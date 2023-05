Sněmovna se vrátí ke schvalování zapojení Senátu do volby radních ČT a ČRo

Praha - Poslanci by dnes měli pokračovat ve schvalování sporného návrhu na zapojení Senátu do volby radních České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). V závěrečném kole je také dvojice vládních předloh, které by lidem či firmám usnadnily zbavit se dluhů na daních nebo sociálních odvodech a které mají opoziční podporu.

Sněmovnu čeká například volba viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Utkají se v ní člen širšího vedení úřadu Jan Málek jako kandidát vládních stran a nominant ANO, poslanec tohoto opozičního hnutí Roman Kubíček. Na programu dnešního jednacího dne je rovněž druhé čtení senátního návrhu na zrušení monopolu na zdravotní pojištění cizinců, na němž nepanuje shoda ani v koalici.

Zapojení horní komory do volby členů rad ČT a ČRo a zpřísnění výběru navrhujících organizací se koalici nepovedlo prosadit prozatím ve třech dějstvích mimořádné schůze, kterou v minulosti nechala k novele svolat. V případě snazšího vyrovnání dluhu na sociálních odvodech budou poslanci hlasovat i o úpravě, podle níž by se postup vztahoval také na dluhy na veřejném zdravotním pojištění.

Opoziční SPD v úterý neuspěla s požadavkem, aby Sněmovna schvalovala předlohy o snazším zbavení dluhů přednostně před spornými změnami ve výběru televizních a rozhlasových radních.