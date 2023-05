Fotbalisté Plzně v lize po 11 letech podlehli Olomouci, doma prohráli 1:3

Plzeň - Fotbalisté Plzně ve druhém kole ligové nadstavby ve skupině o titul nečekaně prohráli doma s Olomoucí 1:3. Západočeští úřadující mistři v nejvyšší soutěži počtvrté za sebou nezvítězili a nevyužili šanci definitivně si zajistit konečné třetí místo v tabulce. Viktoria v lize podlehla Hanákům po 18 zápasech a poprvé od března 2012.

V nastavení první půle otevřel skóre plzeňský Rafiu Durosinmi, ale ještě před pauzou vyrovnal vlastním gólem domácí Jan Sýkora. Krátce po změně stran dokonal obrat Dele Israel a pojistku Sigmy přidal v 74. minutě Jan Navrátil. Olomouc vyhrála po čtyřech kolech a udržela naději na čtvrtou příčku, na kterou nyní v neúplné tabulce ztrácí z šesté pozice čtyři body.

Plzeňští si v úvodní čtvrthodince vytvořili dvě velké šance. Chorého hlavičku hostující gólman Macík vyrazil a Kaša poté hlavou trefil tyč. V 17. minutě Kaša z dorážky dostal míč do branky, ale sudí Radina po upozornění od videorozhodčího a kontrole u monitoru gól zrušil kvůli Chorého faulu.

Tento moment domácí značně přibrzdil. Přesto je ve třetí minutě nastavení první půle poslal do vedení Durosinmi hlavičkou o břevno po Kalvachově centru ze standardní situace. Nigerijský útočník zaznamenal třetí gól v ligovém ročníku. Hosté ale za necelé dvě minuty srovnali ze své první střely na branku. Ventúra nacentroval do šestnáctky a po Zorvanově teči Sýkora nešťastně zamířil za vlastního brankáře Staňka.

V 54. minutě Hanáci po povedené akci otočili skóre. Zorvan přihrál do šestnáctky, Fortelný přenechal míč Israelovi a jednadvacetiletý izraelský záložník se ve třetím utkání v české lize dočkal premiérové branky.

Ventúra chvíli nato znovu překonal Staňka, ale gól nebyl uznán kvůli Chytilově útočnému faulu. Domácí se nedostávali do velkého tlaku ani šancí, výjimkou byl Vydrova střela z voleje doprostřed branky.

Produktivní Olomouc v 74. minutě potrestala další chybu v plzeňské defenzivě, když Navrátil zužitkoval Chvátalovu přihrávku a prosadil se popáté v ligové sezoně. Západočeši v závěru vyprodukovali pouze několik nepřesných střel a utrpěli osmou porážku v ligové sezoně, z toho sedmou na jaře.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Plzně): "První půle byla z naší strany velmi dobrá. Bylo tam všechno, co jsme chtěli. Byli jsme nebezpeční, dobře drželi balon. Soupeře jsme nepouštěli do nebezpečných situací pro naši bránu. Škoda, že jsme nedali víc branek. Pak ale přišel pro nás klasický okamžik - vlastní branka ke konci první půle. Do druhé půle jsme vstupovali s tím, že chceme být stejně kvalitní jako v prvních 45 minutách. Ale srazila nás branka na 1:2. I když tam potom nějaké závary byly, chyběla kvalita, byla to křeč. I když jsme udělali hodně změn, nevedlo to k tomu, abychom si vytvořili nějaké stoprocentní brankové příležitosti. Bohužel další neúspěch v domácím prostředí. Soupeř za celou dobu dvakrát vystřelil na bránu a z toho dal tři branky."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Pro mě to je historický okamžik. Co jsem v pozici hlavního trenéra, poprvé jsme porazili Plzeň. Za to klukům patří dík. Zápas jsme nerozehráli dobře. První poločas byla Plzeň výrazně lepší, vytvořila si dvě tři jasné příležitosti. Nechávali jsme hodně prostoru nebezpečným hráčům soupeře. Durosinmi a Chorý jsou v šestnáctce zabijáci a pro nás to pořád bylo minové pole. Po standardce, která se mi vůbec nezdála, jsme inkasovali. Naprostý klíč pro vývoj utkání byla rychlá vyrovnávací branka. Tam jsem se vrátili hlavně mentálně. Změnili jsme malinko způsob napadání. Druhý poločas už zdaleka nebyla Plzeň tak nebezpečná. Udělali jsme perfektní brejkové situace a zakončili je góly. Do konce přes nějaký tlak jsme si to hlídali a mužstvo to pak zvládlo velmi dobře takticky. Je to odměna pro hráče, dnes se opravdu vydali."

Viktoria Plzeň - Sigma Olomouc 1:3 (1:1)

Branky: 45.+3 Durosinmi - 45.+5 vlastní Sýkora, 54. Israel, 74. Navrátil. Rozhodčí: Radina - Ratajová, Šimáček - Starý (video). ŽK: Chorý, Bílek (trenér) - Zifčák, Macík. Diváci: 7429.

Plzeň: Staněk - Řezník (62. Vydra), Hejda, Kaša, Sýkora (46. Holík) - Kopic (72. Jirka), Kalvach, Bucha, Mosquera - Chorý (76. Vlkanova), Durosinmi. Trenér: Bílek.

Olomouc: Macík - Pokorný (31. Vraštil), Beneš, Zmrzlý - Navrátil (86. Zifčák), Israel (68. Pospíšil), Ventúra, Sláma - Zorvan (68. Chvátal), Fortelný (86. Kramář) - Chytil. Trenér: Jílek.