohloubil obavy o svobodu slova v bývalé britské kolonii Hongkongu, která v roce 1997 přešla pod čínskou správu. Razii v redakci deníku kritizovaly západní vlády, mezinárodní organizace pro lidská práva i novinářská sdružení.