Mladá Boleslav vyhrála rozhodující páté utkání předkola v Plzni 3:2

Plzeň - Hokejisté Mladé Boleslavi zvítězili v rozhodujícím pátém utkání předkola play off extraligy v Plzni 3:2 a ve čtvrtfinále je čeká vítěz základní části Hradec Králové. Bruslařskému klubu získali náskok 3:1 Oscar Flynn a Miloš Kelemen, za Západočechy už jen snížil v 51. minutě v přesilové hře pěti proti třem Jan Schleiss. Bruslařský klub začne čtvrtfinálovou sérii na východě Čech v sobotu od 19:00.

Mladá Boleslav se představí ve čtvrtfinále potřetí za sebou a navíc jej měla hrát i v roce 2020, kdy však bylo play off kvůli pandemii koronaviru zrušeno. Plzeň se loučí v předkole podruhé za sebou, loni vypadla rovněž po 5. místě v základní části s Olomoucí 0:3 na zápasy.

Bruslařský klub se musel obejít bez zraněného útočníka Matyáše Kantnera, který v Mladé Boleslavi hostuje právě z Plzně. Do sestavy se naopak vrátil forvard Jan Stránský, přesto hostující kouč Radim Rulík točil jen jedenáct útočníků.

Hned při úvodním střídání prověřil hostujícího gólmana Krošelje Mertl, ale v úvodní části byli jinak aktivnější Středočeši, kteří měli i výhodu dvou přesilových her. Při Graňákově vyloučení v polovině úvodní části pálil nebezpečně Ševc a potom od modré čáry Lintuniemi.

Největší šanci domácích měl ve 14. minutě Schleiss, který uspěl za brankou v souboji s Jánošíkem, vybruslil do střelecké pozice, ale Krošelj puk vyrazil. V čase 14:45 se radovali hosté. Šťastný zpoza branky našel bekhendem nepokrytého Kotalu, který zblízka otevřel skóre.

V úvodu druhé části se Plzeň ubránila ještě 10 sekund ve zbytku trestu za příliš mnoho hráčů na ledě a Krošelje pak prověřil z levého kruhu Blomstrand. Ve 25. minutě po Graňákově střele propadl mladoboleslavskému gólmanovi puk, ale hosté jej stihli odvrátit. Pak neměl přesnou mušku Lang.

Při Kelemenově vyloučení domácí obléhali Krošeljovu branku, ale Bruslařský klub odolal. Slovenský útočník se ale při návratu z trestné lavice dotknul puku v době, kdy ještě nestál na ledě a šel pykat znovu. A Plzeň tuto přesilovku už využila. Čerešňák nabil na hranici pravého kruhu Bulířovi a kanonýr Plzně se trefil přesně na bližší tyč.

Plzeň byla nadále aktivnější a Mladá Boleslav zahrozila poprvé ve druhém dějství až ve 34. minutě, kdy Svoboda musel krýt pokusy Šťastného a Fořta. Ve 37. minutě mohl otočit stav při Fořtově vyloučení Mertl, ale jeho střela z pozice mezi kruhy gól nepřinesla.

Osm sekund před koncem početní výhody vysekl Kodýtek Lunterovi hokejku a Mladá Boleslav v přesilovce udeřila. Nejdříve sice Najman po Pláňkově střele netrefil prázdnou branku, ale 51 sekund před koncem druhé třetiny už se po Bičevskisově ráně přes obránce trefil z dorážky Flynn. Dočkal se tak ve 25. zápase extraligového play off v kariéře první branky.

V úvodu třetí třetiny po Čerešňákově střele nepřekonali Krošelje Mertl ani dorážející Dzierkals. Ve 47. minutě se radovali naopak hosté. Ševc získal ve středním pásmu puk, Kelemen si najel na pravý kruh a svým pátým gólem v sérii zvýšil na 3:1.

V 50. minutě byl při Fillmanově trestu v šanci Mertl faulovaný Jánošíkem a v přesilové hře pěti proti třem vykřesal Indiánům naději Schleiss. Bez hokejky v té době navíc byli i bránící Lintuniemi a Bičevskis. Další snaha Indiánů ale už byla marná.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Baďouček (Plzeň): "Neměli jsme úplně ideální první třetinu, Boleslav nás dostávala pod tlak, byť z toho vytěžila jen jeden gól po našem hloupém řešení situace v předbrankovém prostoru. Ve druhé třetině jsme začali mít lehce navrch. Dali jsme gól z přesilovky. Pak jsme bohužel v závěru naší přesilovky hloupým faulem nabídli soupeři početní výhodu, v které jsme inkasovali. Třetí třetina byla velikánský boj. Tlačili jsme se do brány, chtěli jsme jít za tím vyrovnáním. Zase ale přišlo propadnutí ve středním pásmu nebo špatné založení útoku a z jednoho brejku soupeř odskočil na 1:3. Ještě jsme se nadechli v přesilovce pět na tři a v závěru v power play už nám asi nebylo přáno. Měli jsme šance na srovnání. Byl to vyrovnaný zápas se šťastnějším koncem pro hosty. Série byla vyrovnaná, bojovná se spoustou hezkých věcí i spoustou kuriózních gólů. Bylo to pro diváky zajímavé a nás jen mrzí, že to nedopadlo obráceně. Chtěl bych klukům za celou sezonu poděkovat, protože ji odehráli na krev. Byly momenty, kdy jsme mohli být lepší, ale to tak bývá."

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Měli jsme dobrý vstup do zápasu a první třetina byla z naší strany velice dobrá. Plzeň měla začátek zápasu vždycky vynikající, tak jsme se na to chystali. Měli nějaké střely ze stran, ale nevybavuji si, že by byla vyložená šance. Brali jsme dobrý vstup do zápasu za opravdu klíčový moment. Od druhé třetiny se to srovnalo. Bylo to vyrovnaný zápas, jako byla celá série. Když jsme byli kuriózně podruhé vyloučeni, tak mě omývali. Hned jsme dostali gól. I tohle zápas přinesl. Ale musím říct, že ve třetí třetině tam byla neskutečná bojovnost našich hráčů a byli jsme šťastnější. Udělali jsme pro to úplné maximum. Série byla skvělá, my jsme byli šťastnější. Její úroveň vůbec nebyla špatná. Obě mužstva šla na doraz, byla tam spousta krásných momentů a nádherné hokej, o týče nasazení z obou dvou stran, to bylo úžasné."

HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 30. Bulíř (Čerešňák), 51. Schleiss (Čerešňák) - 15. Kotala (D. Šťastný), 40. Flynn (Bičevskis, Kotala), 47. Kelemen (Ševc). Rozhodčí: Lacina, Šír - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:1. Diváci: 5167. Konečný stav série: 2:3.

Plzeň: Miroslav Svoboda - Čerešňák, L. Kaňák, Hamšík, Graňák, Kvasnička, Budík - Dzierkals, Mertl, M. Lang - Dufek, Bulíř, Blomstrand - Schleiss, Kodýtek, F. Suchý - A. Dvořák, G. Thorell, Malát. Trenéři: Baďouček a M. Říha ml.

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Pýcha, Pláněk, Jánošík, Fillman, Lintuniemi - D. Šťastný, Kotala, Eberle - P. Kousal, O. Najman, Flynn - Kelemen, Fořt, Lunter - J. Stránský, Bičevskis. Trenér: R. Rulík.