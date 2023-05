Sparta v posledním derby sezony a možné klíčové bitvě o titul přivítá Slavii

Praha - Fotbalisté vedoucí Sparty v sobotním šlágru druhého kola ligové nadstavbové skupiny o titul a přímém souboji o první místo přivítají Slavii. Pokud Letenští, kteří mají v tabulce na pražského rivala dvoubodový náskok, v posledním derby sezony zvítězí, udělají zřejmě rozhodující krok k prvnímu mistrovskému primátu od roku 2014. Zápas má výkop v 18:00. Soutěžní derby potřetí za sebou budou řídit stejní rozhodčí v čele s hlavním Daliborem Černým.

Sparta na Letné vyzve Slavii potřetí za poslední měsíc. Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho, který oslaví den po utkání 46. narozeniny, v polovině dubna v lize zachránili v nastavení remízu 3:3, minulou středu ve finále poháru prohráli 0:2. Podzimní derby ovládla Slavia doma jasně 4:0. Od té doby ale sparťané 18 kol po sobě neprohráli.

"Určitě je to zápas, který může rozhodnout o hodně věcech. Dvě derby byla blízko sebe. Vědomosti jsou takové, že by nás snad v ničem neměli překvapit. Zejména porážka ve finále domácího poháru byla hodně bolestivá," řekl sparťanský asistent trenéra Luboš Loučka. "Bylo by fajn jednou vstřelit gól první a ne jen dotahovat. Je to jeden z klíčů, abychom byli o víkendu úspěšní," dodal.

Zatímco Sparta na úvod nadstavbové části vydřela výhru 1:0 v Olomouci, Slavia doma deklasovala Bohemians 1905 6:0 a upevnila si pozici týmu s nejproduktivnějším ligovým útokem (87 vstřelených gólů) i nejpevnější obranou (25 inkasovaných branek).

"Je to vzájemný zápas o šest bodů. Víme, že potřebujeme stahovat náskok soupeře a máme pro to ideální příležitost. Nejenom, že můžeme získat body, ale můžeme o ně připravit i soupeře. Vzhledem k tomu, jaká je situace v tabulce i kolik zbývá utkání do konce, je to zápas deset z deseti," uvedl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Plzeň, která už i matematicky ztratila šanci obhájit titul, si může doma proti šesté Olomouci definitivně zajistit třetí místo. Viktoria v týdnu oznámila, že na konci sezony po vypršení smlouvy odejde trenér Michal Bílek. Západočeši v lize od března 2012 neprohráli se Sigmou osmnáctkrát po sobě, ale tři z posledních čtyř vzájemných utkání skončila remízou.

"Doma chceme vyhrát, protože už to opravdu potřebujeme nutně. Pro nás je podstatné, abychom zápas zvládli, protože fanouškům to dlužíme. Máme i motivaci zajistit si třetí místo," poznamenal plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth.

Bohemians 1905 v nedělním přímém souboji o čtvrtou příčku změří síly se Slováckem. "Klokani" mají na pátý celek tabulky náskok jednoho bodu, soupeře z Uherského Hradiště porazili v obou duelech ligové sezony i ve čtvrtfinále poháru.

Ve skupině o umístění se v sobotu rozhodne o finalistech. České Budějovice budou v Liberci hájit náskok 3:2 z domácího zápasu. Hradec Králové po úvodní bezbrankové remíze s Mladou Boleslaví čeká odveta semifinále opět ve městě automobilů. Východočeši nastoupí jako domácí, jelikož během výstavby svého stadionu mají v Lokotrans Areně domácí azyl. Mldoboleslavský kapitán Marek Matějovský může odehrát 400. utkání v nejvyšší soutěži.

V neděli pokračuje skupina o záchranu. Poslední Zlín se představí na stadionu Teplic. Svěřenci trenéra Pavla Vrby venku v lize nevyhráli 29 zápasů po sobě. Předposlední Pardubice v konfrontaci mužstev na barážových pozicích hraje u brněnského nováčka. Zbrojovka je doma nejhorším týmem soutěže. Ostravu čeká utkání v Jablonci. Severočeši doma s Baníkem neprohráli v posledních 18 ligových duelech.

Statistické údaje před 2. kolem nadstavbové části první fotbalové ligy

Skupina o titul:

Viktoria Plzeň (v tabulce 3.) - Sigma Olomouc (6.)

