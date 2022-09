Úřad práce: V Česku teď pracuje přes 87.700 uprchlíků z Ukrajiny

Praha - V Česku teď pracuje přes 87.800 lidí z Ukrajiny s uprchlickým vízem k dočasné ochraně. Nejvíc z nich je ve Středočeském kraji. Celkem práci od začátku války na Ukrajině získalo v ČR přes 129.100 uprchlíků, většinou žen. Část z nich se už vrátila do vlasti, nebo ze zaměstnání odešla. ČTK to sdělila mluvčí generálního ředitelství úřadu práce Kateřina Beránková. Celkem úřady práce podle ní od března vyplatily běžencům v tísni téměř 1,28 milionu humanitárních dávek téměř za 6,66 miliardy korun.

Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února. Ministerstvo vnitra vydalo od té doby do 25. září celkem 437.100 víz k ochraně. Zhruba 35 procent příchozích tvoří děti a mladí do 18 let. Z dospělých 72 procent představují ženy. Víc než pěti procentům dospělých je pak přes 65 let. Cizinecké policii svůj pobyt v ČR nahlásilo 500.600 osob.

"Od vypuknutí konfliktu na Ukrajině do 26. září získalo v ČR práci celkem 129.123 osob z Ukrajiny s dočasnou ochranou. Někteří lidé se už vrátili zpět domů, nebo ze zaměstnání odešli. Aktuálně pracuje na území ČR celkem 87.838 osob z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou," uvedla mluvčí.

Lidé s vízem k ochraně mohou získat práci bez překážek, pracovní povolení nepotřebují. Zaměstnavatelé jejich přijetí musí ale oznámit stejně jako u ostatních cizinců úřadu práce. Zhruba 70 procent nahlášených ukrajinských pracovníků od začátku války tvoří ženy. Bylo jich celkem 90.930.

Nejvíc uprchlíků nyní pracuje ve Středočeském kraji. Je jich 14.522. Následuje Plzeňský kraj s 12.367 zaměstnanými lidmi s vízem k ochraně a Praha s 9626. Podle mluvčí přijatí nejčastěji pracují jako montážní dělníci či pomocníci ve stavebnictví, výrobě a dopravě.

Ke konci srpna úřady evidovaly 11.319 lidí s vízem k ochraně, kteří se nechali zapsat jako zájemci či uchazeči o práci. V červenci jich bylo 5947. Od začátku války se do konce srpna nechalo evidovat 20.379 osob.

Česko poskytuje uprchlíkům humanitární dávku 5000 korun. Vyplácí ji za měsíc, kdy lidé získali vízum k ochraně. Příchozí v nouzi ji pak mohou pobírat ještě opakovaně, ale nejdéle dalších pět měsíců. Podpora není pro ty, kteří mají zajištěné ubytování se stravou a vybavením. Od března do 25. září úřady práce vyplatily podle mluvčí celkem téměř 1,28 milionu humanitárních dávek skoro za 6,66 miliardy korun. Zhruba 57 procent žádostí dorazilo elektronicky.

Uprchlíci, kteří jsou v ČR už víc než půl roku a jsou v tísni, mohou požádat o další podporu. Od šestého měsíce po získání dočasné ochrany může dospělý dostat částku ve výši životního minima, nyní tedy 4620 korun. Pro děti a mladé do 18 let to může být teď 3320 korun. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden oznámil, že se minimum od ledna kvůli inflaci zvýší.