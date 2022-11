Plzeň porazila nedisciplinovanou Spartu, Pražané nebodovali potřetí v řadě

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v dohrávce 17. kola extraligy pražskou Spartu 4:0, doma bodovali počtvrté za sebou a potřetí z této série zvítězili. Indiáni postupně v každé z třetin navyšovali své vedení, naopak trápící se hosté gólmana Dominika Pavláta překonat nedokázali a nebodovali potřetí v řadě. Nedisciplinovaně hrající Sparťané navíc prohráli již šesté z posledních osmi zápasů a zřejmě se blíží vedením avizované změny na trenérských postech, či v hráčské sestavě.

Domácí přečkali aktivní nástup Sparty a naopak v 9. minutě musel gólman Kovář zasahovat proti šanci Blomstranda. Vzápětí se předvedl i jeho protějšek Pavlát, který dokázal vyrazit střelu Sobotky z dobré pozice. Indiáni hráli jednoduše a ve 12. minutě se díky šikovné Hrabíkově teči Baránkova nahození ujali vedení. Hosté prohrávali osobní souboje a přes technickou převahu už do přestávky zareagovat nedokázali.

Prostřední část pokračovala ve vysokém tempu, nová posila domácích Holešinský ale z pravého kruhu netrefil branku. Na nápor Indiánů odpověděl ve 25. minutě Mikliš od modré čáry střelou pouze do pravé tyčky a naopak o tři minuty později ozdobil Blomstrand svůj průnik z levé strany trefou na 2:0.

Záhy mohl po akci Horáka odpovědět Buchtele, jenže zblízka trefil jen pravou tyčku odkryté branky. Po polovině utkání podrazil Moravčík nebezpečně zakončujícího Suchého a v následné početní výhodě vypálil bez přípravy Mertl v gólové pozici nad a Holešinský již při hře pět na pět orazítkoval svižným pokusem levou tyčku. Závěr druhé třetiny patřil Spartě, Pavlát si však poradil se samostatným únikem Řepíka a ve 39. minutě akrobaticky zneškodnil šanci Kempného.

V úvodu závěrečné dvacetiminutovky hosté ubránili oslabení a po vítězné bitce Mikliše proti Bittenovi se tlačili směrem dopředu. Jenže s tečí Sobotky si poradil Pavlát a poté Spartu srazila nedisciplinovanost. Dlouhou přesilovku pět na tři totiž ve 48. minutě zužitkoval střelou z pravého kruhu Rekonen.

První nulu v sezoně Pavlátovi nepokazil v 53. minutě ani zblízka zakončující Kempný a domácí již utkání i díky dalšímu vyloučením soupeřů dohráli v exhibičním tempu. Při sparťanské hře bez brankáře na konečných 4:0 upravil novic Holešinský.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Kořínek (Plzeň): "Jsme strašně rádi, že jsme ten zápas zvládli. Potřebovali jsme bodovat. Kluci mi dali krásný dárek k narozeninám, dám jim nějakou svačinku do kabiny. Náš vstup do zápasu ale nebyl ideální. Celkově ale tým chceme pochválit. Zápas oddřeli a odmakali. Byl tam tlak do brány. Samozřejmě tam byly i pasáže, kdy nás tam Sparta zamkla, ale nějakým způsobem jsme se z toho dostali. Adriána (Holešinského) jsme si vybrali a jsme spokojení, jak zvládl po té těžké cestě premiéru."

Patrik Martinec (Sparta): "Je to zklamání. Když ale nevstřelím branku, tak nemůžeme pomýšlet na žádné body. Hokej se hraje na góly. Tlak do branky byl malý a ty střely od obránců soupeřův gólman všechny viděl. Neztížili jsme mu to. Druhý důvod neúspěchu byla disciplína. Sedm vyloučení je strašně moc. Výsledky nejsou dobré a to si samozřejmě s Pavlem Paterou uvědomujeme. Pro trenéra to není příjemné období. Člověk nespí a přemýšlí, jak to změnit Uděláme všechno pro to, aby se to otočilo. Snažíme se hráče povzbudit, určitě nám nechybí bojovnost. Nikomu nejsou ty výsledky lhostejné."

HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 12. Hrabík (Baránek, Zámorský), 28. Blomstrand (Suchý, Kaňák), 48. Rekonen (Hrabík), 58. Holešinský. Rozhodčí: Sýkora, Šindel - J. Svoboda, Zíka. Vyloučení: 0:7, navíc Bitten - Mikliš oba 5 min. Využití: 1:0. Diváci: 4397.

Sestavy:

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Baránek, Kremláček, Kvasnička, Kaňák, Houdek - Holešinský, Kodýtek, Schleiss - Rekonen, Mertl, Blomstrand - Adamec, Malát, Hrabík - Bitten, F. Suchý, A. Dvořák. Trenér: Kořínek.

Sparta: Jakub Kovář - Moravčík, Krejčík, Mikliš, Kempný, M. Jandus, Němeček - Řepík, Sobotka, Konečný - D. Simon, R. Horák, Buchtele - Tomášek, D. Vitouch, E. Thorell - Hauser, G. Thorell, M. Vitouch. Trenér: Patera.