Výkop: sobota 13. května, 15:00.

Rozhodčí: Radina - Ratajová, Šimáček - Starý (video).

Bilance: 48 27-9-12 63:46.

Poslední zápas: 1:1.

Předpokládané sestavy:

Plzeň: Staněk - Holík, Hejda, Jemelka, Sýkora - Kalvach, Ndiaye - Kopic, Vydra, Mosquera - Chorý.

Olomouc: Macík - Pokorný, Beneš, Zmrzlý - Chvátal, Pospíšil, Ventúra, Sláma - Navrátil, Vodháněl - Chytil.

Absence: Bucha, Havel, Pernica, Pilař (všichni zranění) - Breite (4 ŽK), Matoušek, Přichystal, Růsek (všichni zranění).

Disciplinární ohrožení: Chorý, Havel, Kliment, Květ, Ndiaye, Sýkora - Beneš, Matoušek, Sláma, Ventúra, Vraštil, Zmrzlý, Zorvan (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Chorý (13) - Chytil (12).

Zajímavosti:

- Plzeň v lize od března 2012 s Olomoucí 18x po sobě neprohrála, 3 z posledních 4 vzájemných zápasů v nejvyšší soutěži ale skončily remízou

- Plzeň doma v lize s Olomoucí 9x za sebou neprohrála, ale v posledních 2 utkáních tam s ní remizovala

- Plzeň na úvod nadstavby remizovala se Slováckem 2:2, v lize 3x po sobě nezvítězila a vyhrála jen 2 z posledních 10 kol

- Plzeň doma v lize 4x za sebou neprohrála, poslední 2 zápasy tam ale remizovala

- Olomouc na úvod nadstavby prohrála se Spartou 0:1, v lize 4x po sobě nezvítězila (z toho 3 porážky) a vyhrála v jediném z posledních 7 kol

- Olomouc venku v lize prohrála jediný z posledních 7 zápasů a získala tam 21 z celkových 41 bodů v sezoně

- Holík (Plzeň) dnes slaví 25. narozeniny

Sparta Praha (1.) - Slavia Praha (2.)

Výkop: sobota 13. května, 18:00.

Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Hájek - Petřík (video).

Bilance: 63 26-22-15 84:69.

Poslední zápas: 3:3.

Předpokládané sestavy:

Sparta: Kovář - Vitík, Sörensen, Ladislav Krejčí II - Wiesner, Kairinen, Sadílek, Zelený - Karabec, Haraslín - Kuchta.

Slavia: Kolář - Holeš, Ogbu, D. Jurásek - Douděra, Oscar, Hromada, Provod, Schranz - Van Buren, Jurečka.

Absence: Jankto (rozhodnutí klubu), Čvančara, Pešek (oba zranění), Sörensen, Vitík, Wiesner (všichni nejistý start) - Masopust, Olayinka (oba zranění), Ewerton, Holeš, Hronek, Ševčík, Zafeiris (všichni nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Minčev, Pavelka (oba 7 ŽK), Daněk, Haraslín, Kairinen, Kuchta, Mejdr, Vitík, Vydra - Douděra, Masopust, David Pech, Zafeiris (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Kuchta (13) - Van Buren (14).

Zajímavosti:

- Slavia ve 3 soutěžních derby v této sezoně neprohrála, na začátku května zvítězila na Spartě ve finále domácího poháru 2:0

- soutěžní derby se potřetí za sebou a během měsíce odehraje na Letné

- Sparta vyhrála jediné z posledních 9 domácích soutěžních derby

- Sparta na úvod nadstavby zvítězila v Olomouci 1:0 a od říjnové porážky 0:4 na Slavii 18 kol po sobě neprohrála

- Sparta doma v lize 14x po sobě neprohrála

- Slavia na úvod nadstavby rozdrtila Bohemians 6:0, připsala si nejvyšší ligové vítězství od srpna a 9 kol za sebou neprohrála

- Slavia venku v lize minule zvítězila po 5 zápasech a získala tam jen 23 z celkových 69 bodů v sezoně

- Slavia má s 87 góly nejlepší útok ligy a s 25 inkasovanými brankami i nejpevnější defenzivu

- trenér Sparty Priske oslaví den po utkání 46. narozeniny

- kouč Slavie Trpišovský v začátcích kariéry trénoval ve Spartě mládež

- soutěžní derby potřetí za sebou budou řídit stejní rozhodčí v čele s hlavním Černým

Bohemians Praha 1905 (4.) - 1. FC Slovácko (5.)

