Třinec přivítá ve druhém ocelářském derby sezony hokejisty Vítkovic

Praha - Atraktivní dohrávky 17. kola nabídne středeční program hokejové extraligy. V Třinci se odehraje druhé ocelářské derby sezony, v němž Oceláři v roli obhájců titulu vyzvou druhý tým tabulky Vítkovice. Plzeň přivítá trápící se Spartu a bude usilovat o nápravu debaklu z ledu prvních Pardubic.

Třinec vyhrál poslední zápas v Karlových Varech, ale opět na chvíli vypadl z role a ztratil dvoubrankový náskok. Na stejný přístup si stěžovali Oceláři minulý týden i v souboji s Pardubicemi a výpadek potkal mužstvo rovněž v úvodním derby sezony koncem září. Tehdy Vítkovičtí třemi góly ve třetí třetině otočili z 2:3 na 5:3.

"Už jsme si něco směrem k nim rozebírali, ještě se v den zápasu mrkneme na jejich přesilovky a oslabení," řekl třinecký obránce Marian Adámek k ostravskému týmu, který dal nejvíce gólů v sezoně. "Hráče mají výborné, ale vždycky je to hlavně o našem výkonu. Musíme do zápasu dobře nastoupit, vlítnout na ně a od začátku udávat tempo hry," doplnil Adámek.

Třinec nebodoval v posledních deseti zápasech jen jednou a vyprázdnila se mu marodka. Schází pouze útočník Petr Vrána.

Ostravané bodovali v osmi z posledních devíti zápasů a jsou druzí. "My chceme od hráčů boj o každý centimetr ledu," řekl trenér Miloš Holaň. "Víme, že se jim vrátili zranění hráči do sestavy a že mají silné přesilové hry. Udělali nějakou vítěznou šňůru, my taky hrajeme dobře, takže se potkají mužstva, která jsou momentálně ve formě. Alfou a omegou bude disciplína, to je jasné," dodal.

Pětizápasová bodová šňůra hráčů Škody, během níž třikrát zvítězili, skončila v neděli v Pardubicích debaklem 2:7. A Indiáni touží naskočit zpátky na úspěšnou vlnu. Na středečního rivala navíc ztrácejí pouze dva body.

"Prospali jsme začátek utkání, v prvních střídáních jsme udělali nějaké chyby a ve finále jsme jim první dvě branky sami darovali. Jak jsme dostali pátý gól, tak mi přišlo, že jsme ztratili koncentraci. Štve nás to hodně, sedm branek je moc," uvedl pro klubový web útočník Petr Kodýtek.

Plzeňští přivítali novou posilu, kterou je slovenský reprezentační útočník Adrián Holešinský. Bronzový medailista z letošních olympijských her v Pekingu přichází z Nitry, kde se domluvil na předčasném ukončení smlouvy.

Sparťané usilují od poloviny října a vítězství 5:2 v Kladně marně o plný bodový zisk. Nedosáhli na něj už sedm utkání, přičemž pětkrát z toho prohráli a vyšli v těchto zápasech naprázdno. Čím dál více tak sílí tlak na hlavního kouče Pavla Pateru.

"Výsledky v sezoně jsou daleko za naším očekáváním. Věřím, že tým má rozhodně na víc a ještě dokáže navázat na dobré výsledky v předchozích třech sezonách. V klubu s historií a ambicemi, jako jsou ty naše, nemá v tuto chvíli nikdo své místo jisté, včetně hráčů a trenérů. Pokud se herní projev nezlepší, dojde ke změnám," uvedla generální manažerka Barbora Snopková Haberová.

Reagovala tak na kolaps v posledním duelu proti Olomouci. Pražané vedli ještě po polovině zápasu 2:0, ale prohráli 2:5. "Myslím, že jsme přitom v první polovině hráli možná nejlepší utkání v sezoně. Musíme dávat víc gólů, bez toho se hokej hrát nedá. Šance na to máme, musíme se mnohem víc tlačit do branky a ty příležitosti proměňovat. Samozřejmě je také potřeba hrát dobře dozadu a nedostávat tolik branek v oslabení," řekl kapitán Michal Řepík.

Statistické údaje před středeční dohrávkami 17. kola extraligy: HC Oceláři Třinec (6.) - HC Vítkovice Ridera (2.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:5. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 14 zápasů/17 bodů (8 branek + 9 asistencí) - Dominik Lakatoš 17/19 (10+9). Statistiky brankářů: Marek Mazanec průměr 2,16 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,52 procenta a jednou udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,97 a 88,61 - Aleš Stezka 2,38, 92,27 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 2,70 a 90,12. Zajímavosti: - Třinec bodoval v devíti z posledních deseti zápasů a z toho sedmkrát vyhrál. - Oceláři doma v této sezoně prohráli pět z osmi utkání. - Vítkovice bodovaly pětkrát za sebou a osmkrát z uplynulých devíti duelů. - Ostravané venku prohráli třikrát za sebou, v posledních dvou případech až v prodloužení. - Vítkovice, které s Třincem vypadly v březnu ve čtvrtfinále play off po porážce 0:4 na zápasy, v prvním souboji nového ročníku vyhrály na ledě Ocelářů 5:3. - Slovenský útočník Patrik Hrehorčák z Třince může sehrát 200. zápas v české extralize. HC Škoda Plzeň (11.) - HC Sparta Praha (9.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 2:3. Nejproduktivnější hráči: Petr Kodýtek 16/16 (8+8) - Michal Řepík 16/14 (7+7). Statistiky brankářů: Dominik Pavlát 2,54 a 91,39, Miroslav Svoboda 2,97, 91,18 a jednou udržel čisté konto - Jakub Kovář 2,94, 89,59 a jednou udržel čisté konto, Josef Kořenář 2,46 a 90,00. Zajímavosti: - Plzeň po sérii pěti utkání s bodovým ziskem prohrála v neděli v Pardubicích 2:7 a připsala si pátou porážku z posledních osmi zápasů. - Škoda doma bodovala třikrát za sebou a z toho dvakrát vyhrála. - Sparta dvakrát za sebou nebodovala, prohrála pět z uplynulých sedmi duelů, v kterých ani jednou nedosáhla na plný zisk. - Pražané venku třikrát za sebou prohráli a nezískali ani bod. - Sparta vyhrála pět z posledních sedmi vzájemných zápasů, ale v posledních dvou duelech v Plzni nebodovala. - Útočník Sebastián Malát z Plzně může sehrát 100. zápas v extralize.