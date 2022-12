Svatoň je dle Rychetského dobrý adept, předčasnému určení předsedy nechce věřit

Brno - Jan Svatoň z brněnské právnické fakulty by byl podle předsedy Ústavního soudu (ÚS) Pavla Rychetského velmi kvalitním kandidátem na ústavního soudce. Prezident Miloš Zeman v neděli Radiožurnálu řekl, že možná ještě před koncem mandátu navrhne nového soudce na volné místo po Kateřině Šimáčkové. Deník N napsal, že kandidátem by mohl být právě Svatoň. Zeman také nevyloučil jmenování nového předsedy ÚS ještě před svým odchodem z Hradu. Rychetskému se nechce věřit, že by to prezident udělal navzdory stanovisku většiny odborníků, podle kterých takový postup není možný.

Personální posile v podobě Svatoně nebo podobně kvalitního kandidáta by se Rychetský nebránil. „ÚS je schopen své funkce plnit i v oslabení o jednoho soudce. Ale pokud bude navržen kandidát, který splní nejen ústavní předpoklady, ale i ty etické, osobnostní, budu velice rád, když bude ÚS doplněn," řekl dnes ČTK Rychetský.

Šimáčková odešla před rokem k Evropskému soudu pro lidská práva. Zeman na její místo navrhl advokáta Petra Poledníka, který nezískal podporu v Senátu. Svatoň je bývalý děkan brněnské právnické fakulty, odborník na ústavní právo a státovědu. Rychetský uvedl, že jej dobře zná z činnosti na univerzitě i z jeho asistentského působení u ÚS.

Média v minulých dnech také spekulovala o tom, že prezident chce ještě před březnovým odchodem z funkce jmenovat nového předsedu ÚS, a to i přesto, že Rychetskému končí mandát až v srpnu. Rychetský se k tématu nechce kategoricky vyjadřovat. Poukázal ale na to, že většina odborníků sdílí stanovisko, podle kterého nelze jmenovat různé ústavní činitele s odloženou účinností, "do foroty", protože by to odporovalo základním principům právního státu.

"Nemám žádné ověřené seriózní informace o tom, jaké úmysly a kroky chystá v této oblasti pan prezident. Ale ten unisono znějící hlas je natolik jednoznačný a jasný, že se mi nechce věřit tomu, že by pan prezident k podobnému kroku přikročil," řekl předseda ÚS.

Podle zákulisních informací by Zemanovým favoritem mohl být současný řadový člen soudu Josef Fiala. Rychetský s ním podle svých slov o medializovaných spekulacích nemluvil. Fiala na dotazy ČTK zaslané elektronickou poštou nereagoval.

Rychetský ve funkci předsedy skončí příští rok v srpnu po 20 letech. Novým předsedou by podle něj měl být někdo, kdo už u soudu jistou dobu působí, zná organizaci práce i judikaturu. Konkrétního člověka jmenovat nechtěl, nepokládá to za vhodné. Zároveň by byl rád, kdyby příští generace ústavních soudců, nominovaná nástupcem či nástupkyní Miloše Zemana, udržela hodnotovou a rozhodovací kontinuitu.

"Byl bych rád, kdyby z tohoto směru a cesty ani budoucí složení ÚS žádným způsobem nevybočilo,“ řekl Rychetský. Proto by také uvítal, aby někteří členové současné sestavy pokračovali i v dalším období. On sám ale u soudu rozhodně setrvat nehodlá. Těší se, až skončí, že bude moci trávit více času s rodinou i s knihami, které si v posledních letech kupoval, ale nestíhal je přečíst.