Týmově jsme to zvládli, pochvaloval si vítkovický útočník Kotala

Ostrava - K výhře vítkovických hokejistů v prvním utkání čtvrtfinále proti Brnu přispěl jedním gólem Jakub Kotala. Domácí po výsledku 3:2 získali v sérii první bod a v sobotu hostí Kometu na vlastním ledě podruhé.

Ostravané těsné vítězství vydřeli, ale tak to v play off chodí. Na krásu se v něm nehraje. "Hlavně jsme rádi za první bod, a že jsme dodrželi to, co jsme si řekli. Tedy vyvarovat se faulů a nepouštět je do přesilovek. Týmově jsme to zvládli, což je super," uvedl v rozhovoru s novináři Kotala.

Šestadvacetiletý útočník zvyšoval svou trefou na 2:0 a přiznal, že mu zlepšila osobní pohodu. "Já se ze začátku moc necítil. Ten gól mi přišel vhod a určitě mi to pomohlo do zbytku zápasu," prozradil Kotala.

Brno na jeho branku ještě dokázalo reagovat, a tak vítězný gól obstaral v třetí třetině Peter Mueller. Proti svému bývalému chlebodárci prý tým v šatně speciálně motivoval. "On je extrémně kvalitní hráč a my jsme rádi, že ho máme. Ukázal, proč je tady a v ten pravý moment rozhodl. Nebylo na něm znát, že by sérii s Kometou nějak prožíval, ale on je takový tišší typ. Ale nějaká extra motivace tam od něj před zápasem byla," řekl Kotala.

Podle něj na Vítkovicích byla v úvodu zápasu patrná dvanáctidenní pauza od posledního zápasu proti Liberci. "Přišlo mi, že od začátku jsme se do toho potřebovali dostat. Dva týdny jsme nehráli, takže oba slepené góly v první třetině nám hodně pomohly," tvrdil Kotala.

Pochvaloval si, že Vítkovice dopřály soupeři jen jednu přesilovku. Na to kladli trenéři před utkáním důraz. "Oni tu kvalitu mají, ale my jsme to zvládli a měli jen jednu přesilovku. Musíme pokračovat v tomhle stylu, tlak do brány, důraz a nějaké dorážky, takový je určitě náš záměr," dodal Kotala.