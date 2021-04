Sommerová natáčí film o rockerovi a politikovi Kocábovi

Praha - Dokumentaristka Olga Sommerová, která má na svém kontě mimo jiné filmy o osudech Jiřího Suchého, Marty Kubišové, Věry Čáslavské a Soni Červené, natáčí film o rockerovi a politikovi Michaelu Kocábovi. Snímkem chce připomenout, že v dějinách rozhodují nejen šťastné či neblahé náhody, ale také to, čemu se říká úloha osobnosti. Celovečerní dokumentární film s pracovním názvem Michael Kocáb – Rocker versus politik dokončí na podzim, do kin by mě snímek zamířit v příštím roce. ČTK o tom za tvůrce informovala Zuzana Kantorová.

"Mojí ambicí je vytvořit atraktivní životopisný a tvůrčí portrét muže, pohybujícího se mezi hudbou a politikou, který nebyl dosud v tak komplexní míře prezentován," uvedla režisérka.

Kromě politické a kulturní činnosti se bude film zabývat soukromým životem Kocába, otce čtyř dětí. Celovečerní snímek vzniká pod vedením producenta Viktora Schwarcze ze společnosti CineArt TV Prague, který stojí například za filmy Nechte zpívat Mišíka, Jan Palach, Pasti, pasti, pastičky nebo Divoké včely. Na výrobě se podílí také Česká televize a producent Petr Koza. Role kameramanky se ujala Olga Malířová Špátová, která se Sommerovou spolupracovala na tvorbě 14 filmů.

Nyní je natáčení filmu téměř u konce a na řadu přichází postprodukce. Tvůrci shánějí finance pomocí crowdfundingové sbírky, peníze chtějí využít především na kvalitní digitální postprodukci filmu, kdy bude řadu materiálů nutné digitálně zpracovat a trikově upravit.

Skladatel, zpěvák, občanský aktivista, politik a podnikatel Kocáb, který je známý především ze skupiny Pražský výběr, natočil první sólové album Povídali, že mu hráli v letech 1986 až 1988. Celý život tvoří jako skladatel rockové, filmové a vážné hudby. Ještě během studií v roce 1977 založil kultovní rockovou skupinu Pražský výběr. Za jeho vrcholné dílo v oblasti vážné hudby je považován balet Odysseus pro Laternu Magiku, který se hrál po celém světě.

Kocáb byl mimo jiné ministrem pro lidská práva a národnostní menšiny a na počátku 90. let jedním z iniciátorů odchodu sovětských vojsk z území bývalého Československa. Jednání s komunistickými vládci, s generalitou československé i sovětské armády, se sovětskou stranou včetně zástupců KGB, která vedl či se jich účastnil za iniciativu MOST nebo Občanské fórum, popisuje v knize Vabank.