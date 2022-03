Ukrajinský dodavatel Škody obnovil produkci, kvůli výpadku stála výroba Enyaqu

Mladá Boleslav - Ukrajinský dodavatel kabelových svazků pro Škodu Auto tento týden obnovil výrobu. Kvůli výpadku produkce způsobeném válkou se zastavila výroba elektrického modelu Enyaq a to samé hrozilo i u modelů Scala a Kamiq. Na tiskové konferenci Škody o obnovení výroby informoval člen představenstva pro oblast nákupu Karsten Schnake. Výroba Enyaqu podle Schnakeho naběhne s odstupem jednoho či dvou týdnů poté, co kabelové svazky dorazí. Následovat by měla i výroba modelu Enyaq Coupé, který chtěla automobilka začít nabízet v první polovině letošního roku.

"V tomto týdnu došlo u ukrajinského dodavatele k obnovení výroby, samozřejmě za zajištění bezpečnosti zaměstnanců. Zároveň jsme se rozhodli výrobu zdvojnásobit pro případ, že by něco nevyšlo. Od 16. týdne pak budeme ještě využívat alternativního dodavatele," uvedl Schnake. Škoda dosud dodala zákazníkům kolem 45.000 vozů Enyaq, od jeho představení ale již registruje objednávky na 115.000 vozů.

Kvůli válce na Ukrajině Škoda také nedávno zastavila veškeré aktivity včetně výroby svých modelů v ruských závodech v Kaluze a Nižném Novgorodě. Loni automobilka v Rusku prodala 90.400 aut.

Škoda v současnosti podle člena představenstva pro prodej Martina Jahna také úzce spolupracuje s ministerstvem průmyslu a dalšími resorty kvůli nalezení vhodné lokality pro zvažovanou gigafactory na baterie pro koncern Volkswagen a také se finalizuje balíček vládních pobídek. "Finální rozhodnutí ale bude na úrovni koncernu VW," podotkl Jahn a dodal, že ve hře jsou i další země.