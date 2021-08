Taaramäe po dalším pádu na Vueltě přišel o vedení, červený dres má Elissonde

Albacete (Španělsko) - Estonec Rein Taaramäe přišel po dalším pádu na cyklistické Vueltě o červený trikot, novým lídrem závodu je Francouz Kenny Elissonde. Pátou etapu vyhrál v hromadném spurtu Belgičan Jasper Philipsen před Nizozemcem Fabiem Jakobsenem, jenž útočil na druhé vítězství za sebou.

Taaramäe se ocitl na zemi už v úterý dva kilometry před cílem, ale tehdy ještě průběžné vedení udržel. V další rovinaté etapě se dnes kolega Jana Hirta z týmu Intermarché-Wanty-Gobert zapletl do hromadného pádu zhruba poloviny pelotonu 12 kilometrů před cílem v Albacete, poničil kolo a po výměně už se nestihl dotáhnout do vedoucí skupiny.

Trasu dlouhou 184,4 kilometru dokončil s více než dvouminutovou ztrátou a v celkové klasifikaci klesl na 27. místo. Do čela závodu se posunul Elissonde, který má k dobru pět sekund na vítěze předchozích dvou ročníků Vuelty Slovince Primože Rogliče.

"Takhle jsem ten dres získat nechtěl, ale víme, že když fouká, může se něco přihodit. Nemám z toho radost, ale konec konců nic s tím neudělám. Je to, jak to je," konstatoval Elissonde. "Je to neuvěřitelné mít ten dres. Po Tour a olympiádě jsem to tady nehrotil, v týmu mi řekli, ať jedu a uvidíme. Je to zkrátka úžasné," uvedl třicetiletý Francouz.

Ze hry o celkové prvenství je jeho krajan Romain Bardet, který výrazně doplatil na hromadný pád a etapu dokončil v potrhaném dresu mezi posledními s mankem přes 12 minut.

V závěru etapy pracoval v čele pelotonu Josef Černý ze stáje Deceuninck-Quick Step, která doufala v další úspěch Jakobsena, jenž si ve čtvrté etapě dospurtoval pro první velké vítězství od loňského těžkého pádu a vážného zranění. Tentokrát ale Nizozemec ve finiši nestačil na Philipsena, který vyhrál už druhou etapu a celkem na Vueltě oslavil třetí dílčí triumf v kariéře.

"Včera jsem byl trochu zklamaný, protože jsem nemohl finišovat, jak jsem chtěl. Je skvělé otočit takhle na novou stránku vítězstvím a užít si to s týmem," uvedl Philipsen, který dojel o den dříve devátý. Po dnešním triumfu se belgický jezdec navíc oblékl do zeleného dresu lídra bodovací soutěže. "Ne že bych už myslel na konec závodu a zelený trikot, ale bude fajn ho den po dni nosit. Uvidíme, jak to vyjde," prohlásil.

Také šestá etapa dlouhá 158,3 km je převážně rovinatá až na závěrečný dojezd do kopce. Dosavadní lídr Vuelty Taaramäe ve čtvrtek pojede nově alespoň v trikotu nejlepšího vrchaře.

Cyklistický závod Vuelta - 5. etapa (Tarancón - Albacete, 184,4 km): 1. Philipsen (Belg./Alpecin-Fenix) 4:24:41 2. Jakobsen (Niz./Deceuninck-Quick-Step), 3. Dainese (It./DSM), 4. Molano (Kol./SAE Team Emirates), 5. Allegaert (Belg./Cofidis), 6. Aberasturi (Šp./Caja Rural-Seguros RGA), 7. Meeus (Belg./Bora-hansgrohe), 8. Minali (It./Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), 9. Janse van Rensburg (JAR/Qhubeka-NextHash), 10. Démare (Fr./Groupama-FDJ) všichni stejný čas, ...105. Štybar -36, 112. Černý (oba ČR/Deceuninck-Quick Step) -1:14, 126. Hirt (ČR/Intermarché-Wanty-Gobert) -2:21. Průběžné pořadí: 1. Elissonde (Fr./Trek-Segafredo) 17:33:57, 2. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -5, 3. Calmejane (Fr./AG2R-Citroën) -10, 4. Mas (Šp./Movistar) -20, 5. López (Kol./Movistar) -26, 6. Valverde (Šp./Movistar), 7. Ciccone (It./Trek-Segafredo), 8. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) všichni -32, 9. Landa (Šp./Bahrajn Victorious) -44, 10. Mäder (Švýc./Bahrajn Victorious) -45, ...59. Hirt -5:59, 98. Štybar -13:40, 153. Černý -21:34.