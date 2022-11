Vítkovice vyhrály v Třinci po nájezdech a ovládly i druhé derby sezony

Ostrava - Vítkovice vyhrály v 17. kole hokejové extraligy na ledě Třince 2:1 po samostatných nájezdech a zvítězily i v druhém derby v sezoně. Zápas rozhodl Peter Krieger, vedle něj se ale v rozstřelu prosadili i Roberts Bukarts s Dominikem Lakatošem a za domácí Marko Daňo. Ostravský klub prohrával od 5. minuty trefou Libora Hudáčka a ve druhé třetině vyrovnal Marek Kalus. Oceláři i přes porážku bodovali v desátém z posledních jedenácti utkání.

"Byl to boj až do konce, hokej super. Hráli jsme dobře, nějaké chybičky tam vždycky jsou, ale snažili jsme se jich vyvarovat. Za mě super," radoval se vítkovický gólman Aleš Stezka. "Z naší strany to bylo velmi dobře odehrané utkání. Škoda, že nám tam nenapadaly nějaké góly. Nájezdy jsem měl nakoukané. Ale většinou ti kluci udělali stejně něco jiného a ještě to provedli skoro dokonale," řekl brankář Ocelářů Marek Mazanec.

První gól vstřelil Hudáček, který si vyměnil puk s Jeřábkem a z pravého kruhu prostřelil Stezku. Po dobré kombinaci třetího útoku mohl zvýšit zblízka Hrehorčák, ale vítkovický brankář jej vychytal. Na druhé straně si největší příležitost vypracoval Krieger, v přečíslení dva na jednoho vzal zakončení na sebe, puk zatáhl do mezikruží, odkud minul Mazancovu branku.

Úvod prostřední části patřil domácím, šance ale nevyužili Voženílek a Marinčin. Vítkovice, které vstřelily v této sezoně nejvíce gólů, převzaly zhruba od poloviny zápasu iniciativu a z jedné situace vyrovnaly. Kalus zamířil přesně z levého kruhu k bližší tyči. Vzápětí Bukarts zblízka nepřelstil Mazance. Třinec se mohl opět ujmout vedení ve 39. minutě z přečíslení dva na jednoho, Kurovský ale nechal vyniknout Stezku.

"Asi bude potřebovat novou vestu, protože jsme mu to všechno narvali do břicha. Ale nechci podceňovat jeho výkon, chytal výborně a puky z něho nepadaly. Musíme ale trefovat úplně jiné místa brány. Břichem to projde těžko," všiml si Mazanec. "Říká se, že když to gólman dostane na pupek, tak stojí dobře. Jak říká i náš trenér gólmanů, byl jsem správně pod pukem a za to jsem rád," oponoval Stezka.

Vítkovický gólman se vyznamenal i na začátku třetí třetiny, ve které zneškodnil šance Chmielewského a Romana. Hosté kontrovali z mezikruží Maroszem. První přesilovou hru dostali hosté v 51. minutě po zákroku, který vzbudil na ledě emoce. Voženílek totiž nestihl včas zabrzdit, narazil do Stezky a v rohu kluziště se poté pošťuchovaly pětky obou týmů.

Prodloužení už moc vzrušení nepřineslo, v největší šanci se ocitl domácí Jeřábek, ale v přečíslení dva na jednoho prováhal vhodný moment na přihrávku a ani nezakončil.

První gól padl v rozstřelu ve třetí sérii, Bukarts zamířil na lapačku Mazance a do stejné místa se trefil ve čtvrtém kole i Krieger. Daňo se prosadil v situaci, kdy musel dát, aby zápas pokračoval, ale vzápětí ukončil zápas Lakatoš. Oceláři tak prohráli i druhý rozstřel sezony, Vítkovice si zlepšily bilanci na 2:2.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Třinec): "Bylo to kvalitní utkání v dobré atmosféře a mělo vše, co k derby patří. Do utkání jsme výborně vstoupili, měli jsme několik brankových příležitostí. Bohužel jsme je neproměnili. Druhá třetina byla z našeho pohledu už trošičku horší. Dovolili jsme soupeři pár přečíslení, ze kterého rezultoval vyrovnávací gól. Myslím si, že i ve třetí třetině jsme si ale vytvořili o něco více brankových příležitostí, jen jsme je neproměnili. V prodloužení jsme byli jednou v situaci dva na jednoho, ale nedali jsme a nájezdy se nám nedaří, takže bereme bod.

Miloš Holaň (Vítkovice): "Věděli jsme, že Třinec hraje v poslední době velice dobře. Předpokládali jsme, že klíčem k úspěchu bude nefaulovat a udržet co nejdéle hru v pěti, což se nám dařilo. Hráli jsme pouze jedno oslabení, které jsme zvládli solidně. Vypadá to, jako by Třinec vložil všechno do první třetiny, ve které nás přehrával a v páté minutě šel do vedení. Hru jsme postupně vyrovnali, bylo to bojovné utkání v dobré atmosféře, jak v derby vždycky je. Prodloužení se nám moc nedaří překlopit na svou stranu, oba týmy v něm měly možná jednu šanci. V nájezdech jsme úspěšnější a jsou to pro nás cenné dva body, které se odsud nevozí lehce. Děkuju hráčům za předvedený výkon, podpořený dobrou taktickou hrou a gólmanem v bráně."

HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 5. L. Hudáček (J. Jeřábek) - 36. M. Kalus (Lindberg), rozhodující sam. nájezd Krieger. Rozhodčí: Hejduk, Mrkva - Rožánek, Synek. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 4661.

Sestavy:

Třinec: Mazanec - Marinčin, M. Doudera, J. Jeřábek, Čukste, Marian Adámek, Jaroměřský - M. Růžička, Miloš Roman, D. Voženílek - Daňo, L. Hudáček, Nestrašil - Hrňa, Hrehorčák, Chmielewski - Kurovský, Dravecký, Buček. Trenér: Moták.

Vítkovice: Stezka - Grman, D. Krenželok, Raskob, Koch, L. Kovář, Gewiese, J. Stehlík - R. Půček, Krieger, Roberts Bukarts - Lakatoš, Chlán, Fridrich - M. Kalus, Lindberg, Dej - Krejsa, Marosz, Lednický. Trenér: Holaň.