Vítkovice otočily rozhodující zápas s Olomoucí a postoupily

Ostrava - Hokejisté Vítkovic zvítězili v rozhodujícím pátém utkání předkola play off nad Olomoucí 3:1 a jsou ve čtvrtfinále. Hosté šli do vedení po gólu Vojtěcha Tomečka, ale domácí už po 53 vteřinách vyrovnali zásluhou Petra Fridricha. Jejich vítězný gól dal ve 43. minutě Rob Flick. Postup zpečetil při olomoucké power play Lukáš Krenželok sekundu před koncem zápasu. Mezi nejlepší osmičkou extraligy jsou Ostravané po třech letech.

Hosté měli lepší vstup do rozhodujícího utkání. Zejména při šanci Klimka jim po odrazu puku u prázdné brány scházelo kousek štěstí, které se jim ale vrchovatou měrou vrátilo v sedmé minutě. Ondruškovu ránu Stezka vyrazil za bránu, odkud však puk Tomeček o gólmanův beton kulečníkovým karambolem dostal za brankovou čáru.

Rychlé vedení ale Hanákům nevydrželo ani minutu. Domácí předvedli ukázkový kontr a přes Hrušku s Lakatošem se kotouč dostal před prázdnou klec až k Fridrichovi, který o 53 sekund později s přehledem vyrovnal.

Vítkovice pak byly aktivnější a především v dlouhé přesilovce pět na tři kroužily kolem Konráda, který ale jejich pokusy pochytal.

Druhá část se však nesla v olomouckém rytmu. Hosté sice často pobývali v útočném pásmu, ale bez nebezpečnějšího zakončení. Výjimkou byla kombinace v přesilové hře, která vynesla ideální palebnou pozici Navrátilovi, ale jeho švih Stezka ve 28. minutě zlikvidoval.

Duel byl stále opatrnější. Ale ještě před tím, než se oba týmy opevnily do úplné defenzivy, dokázali domácí ve 43. minutě po náporu třetí formace skórovat - trefil se Flick. A dohánět museli hosté. Vrchol jejich snažení přišel v přesilové hře, ale po obrovském závaru na brankovišti Knotek puk v 52. minutě za čáru propasírovat nedokázal.

Ještě jednou měli Hanáci v závěru normálního času výhodu přesilovky, kterou v poslední půlminutě znásobili odvoláním Konráda. Závěrečný nápor Olomouce však zastavil Stezka. Kryl velkou šanci Krejčího a sekundu před koncem do prázdné branky zpečetil postup Vítkovic ze středního pásma Krenželok.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Byl to vyrovnaný zápas stejně jako všechny předchozí. Ze začátku jsme nehráli dobře. Byli jsme svázání tím, že to můžeme doma před skvělými fanoušky dokázat. Výsledkem toho byl první gól, který jsme si tam dorazili prakticky sami. Bylo ovšem velice důležité, že jsme dokázali rychle srovnat a na třetí třetinu nastoupilo úplně jiné mužstvo. Začalo si věřit, byli jsme všude a urvali jsme to. Kluci to odmakali, šli přes hranu. Na týmu šla vidět touha, aby se Vítkovice zase dostaly o stupínek výš. Pro vítkovický hokej je tohle obrovský úspěch, ale nic ještě nekončí."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Bylo to vyrovnané utkání. V první třetině jsme báječně ubránili dlouhé oslabení tři na pět a od toho jsme se odrazili. Ve druhé části jsme hráli dobrý hokej, bohužel jsme zaspali začátek třetí třetiny. V závěru utkání jsme měli dost brankových příležitostí, byly tam dvě tyčky, ale vyrovnat jsme nestihli. Domácím musím pogratulovat, děkuji jim za parádní sérii. Klukům jsem po zápase řekl, že je čest je trénovat. Můj poslední zápas na olomoucké střídačce? Je to možné."

HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 8. Fridrich (Lakatoš, J. Hruška), 43. Flick (Bernovský, L. Kovář), 60. L. Krenželok - 7. V. Tomeček. Rozhodčí: Jeřábek, Hejduk - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 8729. Konečný stav série: 3:2.

Vítkovice: Stezka - R. Polák, Solovjov, J. Stehlík, Pedan, L. Kovář, Plášil, Prčík - M. Kalus, Bitten, L. Krenželok - Lakatoš, J. Hruška, Fridrich - Bernovský, Flick, R. Bondra - Guman, Illéš, Dej. Trenér: Holaň.

Olomouc: Konrád - T. Černý, Ondrušek, Dujsík, Švrček, Škůrek, Řezníček - V. Tomeček, Krejčí, Navrátil - Bambula, J. Knotek, Kusko - Lichanec, Kolouch, Klimek - Kunc, Nahodil, V. Burian. Trenéři: Moták a J. Tomajko.