Výkop: neděle 14. května, 18:00.

Rozhodčí: Zelinka - Váňa, Hurych - Orel (video).

Bilance: 35 11-10-14 37:43.

Poslední zápas: 1:0.

Předpokládané sestavy:

Bohemians: Jedlička - Hůlka, Křapka, Vondra - Köstl, Jindřišek, Jánoš, Kovařík - Matoušek, Hála - Puškáč.

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Havlík, Daníček - Petržela, Trávník, Sinjavskij - Mihálik.

Absence: Petrák, Shejbal (oba zranění), Čermák (rekonvalescence) - Doski, Kohút (oba zranění).

Disciplinární ohrožení: Hůlka, Valeš (oba 3 ŽK) - Kalabiška (7 ŽK), Havlík, Kadlec, Kim-Sung pin, Sinjavskij, Vecheta (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Drchal, Matoušek, Puškáč (všichni 6) - Mihálik (4).

Zajímavosti:

- Bohemians porazili Slovácko ve všech 3 soutěžních utkáních této sezony, vedle 2 ligových zápasů i ve čtvrtfinále domácího poháru

- Bohemians minule doma v lize porazili Slovácko po 2 prohrách

- Bohemians prohráli 3 z posledních 4 kol (všechna venku) a minulou porážkou 0:6 na Slavii na úvod nadstavby vyrovnali svůj nejvyšší debakl v samostatné lize

- Bohemians doma v lize 4x po sobě zvítězili, ale v sezoně tam získali jen 22 z celkových 48 bodů

- Slovácko na úvod nadstavby remizovalo v Plzni 2:2 a prohrálo jediné z posledních 5 kol, zvítězilo ale v jediném z posledních 4 ligových zápasů

- Slovácko vyhrálo jediný z posledních 6 venkovních ligových duelů, ve 3 z posledních 4 ale bodovalo

- Puškáč (Bohemians) oslaví v den utkání 30. narozeniny

Skupina o umístění - semifinále - 2. zápasy:

Slovan Liberec (po základní části 7.) - Dynamo České Budějovice (10.)

Výkop: sobota 13. května, 15:00.

Rozhodčí: Ulrich - Hádek, Vyhnanovský - Hocek (video).

Bilance: 45 23-14-8 77:39.

Poslední zápas: 2:3.

Předpokládané sestavy:

Liberec: Bačkovský - Plechatý, Prebsl, Purzitidis - Ndefe, Valenta, Doumbia, Fukala - Frýdek, Tupta - Olatunji.

Č. Budějovice: Šípoš - Broukal, Havel, Králik - Penner, Čavoš, Hora, Sluka - Hellebrand, Potočný - Adediran.

Absence: Červ (trest za ČK), Gebre Selassie, Mészáros, Višinský (všichni zranění) - Čermák (trest za ČK), Čolič, Mršič, Sladký (všichni zranění), Čmelík (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Červ, Frýdek (oba 7 ŽK), Ndefe, Preisler, Rabušic - Sladký, Sluka (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Olatunji - Čmelík (oba 5).

Zajímavosti:

- Č. Budějovice v úvodním semifinále zvítězily po obratu 3:2 a prohrály jediný z posledních 6 vzájemných ligových zápasů

- Liberec doma v lize s Č. Budějovicemi 18x za sebou neprohrál, poslední 3 zápasy skončily remízou

- Liberec i Č. Budějovice se představily ve skupině o umístění i před rokem

- Liberec v lize 2x za sebou prohrál

- Liberec minule doma v lize prohrál po 3 zápasech

- Č. Budějovice v lize 4x po sobě neprohrály (z toho 3 vítězství)

- Č. Budějovice venku v lize 9x za sebou nezvítězily

- asistent trenéra Č. Budějovic Zápotočný hrával za Liberec

FC Hradec Králové (8.) - FK Mladá Boleslav (9.)

Výkop: sobota 13. května, 15:00.

Rozhodčí: Kvítek - Hrabovský, Šafránková - Klíma (video).

Bilance: 15 3-8-4 15:16.

Poslední zápas: 0:0.

