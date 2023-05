Svaz: Jízdenky v osobní dopravě kvůli změně sazby DPH zdraží

Praha - Jízdenky v osobní dopravě kvůli změně DPH za dopravu cestujících zdraží, řekl ČTK předseda Svazu osobních železničních dopravců Petr Moravec. Vláda představila konsolidační balíček, ve kterém mimo jiné zvýší daň z dopravy cestujících ze stávajících deseti procent na 12 procent. Soukromí dopravci potvrdili, že plánované zvýšení DPH zapříčiní dražší jízdné.

"Ceny jízdného zdraží. Výše příjmů zůstanou pro dopravce stejné, ale zvýší se daň, což se promítne do finální ceny jízdenky a dopadne na cestující," uvedl Moravec. Podle něj však změna daně lidi od cestování hromadnou dopravou neodradí.

Majitel RegioJetu Radim Jančura řekl, že zdražování veřejné dopravy zastaví nárůst přesunu cestujících z aut do vlaků. Zbytek Evropy jde podle něj opačným směrem a hledá cesty, jak jízdné zlevnit. "Dnes stát, kraje a města vynaloží na dotovanou dopravu přes 40 miliard Kč ročně při tržbách z jízdného zhruba 10 miliard Kč," řekl Jančura. Dodal, že zdražováním jízdného ubydou cestující, což ve finále zaplatí veřejné rozpočty formou navýšených dotací na objednávané autobusové a vlakové spoje.

České dráhy uvedly, že nyní nechtějí předjímat možné zdražení jízdného. "Směrodatné pro nás bude, k jakému datu bude tato změna účinná," řekl mluvčí drah Emanuel Vittek.

Zdražení očekává i další soukromý dopravce Leo Express. Mluvčí Emil Sedlařík uvedl, že v případě jakéhokoliv zvýšení sazby DPH bude muset následovat zdražení vnitrostátní dopravy. "Ve chvíli, kdy se cestující do hromadné dopravy vracejí po pandemii covidu, by mělo docházet spíše k její podpoře jako ekologické alternativy dopravy," dodal Sedlařík.

Mluvčí dopravce Arriva Jan Holub uvedl, že většinu spojů zajišťují na základě objednávek krajů, které cenu jízdného určují, a záleží tedy na jejich rozhodnutí. Dodal, že se odlivu cestujících kvůli avizovanému dvouprocentnímu zvýšení DPH na jízdné neobávají.

Autobusový dopravce FlixBus plánuje zachovat stávající ceny jízdenek i přes zvýšení sazby DPH. "Každopádně jako každý správný hospodář i my musíme sledovat trh a pokud by došlo ke změnám, musíme i my reagovat," dodal mluvčí společnosti Tomáš Beránek.

Vládní konsolidační balíček má snížit schodek státního rozpočtu v příštím roce o 94,1 miliardy korun, v roce 2025 o dalších 53,4 miliardy korun. Přinese zvýšení firemních daní, daně z tabáku, alkoholu a hazardu nebo daně z nemovitosti. Zvýší se také odvody živnostníků a stát opětovně zavede nemocenské pojištění pro zaměstnance. Snížené sazby daně z přidané hodnoty (DPH) se sloučí na 12 procentech.