Tenistky si finále Poháru B. J. Kingové nezahrají, nestačily na Švýcarsko

Glasgow - České tenistky si finále Poháru Billie Jean Kingové v Glasgow nezahrají. Tým kapitána Petra Pály ztratil se Švýcarkami obě dvouhry a prohrál v semifinále 0:2. Závěrečná čtyřhra, do níž měly nastoupit Kateřina Siniaková s Markétou Vondroušovou, se již nehrála.

Naděje jedenáctinásobných šampionek zhasla po porážce Karolíny Plíškové, která v souboji týmových jedniček nestačila na Belindu Bencicovou a prohrála 2:6, 6:7. Předtím neuspěla ani Karolína Muchová, jež podlehla Viktoriji Golubicové dvakrát 4:6.

"Tentokrát naše sázka nevyšla. I když tam šance na vítězství byla. Kája Muchová byla trochu stažená. Na lavičce mi říkala, že to ze sebe nedokáže setřást. Pořád byla druhá a v takovém duelu potřebovala vést, aby to z ní spadlo. Hru na Golubicovou má, ale potřebovala by větší herní praxi, kterou letos neměla," řekl po utkání novinářům Pála.

U Plíškové litoval nevyužitých šancí ve druhém setu. "Měl jsem obavu, jak bude s Belindou stíhat mezihru. To bylo v pořádku, akorát jí nešel ze začátku servis. Nakonec se chytla a ve druhém setu měla setbol. Ve skutečnosti jich však bylo o hodně víc. Kdyby získala double brejk, už by set dohrála. V případné čtyřhře bychom měli největší šanci," doplnil Pála.

Češky nenavázaly na předchozí výhry nad Polskem a USA ze základní skupiny D. Se Švýcarkami vypadly v Poháru Billie Jean Kingové podruhé za sebou. Vloni neuspěly v Praze, kde prohrály 1:2.

"Byli jsme donuceni improvizovat a hodně věcí vymýšlet tím, že jsme se den před prvním utkáním ocitli ve čtyřech hráčkách a bez jasného deblového páru na všechna utkání. Proto beru naše vystoupení jako úspěch," vrátil se Pála k absenci Barbory Krejčíkové, jež se omluvila kvůli zraněnému zápěstí.

"Porazili jsme nejsilnější tým Ameriku a se Švýcarskem to bylo těsné. Pořád jsme museli hledat cestu, dvakrát se nám to povedlo, do třetice už ne. Škoda, měl jsem pocit, že finále s Australankami by mohlo být lehčí. Rozhodně byla šance vyhrát to tu celé," uvedl Pála.

Švýcarky před rokem nestačily až v rozhodujícím duelu na Rusko. V nedělním finále soutěže známé dříve jako Fed Cup narazí na Austrálii, která zdolala Velkou Británii 2:1 a zaútočí na první titul po 48 letech.

Muchová nezačala duel s Golubicovou dobře. Po dvou ztracených servisech prohrávala 0:3. Podařilo se jí sice snížit, za stavu 3:4 ale nevyužila dva brejkboly a Švýcarka set dopodávala.

V úvodu druhé sady se oběma hráčkám nedařilo držet podání. Muchová dvakrát smazala manko brejku, po třetím ztraceném servisu se jí to už ale nepovedlo. Golubicová odskočila do vedení 5:3 a duel za hodinu a 33 minut zakončila při svém podání. Češka doplatila na 24 nevynucených chyb a nenavázala na zářijové vítězství nad švýcarskou hráčkou z turnaje v Tallinnu.

"Byl to těžký zápas. Musím soupeřku pochválit, hrála velmi dobře. Dostávala mě do těžkých pozic. Byla jsem trochu stažená, musela jsem to ze sebe setřást. Udělala jsem nějaké chyby, ale ona mi k nim hodně pomohla. Hrála dobře, já tak dobrá nebyla," řekla Muchová na tiskové konferenci.

Ani Plíšková neměla dobrý začátek. Proti Bencicové přišla v první sadě třikrát o servis a Švýcarka mohla za 31 minut oslavně zatnout pěst po zisku první sady. Plíšková jí k tomu pomohla 18 nevynucenými chybami.

Rodačka z Loun duel nevzdala. Hned v úvodu druhého setu vzala Bencicové servis a díky zlepšenému podání měla za stavu 5:3 setbol. Nedokázala jej však proměnit a Švýcarka dotáhla sadu do zkrácené hry. V ní uspěla v napínavé koncovce 8:6 a mohla s týmem slavit postup. Plíškové nepomohlo ani sedm es.

"Bylo to těžké. Ani jsem nechtěla nastoupit. Celý týden jsem se tu cítila blbě, ale nakonec jsem odehrála docela dobrý zápas. Druhý set patřil k těm nejlepším v sezoně a strašně mě mrzí, že jsem se nedostala do třetího," řekla Plíšková.

Přestože po utkání v televizním rozhovoru nevyloučila, že mohlo jít o její poslední zápas v reprezentaci, později své vyjádření mírnila. "Nevím. Všichni se ke mně chovali hezky. Mám ten tým ráda, protože jsem s ním hodně zažila. Ještě se zamyslím a uvidím. Mám čas," dodala bývalá světová jednička.

Finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové: Semifinále: Česko - Švýcarsko 0:2 po dvouhrách Muchová - Golubicová 4:6, 4:6, Karolína Plíšková - Bencicová 2:6, 6:7 (6:8). Austrálie - Británie 2:1 Sandersová - Watsonová 6:4, 7:6 (7:3), Tomljanovicová - Dartová 6:7 (3:7), 2:6, Sandersová, Stosurová - Barnettová, Nichollsová 7:6 (7:1), 6:7 (5:7), 10:6.