Předpokládané sestavy:

Hradec: Reichl - Klíma, Čech, Leibl - Gabriel, Kodeš, Rada, Harazim - Pudhorocký - Koubek, Vašulín.

M. Boleslav: Mikulec - Šimek, Suchý, Karafiát - Suchomel, Matějovský, Donát, Fulnek - Žitný - Ladra, Kušej.

Absence: Smrž (trest za ČK), Kučera (4 ŽK), Čihák, Ševčík (oba zranění), Kubala (nemoc), Ryneš (nejistý start) - Šeda (rekonvalescence), Ekpai, Jawo, Kubista, Látal, Skalák, Škoda, Tomič (všichni nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Harazim (7 ŽK), Reichl (3 ŽK) - Jawo, Matějovský, Suchomel (všichni 7 ŽK), Donát, Kušej, Šimek, Tomič (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Kubala, Vašulín (oba 6) - Ladra (7).

Zajímavosti:

- Hradec v úvodním semifinále remizoval 0:0, M. Boleslavi 2x po sobě nedal gól a vyhrál jediný z posledních 11 vzájemných ligových zápasů

- Hradec doma v lize M. Boleslav 5x po sobě neporazil (z toho 4 remízy)

- Hradec po dobu výstavby vlastního stadionu hraje domácí zápasy v azylu v M. Boleslavi

- Hradec v lize 4x po sobě nezvítězil a vyhrál jen 2 z posledních 10 kol

- Hradec jako domácí tým v lize prohrál 7 z posledních 8 zápasů

- M. Boleslav se ve skupině o umístění představila i vloni

- M. Boleslav zvítězila v jediném z posledních 8 kol, ale zároveň 4x po sobě neprohrála a 3x za sebou remizovala

- Matějovský (M. Boleslav) si může připsat 400. ligový start

Skupina o záchranu:

FK Jablonec (v tabulce 12.) - Baník Ostrava (11.)

Výkop: neděle 14. května, 15:00.

Rozhodčí: Hocek - Paták, Caletka - Adámková (video).

Bilance: 58 21-23-14 90:76.

Poslední zápas: 2:1.

Předpokládané sestavy:

Jablonec: Hanuš - Štěpánek, Král, Martinec - Šulc, Jovovič, Hübschman, Považanec, Souček - Ikaunieks, Chramosta.

Ostrava: Letáček - Juroška, Bitri, Lischka, Fleišman - Cadu, Miškovič, Kaloč, Buchta, Plavšič - Tijani.

Absence: Polidar (4 ŽK), Houska, Kratochvíl, Krob, Malínský (všichni zranění), Sejk (nejistý start) - Boula, Klíma, Laštůvka, Šín (všichni zranění), Takács, Tetour (oba rekonvalescence)

Disciplinární ohrožení: Houska (7 ŽK), Heidenreich, Král, Krob (všichni 3 ŽK) - Šehič (7 ŽK), Almási, Frydrych, Laštůvka, Plavšič, Pojezný, Sanneh (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Chramosta (14) - Tijani (9).

Zajímavosti:

- Jablonec prohrál jediný z posledních 4 vzájemných ligových zápasů

- Jablonec doma v lize s Ostravou 18x za sebou neprohrál

- Jablonec na úvod nadstavby remizoval ve Zlíně 1:1 a 7 kol po sobě nevyhrál

- Jablonec doma v lize 6x za sebou neprohrál a v posledních 3 zápasech tam remizoval

- Ostrava na úvod nadstavby rozdrtila Brno 4:0 a v lize 2x po sobě zvítězila (v obou případech dala 4 branky)

- Ostrava vyhrála 2 z posledních 3 venkovních ligových zápasů

FK Teplice (13.) - Trinity Zlín (16.)

Výkop: neděle 14. května, 15:00.

Rozhodčí: Nehasil - Machač, Slavíček - Kocourek (video).

Bilance: 32 16-5-11 44:34.

Poslední zápas: 1:2.

Předpokládané sestavy:

Teplice: Mucha - Hora, Chaloupek, Hybš - Hyčka, Jukl, Trubač, Mareček, Urbanec - Gning, Fila.

Zlín: Dostál - Cedidla, Simerský, Procházka, Bartošák - Kolář, Hrubý - Vukadinovič, Slončík, Fantiš - Kozák.

