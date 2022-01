Trpišovský označil soustředění za nejlepší ve Slavii

Algarve (Portugalsko) - Trenér Jindřich Trpišovský považuje končící soustředění v Portugalsku za nejlepší, jaké kdy s fotbalisty Slavie absolvoval. Ve výborné formě se podle něj v přípravě ukazuje srbský krajní hráč Srdjan Plavšič, který by mohl být alternativou na levé straně obrany. Trpišovský předpokládá, že po návratu do Čech ještě dojde k pohybu v kádru a někteří mladší hráči odejdou.

"Absolutní spokojenost se vším. Musím říct, že to bylo nejlepší soustředění, na kterém jsme byli. Bez zranění, skvělá práce od všech hráčů i lidí, co tu byli. Udělali jsme spoustu práce, nepamatuju si, kdy jsme měli ke všemu takové podmínky," řekl pro klubový web Trpišovský.

"Myslím, že se nám to vyplatilo jet na jedno dlouhé soustředění, protože jsme ušetřili cesty mezi soustředěními. Díky tomu jsme měli víc času na videa ze zápasů. Těžko bych hledal nějakou skulinku na tomhle pobytu," dodal.

Kvůli koronavirové situaci slávisté na soustředění nenastoupili k žádnému přípravnému zápasu, neboť dohodnutí soupeři duely odvolali. Místo toho si Pražané zahráli tři tréninková utkání mezi sebou. Netradičně na levém kraji obrany se představil jinak křídelní záložník Plavšič.

"Momentálně je skvělý, velice produktivní. V těch zápasech byl možná nejlepší hráč. Na druhou stranu hráči se trošku znají. Dnešní zápas byl nahoru a dolů, trošku jiný, než se pak hrají ostré zápasy. Je to určitě dobrý první krok, vypadá to nadějně, ale pak se bude v ostrých utkáních dostávat do trošku jiných situací. Jsme rádi, že v nouzi, kterou na tom postu máme, je taková varianta. Myslím, že patřil mezi tři nejlepší hráče tohohle kempu," mínil Trpišovský.

Po návratu ze soustředění plánuje český mistr a lídr ligové tabulky zúžit kádr. "Teď máme dva dny volno a určitě dojde k nějakému pohybu. Řekli jsme si nějaká jména, která bychom uvolnili, protože doufáme, že během zhruba měsíce se k nám připojí (uzdravení) Lukáš Provod, David Hovorka a Ondra Kúdela. Teď je to hlavně o těch mladších hráčích, kterým nechceme zavřít cestu do klubů, které o ně projevily zájem třeba v lize," poznamenal Trpišovský.

"Jde o ty hráče, kteří odehráli půlrok ve Vlašimi, teď absolvovali kemp a viděli nároky toho, jaké zatížení zvládají třeba hráči z reprezentací, kde se musí zlepšit. Spíš jde o to je uvolnit včas do klubů, které o ně mají zájem, protože za dva týdny začíná liga. Je tam seznam nějakých jmen, která nás nejspíš opustí. To budou nejbližší jednání během příštích tří dnů," doplnil Trpišovský.

Další posilování zatím podle něj není na pořadu dne. Slavia v zimní pauze dosud angažovala vedle Sora ještě obránce Maksyma Talovjerova a záložníka Filipa Blechu. Pražané koupili i středopolaře Marka Ichu, ale ten stráví jaro na hostování ve Vlašimi.

"Pokud by hráč odcházel z kádru ven, tak bychom třeba nějaký příchod zvažovali. Ale Lukáš Provod je blízko návratu. Chtěli bychom, aby se připojil k týmu v půlce února, v půlce března aby se zapojil do zápasů. Máme v hlavě i různé karantény a covid, takže na začátku bude kádr širší. Teď ale není nic aktuální ohledně odchodů nebo příchodů," dodal Trpišovský.