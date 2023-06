Sokolovský už basketbalisty Nymburka trénovat nebude

Nymburk - Nymburské basketbalisty už nebude trénovat sportovní ředitel Ladislav Sokolovský. Nového kouče klub, který po 20 letech přepustil ligový trůn Opavě, hledá. Sokolovský to uvedl na klubovém webu.

"Kdo bude trenérem, se teď řeší. Je potřeba, aby přišel někdo, kdo toho má odkoučováno daleko více. Já se musím více učit. Otázkou je, jestli to nebude v pozici asistenta, to je ještě daleko. Hráčské zkušenosti jsou dobré, ale nestačí to," řekl Sokolovský.

Na lavičku se přesunul koncem října po špatném vstupu Nymburka do sezony, po kterém byl odvolán lotyšský trenér Roberts Štelmahers, jenž přišel v létě jako náhrada za Slovince Aleksandera Sekuliče. Asistentem Sokolovského se pak stal bývalý reprezentační kouč Pavel Budínský, který v letech 2004 až 2019 vedl v lize Děčín a získal s ním čtyři stříbrné a čtyři bronzové medaile.

"Pomohl mi. Měl spoustu připomínek a na mně bylo, jestli se tím budu řídit, nebo ne. Rozhodovací pravomoc jsem měl já. Cítím, že je třeba zkušenosti sbírat dál," prohlásil pětačtyřicetiletý Sokolovský, který je s jedenácti tituly druhým nejúspěšnějším hráčem ligové historie po Petru Bendovi.

Osmnáctinásobným českým šampionům uplynulý ročník nevyšel. V Lize mistrů vypadl Nymburk ve skupině s bilancí dvou výher a čtyř porážek. V domácí nejvyšší soutěži nezvykle klopýtal, v 36 kolech utrpěl 11 porážek a v play off vypadl v semifinále v rozhodujícím sedmém utkání s Opavou.