Absence: Mičevič (4 ŽK), Grigar (disc. trest), Dramé, Knapík, Kučera (všichni zranění) - Didiba (4 ŽK), Čanturišvili, Hlinka (oba zranění), Hloušek (rozhodnutí klubu).

Disciplinární ohrožení: Gning (7 ŽK), Dramé, Grigar, Hora, Hyčka, Chaloupek, Mareček (všichni 3 ŽK) - Cedidla, Procházka (oba 7 ŽK), Hlinka, Kolář, Rakovan, Vukadinovič (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelec: Gning (8) - Kozák (5).

Zajímavosti:

- Zlín prohrál jediný z posledních 6 vzájemných ligových duelů

- Teplice prohrály jen úvodní z 16 domácích ligových zápasů se Zlínem

- Teplice na úvod nadstavby zdolaly Pardubice 1:0, 4 kola po sobě neprohrály a porážku utrpěly v jediném z posledních 7 kol

- Teplice doma v lize prohrály jediný z posledních 6 zápasů a získaly tam 24 z celkových 35 bodů

- Teplice mají s 63 inkasovanými góly nejhorší obranu v soutěži

- Zlín na úvod nadstavby remizoval s Jabloncem 1:1 a zvítězil v jediném z posledních 6 kol, 3x za sebou ale v lize neprohrál

- Zlín venku v lize od předloňského srpna 29x za sebou nezvítězil a se 7 z celkových 27 bodů v sezoně je tam nejhorším týmem soutěže

- Zlín je s 12 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy

Zbrojovka Brno (14.) - FK Pardubice (15.)

Výkop: neděle 14. května, 15:00.

Rozhodčí: Szikszay - Kubr, Volf - Machálek (video).

Bilance: 4 2-0-2 7:6.

Poslední zápas: 2:1.

Předpokládané sestavy:

Brno: Berkovec - Hrabina, Tijani, Štěrba, Divíšek - Hlavica, Texl - Hladík, Ševčík, Alli - Řezníček.

Pardubice: Nita - Icha, Hranáč, Vlček, Chlumecký - Vacek - Sychra, Hlavatý, Janošek, Pikul - Černý.

Absence: Souček (disc. trest), Granečný (8 ŽK), Pachlopník, Šural - Mareš, Solil (všichni zranění).

Disciplinární ohrožení: Alli, Berkovec, Řezníček, Ševčík - Černý, Hranáč, Janošek, Kostka (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Řezníček (19) - Janošek (8).

Zajímavosti:

- Brno vyhrálo oba dosavadní vzájemné duely v ligové sezoně a všech 5 branek vstřelil Pardubicím nejlepší kanonýr soutěže Řezníček

- Brno na úvod nadstavby utrpělo debakl 0:4 v Ostravě, v lize 4x po sobě nevyhrálo (z toho 3 porážky) a zvítězilo v jediném v posledních 11 kol

- Brno doma v lize 2x za sebou neprohrálo, ale zvítězilo tam v jediném z posledních 5 zápasů a s 16 body je tam nejhorším týmem soutěže

- Pardubice na úvod nadstavby utrpěly porážku 0:1 v Teplicích a 2 kola po sobě prohrály (obě venku)

- Pardubice venku v lize 6x po sobě nezvítězily, posledních 5 zápasů tam prohrály a v sezoně tam získaly jen 8 z celkových 28 bodů

- Pardubice mají s 29 brankami nejhorší útok ligy

- kouč Brna Hašek se narodil v Pardubicích, za jiný z týmů tam hrával a současný klub krátce trénoval

Hlasy před zápasy 2. kola nadstavbové části první fotbalové ligy:

Skupina o titul:

Viktoria Plzeň (v tabulce 3.) - Sigma Olomouc (6.)

Pavel Horváth (asistent trenéra Plzně): "Olomouc ještě stále hraje o čtvrté místo, takže motivaci má velikou. Stejně tak jako my. Doma chceme vyhrát, protože už to opravdu nutně potřebujeme. Je podstatné, abychom zápas zvládli, protože fanouškům to dlužíme. Máme i motivaci si zajistit třetí místo. Statistiky Mojmíra Chytila mluví jednoznačně, je to nejnebezpečnější hráč Sigmy, reprezentační útočník. Má dobrou formu a určitě na něj budeme muset dávat bacha."

