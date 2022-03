V extralize se odehrají tři rozhodující bitvy o postup do čtvrtfinále

Praha - Až poslední možné zápasy rozhodnou ve čtvrtek v hokejové extralize ve třech z celkem čtyř sérií o postupujících do čtvrtfinále play off. Hokejisté Plzně v Mladé Boleslavi a Vítkovic v Olomouci překlopili úterními výhrami zpět na svou stranu výhodu domácího prostředí. Bitva o všechno je proto čeká před vlastními diváky. Doma bude hrát i Liberec, který se ale vrátil z Brna po ztrátě vedení 2:0 na zápasy.

Plzeň druhý bod v sérii doslova urvala díky jediné vstřelené brance ve čtvrtém utkání. "Musíme si udržet v hlavě tu správnou naštvanost, ten chtíč po postupu, abychom to překlopili na svou stranu. Zvládli jsme ten jeden zápas, kdy nám hrozilo vyřazení, a vrátili sérii do Plzně. Teď potřebujeme zvládnout i ten druhý, abychom postoupili dál. Boleslav to určitě nepřijede jen tak odevzdat. Budeme to muset zase ukopat, očekávám zápas podobný těm ostatním," řekl brankář Miroslav Svoboda

"V Plzni nás tlačí hodně diváci, tak doufám, že jich přijde hodně, nám to pomůže a uděláme jim tak radost postupem do čtvrtfinále, protože kdybychom to podělali, tak to by byla hrůza, to si nemusíme nijak lhát," doplnil Svoboda.

Mladoboleslavští přes nevyužitý mečbol nijak nepanikaří. "Jsme furt na stejném místě, jen s tím rozdílem, že teď budeme hrát venku. Ale pořád je to na tři vítězství. A my si věříme, že to zvládneme. Je škoda, že jsme to nezvládli završit už v úterý doma, ale jedeme do Plzně vyhrát a zajistit si postup. Je to boj o každý centimetr a myslím, že to bude určitě zase vyrovnané. Asi se ani nečekalo, že by někdo vyhrál tu sérii 3:0," prohlásil mladoboleslavský útočník David Šťastný.

Vítkovičtí bojují v průběhu série s virózou, ale sílu jim dodává i obrat z posledního zápasu. Ostravský klub prohrával na ledě Olomouce v polovině utkání 0:2, přesto otočil na 4:3 a vynutil si rozhodující duel. "Samozřejmě, když vyhrajete, cítíte se dobře. Takže asi ano, možná máme ten pomyslný bod nakloněný na naší straně. Zápas ale začíná za stavu 0:0 a bude to opět boj," uvedl Dominik Lakatoš, ofenzivní tahoun Vítkovic.

Oba týmy se utkají popáté během sedmi dní a až na jeden zápas, ve kterém Olomouc vyhrála 3:1, skončily všechny o gól. Každý také zvítězil jednou doma a jednou venku. "Zápasy jdou v rychlém sledu, takže musíme hlavně nabrat síly. Šance jsou naprosto vyrovnané. Necháme tam všechno," konstatoval Vilém Burian, se čtyřmi body (1+3) jeden z nejproduktivnějších hráčů Olomouce.

I když by se zdálo, že psychická výhoda se v sérii mezi Bílými Tygry a Kometou přestěhovala díky vyrovnání z 0:2 na 2:2 na zápasy na stranu Jihomoravanů, liberecký kouč Patrik Augusta s podobnými úvahami nesouhlasí. "Jdeme do pátého utkání a nic lepšího v této sérii nemůže být. Nemyslím si ale, že by v pátém utkání byla výhoda na straně Brna. Oba týmy jsou zkušené. Začíná se od nuly. Jakmile se hodí buly, tak to z hráčů spadne a rozdají si to o postup," uvedl Augusta.

"Je třeba zapomenout na to, co bylo. Místo toho se musíme soustředit na ten rozhodující zápas. Tým má sílu, rosteme každým zápasem a věřím, že stejně jako v Brně zahrajeme i v Liberci a otočí se to celé na naši stranu," přál si útočník Petr Holík. "Čtvrteční zápas bude zase o maličkostech, opět to bude stejný boj jako dosud," doplnil obránce Tomáš Bartejs.

Velkým povzbuzením pro hosty bude návrat amerického útočníka Muellera po odpykání jednozápasového trestu.