Liberec deklasoval České Budějovice 4:0 a postoupil do finále skupiny o umístění

Liberec - Fotbalisté Liberce deklasovali v ligové nadstavbě v odvetě semifinále skupiny o umístění České Budějovice 4:0 a zajistili si postup do finále. Gólovou ztrátu Slovanu po prohře 2:3 v prvním zápase smazal ve 38. minutě Matyáš Kozák a po změně stran přidali další branky Christian Frýdek, střídající Lubomír Tupta a Victor Olatunji.

Slovan se o triumf ve skupině spojený s prémií jednoho milionu korun a s nasazením do třetího kola domácího poháru utká s Hradcem Králové, první zápas se bude hrát příští neděli na stadionu soupeře. Dynamu sezona skončila.

Českobudějovičtí v závěru ročníku našli střeleckou formu a v předchozích čtyřech ligových zápasech dali 12 branek. Ani na stadionu U Nisy nechtěli jen bránit těsný náskok z prvního semifinále, přestože jim chyběli dva nejlepší střelci - zraněný Čmelík a před týdnem vyloučený Čermák. Víc šancí však měli od začátku domácí.

Janáček, který se vrátil do branky Jihočechů, už v šesté minutě svůj tým dvakrát zachránil při střelách Olatunjiho a Kozáka. Podobná situace se opakovala po půlhodině hry, kdy Janáček vyrazil další Olatunjiho střelu a Plechatý pohotově doklepl míč do sítě. Videorozhodčí ale odhalil, že při tom stál v ofsajdu.

Zmatky v obraně hostí pokračovaly i při Frýdkově rohovém kopu. Mikulovu střelu ještě zastavilo břevno, ale Kozák už v 38. minutě zblízka mířil přesně. Pro útočníka, který se v lize v základní sestavě objevil poprvé od loňského srpna, to byl teprve druhý gól v nejvyšší soutěži. Hosté u sudího marně reklamovali faul na brankáře, videorozhodčí tentokrát libereckou trefu posvětil.

Domácí byli v závěru prvního poločasu při chuti. Blízko k druhému gólu byl řecký obránce Purzitidis, který ale zblízka těsně minul branku a na svou první trefu v české lize si ještě musí počkat.

Brzy po změně stran měl další dvě šance hodně aktivní Kozák, který je v Liberci na hostování ze Sparty. V 66. minutě předvedli domácí povedenou kombinaci, do níž se hned po svém příchodu na hřiště zapojil Tupta. Přesnou přihrávkou přes šířku hřiště našel nabíhajícího Frýdka a ten se počtvrté v tomto ligovém ročníku zapsal mezi střelce.

Slovan v prvním utkání na jihu Čech promarnil dvoubrankový náskok, který si vytvořil během prvních 10 minut, ale tentokrát nic podobného nedopustil. Naopak Tupta na konci 81. minuty postup Severočechů zpečetil svým pátým gólem v ligové sezoně. V závěru, kdy už jihočeská obrana vůbec nestíhala, debakl dovršil Olatunji. V 89. minutě sám proti Janáčkovi nejprve trefil tyč, ale odražený míč proměnil ve svůj šestý gól v české lize.

Liberec si připsal nejvyšší výhru v lize od druhého kola, v němž deklasoval Teplice 5:1. Znovu se potvrdilo, že Dynamu se na stadionu U Nisy nedaří. Jeho poslední výhra je z roku 1996, od té doby tam o ni v lize už devatenáctkrát marně usilovalo.

Hlasy po utkání:

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Po výsledku 4:0 i výkonu se mi to hodnotí dobře. Do většího vedení jsme mohli jít už dřív, efektivita tak mohla být ještě vyšší. Ale soupeře jsme do větší šance nepustili a i dopředu jsme hráli velmi dobře. Chtěli jsme dát šanci dalším hráčům širšího kádru a mít na lavičce hráče, který by mohl být rozhodujícím faktorem, třeba i v případném prodloužení, což Lubo (Tupta) splnil. Olatunji odvádí v poli neskutečné množství práce, jeho potenciál je velký. Dnes mohl dát tři čtyři góly. O soupeři pro finále jsem nepřemýšlel, myslel jsem jen na to, že by bylo dobré postoupit."

Tomáš Zápotočný (asistent trenéra Č. Budějovic): "Liberec nás úplně přejel a můžu mu jen pogratulovat. Byl důraznější ve vápně, kde se rozhoduje. V našem vápně jsme byli naivní, nechávali jsme soupeře dorážet míče a to ještě Janáček pět šest tutovek chytil. V ofenzivě jsme si nezasloužili dát gól. Pro nás končí sezona, ale jsem rád, že máme zachovanou ligu. Pro nás je malý zázrak, že jsme se dostali do prostřední skupiny. Hodně lidí nás odsuzovalo minimálně do baráže. Těším se na léto, kdy si s Márou Niklem připravíme tým podle svých představ."

Slovan Liberec - Dynamo České Budějovice 4:0 (1:0)

Branky: 38. Kozák, 66. Frýdek, 81. Tupta, 89. Olatunji. Rozhodčí: Ulrich - Hádek, Vyhnanovský - Hocek (video). ŽK: Varfolomejev - Adediran, Havel, Čoudek. Diváci: 1358. První zápas: 2:3, postoupil Liberec.

Liberec: Bačkovský - Ndefe, Plechatý, Purzitidis - Fukala, Valenta (90.+1 Lexa), Varfolomejev (65. Doumbia), Mikula (83. Ghali) - Frýdek (83. Prebsl) - Kozák (65. Tupta), Olatunji. Trenér: Kozel.

České Budějovice: Janáček - Čoudek, Havel (84. Broukal), Králik - Penner, Čavoš (79. Škoda), Hora, Potočný (59. Sluka) - Hellebrand - Hais (59. Matoušek), Adediran (84. Grič). Trenér: Nikl.