Jiří Saňák (asistent trenéra Olomouce): "Rozhodně jedeme do Plzně s tím, že se pokusíme o vítězství. V každém zápase hrajeme kromě bodů i o sebe a své renomé. Očekáváme podobný způsob hry jako v březnovém zápase, tedy silnou Plzeň se silnými hráči a kádrem. Nepředpokládáme, že by hráli něco jiného než dosud. V minulém utkání jsme s nimi uhráli bod za remízu 1:1. Rozhodně bychom ale tentokrát měli být odvážnější a aktivnější, snaha udržet aktivitu a odvahu je obvykle recept na každého silného soupeře."

Sparta Praha (1.) - Slavia Praha (2.)

Luboš Loučka (asistent trenéra Sparty): "Určitě je to zápas, který může rozhodnout o hodně věcech. Předchozí dvě derby byla blízko sebe, vědomosti jsou takové, že by nás Slavia snad v ničem neměla překvapit. Zejména porážka ve finále domácího poháru byla hodně bolestivá. Na začátku finále jsme je dostali sami do hry tím, že jsme udělali hodně ztrát. Narostla jim křídla, my jsme naopak klesli v sebevědomí a od toho se odvíjel zbytek zápasu. Z těch dvou derby jsme se detailně poučili a využijeme vědomosti do toho posledního. Bylo by taky fajn jednou vstřelit gól první a ne jen dotahovat. Je to jeden z klíčů, abychom byli o víkendu úspěšní."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Všichni jsme natěšení. Všichni víme, jaká je situace. Je to vzájemný zápas o šest bodů. Víme, že potřebujeme stahovat náskok soupeře a máme pro to ideální příležitost. Jsme rádi, že se můžeme se soupeřem utkat napřímo. Vzhledem k tomu, jaká je situace v tabulce i kolik zbývá utkání do konce, je to zápas deset z deset."

Bohemians Praha 1905 (4.) - 1. FC Slovácko (5.)

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Debakl se Slavií nemůže překrýt to, co bylo předtím. Zápas se Slavií nebyl rozhodující z hlediska toho, jak skončíme v sezoně. To napoví až zápas se Slováckem, ten je pro nás rozhodující. Hráči hrají, na co mají, máme to teď jako na houpačce. Jednou dostaneme ránu, jindy ji rozdáme."

Jan Palinek (asistent trenéra Slovácka): "V prvním kole nadstavby jsme bodovali v Plzni. To má velkou hodnotu nejen z pohledu toho, že jsme hráli u mistra, ale hlavně se tak stalo po našem dobrém výkonu. S Bohemkou jsme v této sezoně ještě nevyhráli, byla to vždy souhra nějakých nepříznivých okolností. Teď je potřeba navázat na výkon z Plzně. Musíme vyhrát, abychom si udrželi šanci hrát o čtvrté místo, bod nic neřeší. Bohemians disponují útočnou silou v podání Drchala, Matouška a dalších, mají široký kádr, což je jejich výhoda. Po vysoké prohře na Slavii budou navíc ještě více koncentrovaní, takže čekám velmi těžký duel."

Skupina o umístění - semifinále - 2. zápasy:

Slovan Liberec (po základní části 7.) - Dynamo České Budějovice (10.)

Jakub Harant (asistent trenéra Liberce): "Po prvním poločase dvojzápasu ztrácíme na soupeře jednu branku. Zápas v Budějovicích se nám i přes brzké vedení 2:0 moc nepovedl, domácím jsme dali příliš prostoru pro kombinaci. Abychom postoupili do finále skupiny o umístění, musíme samozřejmě podat lepší výkon. Kvůli vyloučení v minulém utkání nám bude chybět Lukáš Červ, někteří další hráči se přes týden dávali zdravotně do pořádku. Máme velkou motivaci zvítězit a postoupit do finálového dvojutkání."

Tomáš Zápotočný (asistent trenéra Č. Budějovic): "Vedeme o gól, zároveň je to ale pouze poločas a byl by nesmysl jen bránit výsledek. Zápas bude jiný v tom, že tentokrát hraje v domácím prostředí Slovan. Též to bude jiné i v taktice a v sestavách, neboť dva hráči dostali minule červenou kartu. Pro mě osobně to jednoznačně bude speciální zápas, protože jsem v Liberci zažil krásných pět sezon a miluju to město. Těším se i na to, že se potkám s některými kamarády. Rozhodně tento zápas budeme chtít zvládnout a postoupit do finále."

FC Hradec Králové (8.) - FK Mladá Boleslav (9.)

Stanislav Hejkal (trenér Hradce): "Zase dáme šanci jiným hráčům, abychom využili širší kádr a sbírali zkušenosti pro další sezonu. Očekávám, že i sestava Boleslavi bude jiná. Chceme předvést lepší výkon, než jsme předvedli v prvním zápase. Hlavně směrem do ofenzivy, to bylo málo. Takže chceme být aktivnější směrem dopředu."

Marek Kulič (asistent trenéra M. Boleslavi): "Po prvním remízovém semifinále nebude odveta jednoduchá, ale všichni v Boleslavi věříme, že po kvalitním výkonu zvítězíme. Těžké to bude zejména proto, že Hradec je na náš stadion zvyklý. Bude to o prvním gólu."

Skupina o záchranu:

FK Jablonec (v tabulce 12.) - Baník Ostrava (11.)

Tomáš Čížek (asistent trenéra Jablonce): "Každý bod je důležitý, i ten ze Zlína. Určitě nebudeme chtít bláznit, abychom to úplně otevřeli. Budeme chtít hrát na nulu vzadu a dát gól, který nám přinese vítězství. Výhra by nás relativně posunula z nebezpečného pásma. Baník teď nabírá formu hlavně v útoku a na lajnách. Tijani, Plavšič, Juroška, Cadu a Fleišman, to je jeho největší síla a to se budeme snažit eliminovat. Určitě jsme schopni s nimi doma odehrát dobrý zápas a budeme se snažit vyhrát."

Pavel Hapal (trenér Ostravy): "Co se týká tabulky, ještě nejsme zachráněni. Chceme udělat maximum, aby se nám to povedlo už v tomto kole. Nebudeme nic zkoušet ani experimentovat, v této fázi o tom nepřemýšlíme. Bylo by hezké nepříznivou sérii v Jablonci už ukončit, jednou se to povést musí a proč bychom to nemohli prolomit teď? Ale je to kvalitní soupeř, propadl se až v posledním kole do skupiny o záchranu. Je třeba se na něj dobře nachystat."

FK Teplice (13.) - Trinity Zlín (16.)

Zdenko Frťala (trenér Teplic): "To, že je Zlín na dně tabulky, neznamená, že to není kvalitní tým. Naopak má enormně zkušený kádr. Rozhodně do střetnutí nejdeme v roli favorita. Je to ale pro nás další souboj, ve kterém chceme uspět. Zlín bude jiný příběh, jiné utkání než to poslední proti Pardubicím."

Pavel Vrba (trenér Zlína): "Vím, že jsme v tomto ligovém ročníku venku nevyhráli, ale jednou se to musí zlomit. V posledních třech zápasech jsme bodovali, i v Teplicích budeme bodovat. Výhra by nám hodně pomohla v cestě hrát nejvyšší soutěž i příští sezonu."

Zbrojovka Brno (14.) - FK Pardubice (15.)

Martin Hašek (trenér Brna): "Náš výkon na Baníku byl těžko pochopitelný, domácí nás tam úplně obnažili. Hodnocení nebylo pro hráče příznivé, ale snad se poučili. Teď nás čeká klíčový zápas. Bodové rozdíly jsou malé směrem nahoru i dolů. Kdybychom duel v neděli nezvládli, hrozil by přímý sestup. Nezabývám se soupeřem, to neovlivním, vždy se připravuji na nejbližší utkání z našeho pohledu. Zatím se mi nepodařilo klesající trend zisku bodů zlomit a to bude mým úkolem."

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "První porážka nadstavby nebude hrát v dalších zápasech žádnou roli, pořád to máme ve svých rukách. Hlavně při venkovních zápasech se nám teď výsledkově nedařilo, proto chceme tuto sérii v Brně ukončit a vyhrát. Víme, že mají skvělého Řezníčka, který dává hodně gólů. Věřím, že si s ním poradíme daleko lépe než minulý zápas. Nesmíme soupeři znovu nabídnout příležitosti. Minulé utkání v Brně bylo o našich chybách, kterých se tentokrát musíme vyvarovat. Věřím, že budeme vypadat jako tým. Důležité bude, abychom vyhráli, nic jiného nás nezajímá."