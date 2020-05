Sněmovna chce po vládě řešení peněz pro obce do 3000 obyvatel

Praha - Sněmovna žádá vládu, aby v případě obcí do 3000 obyvatel navrhla řešení výpadku jejích příjmů ze sdílených daní v souvislosti s epidemií koronaviru. Chce také, aby vláda předložila návrh finančního zajištění investičních akcí obcí a krajů v letošním a příštím roce kvůli výpadku daňových příjmů, a to v rozsahu nejméně 15 miliard korun. Počítá s tím usnesení Sněmovny, které poslanci přijali po mnohahodinové debatě o tom, jak obcím a krajům nahradit výpadek peněz vzniklý kvůli výplatě příspěvku podnikatelům postiženým epidemií koronaviru.

S návrhem usnesení uspěla předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM). Neuspěly návrhy jiných poslanců. Například sociální demokrat Ondřej Veselý, který tento bod navrhl zařadit na program schůze, chtěl, aby vláda dala obcím nejméně deset miliard a krajům šest miliard korun. Sněmovna jeho návrh nejprve schválila, ale po dvojím zpochybnění hlasování ze strany ANO a KSČM nakonec jeho návrh zamítla a prosadila návrh KSČM. Pochybnosti o hlasování si dokonce vyžádaly půlhodinovou přestávku na kontrolu kamerového záznamu z jednacího sálu.

Sněmovna zhruba od 16:00 debatovala o tom, jak řešit výpadek příjmů obcí a krajů z některých takzvaných sdílených daní, konkrétně z daně příjmů zaměstnanců. Výnosy ze sdílených daní putují nejen do státního rozpočtu, ale i do rozpočtů obcí a krajů. Vláda z těchto peněz financuje výplatu takzvaného kompenzačního bonusu, tedy jednorázového příspěvku 500 korun osobám samostatně výdělečně činným, které poškodily dopady epidemie. Na kraje a obce tak zbývá méně peněz.

Podle odhadů ministerstva financí obce přijdou asi o 9,9 miliardy a kraje o 3,5 miliardy. Někteří senátoři uváděli minulý týden, že obce přijdou o 11 miliard a kraje o další čtyři miliardy korun.

Dnes má ještě Sněmovna schvalovat novelu, která tento příspěvek rozšiřuje i na jednatele malých společností s ručením omezeným. Senát vrátil zmíněnou novelu Sněmovně s pozměňovacím návrhem, aby se příspěvek vyplácel přímo ze státního rozpočtu. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) s tím nesouhlasí, podle ní by to znamenalo zastavení výplaty příspěvku.

Vicepremiér a předseda vládní ČSSD Jan Hamáček před schůzí řekl, že ministerstvo pro místní rozvoj připraví mechanismus, jehož prostřednictvím bude kompenzovat samosprávám výpadek příjmů. Ministryně Schillerová na tiskové konferenci uvedla, že stát chce mimo jiné podpořit investice krajů, měst a obcí částkou zhruba deset miliard korun. Někteří poslanci ale pomoc prostřednictvím dotací kritizovali jako složitou a nákladnou.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) ukázala poslancům seznam asi 1500 připravených projektů se stavebním povolením, které ministerstvo podpoří dotací. V reakci na kritiku například Petra Gazdíka (STAN), který se jí rozhořčeně ptal, jak bude peníze rozdělovat, když obcí je přes 6000, odpověděla, že projekty ze seznamu podpoří všechny.

Jan Farský (STAN) návrh vyrovnat obcím ztrátu peněz formou dotací označil za "blbost na druhou". Dotace podle něj nejsou efektivní peníze a zkušenost s nimi je smutná. Varoval například, že propad příjmů samospráv prohloubí již existující nerovnosti mezi regiony. "Některá území v této zemi odepíšeme," řekl. Nebude se v nich investovat do silnic nebo škol a občané budou ztrácet důvody, proč v těchto místech bydlet.

"Dotační proces je transparentní," hájila dotace ministryně Schillerová. Poukazovala třeba na to, že z rozpočtového určení daní dostává nejvíc peněz čtveřice největších měst, tedy Praha, Brno, Ostrava a Plzeň, a nebýt dotací, leckterá malá obec by nedostala nic.

MMR podle Hamáčka připraví způsob, jak nahradit obcím výpadek příjmů

Podle Schillerové by se v případě neschválení vládní verze vyplácení kompenzací zastavilo a zpochybněny by byly i dosavadní platby. Hamáček řekl, že není možné takovou hrozbu dopustit. "Neumím si představit, že bychom těm lidem sdělili, že ty prostředky, se kterými již počítali, nedostanou. Senátní návrh znamená, že by se musela znovu rozjet příprava legislativy, a pro příjemce peněz by to znamenalo obrovské riziko. To si dovolit nemůžeme," uvedl.

Mechanismus, při kterém je bonus koncipován jako vratka daně sdílené mezi stát, obce a kraje, kritizují samosprávy i opozice. Ohrozí podle nich investice, s vládním plánem kompenzací formou dotací nesouhlasí. Rada Asociace krajů dnes podpořila výzvu Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Spolku pro obnovu venkova a Národní sítě Místních akčních skupin určenou vládě a Parlamentu, aby se kompenzační bonus bez projednání s hejtmany a představiteli obcí vyplácel bez dopadu na rozpočty krajů a obcí. V tiskové zprávě o tom informoval první místopředseda rady a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (ČSSD).

"Vnímám argumenty samospráv, rozumím, že mají obavy z dopadů krize, která se rýsuje," uvedl Hamáček. Koalice ANO a ČSSD je podle něj připravena v tomto směru přijít s jasným prohlášením a stanoviskem ve Sněmovně. "Že ty prostředky, které by obcím chyběly zejména na investice, jim budou kompenzovány," uvedl. MMR podle Hamáčka pracuje na mechanismu, jak to udělat.

Pokud by namísto daňové vratky byl bonus koncipován jako dotace, nemohla by jej podle Schillerové vyplácet finanční správa, jež má velkou infrastrukturu a dostatečné IT zázemí. Uvedla také, že stát podpoří investice krajů, měst a obcí zhruba deseti miliardami, bude vyhlašovat dotační programy. Dále řekla, že stát chce podpořit opravy silnic druhých a třetích tříd větší částkou než v minulých letech. Kraje koncem dubna oznámily, že budou po státu žádat pro letošní a příští rok na opravy silnic druhé a třetí třídy dohromady osm miliard korun.

Podle komunistů, kteří menšinový kabinet ve Sněmovně podporují, by měly náklady na opatření spojená s koronavirem nést jak stát, tak kraje a obce. "Než zastavit výplatu a udělat další 12miliardový schodek rozpočtu, je třeba rozdělit náklady tak, aby byla pomoc v čase možná," uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip. Chce ale, aby Sněmovna přijala doprovodné usnesení, ve kterém vládu zaváže k dotacím pro malé obce. "Slibujeme malým obcím, že zařadíme zvláštní bod, doprovodné usnesení, aby obce do 3000, respektive 1000 obyvatel, měly jasnou dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2020 a 2021, která by umožňovala dokončit jejich investiční díla," dodal.

Vládní verze předpisu počítá s tím, že kompenzace pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a malé společnosti s ručením omezeným budou vratkou sdílené daně, což dopadne na rozpočty samospráv. Ty na to dnes upozorňují akcí Černý den pro obce a kraje, kterou podle šéfa Sdružení místních samospráv (SMS ČR) Stanislava Polčáka (STAN) podpořilo přes 1000 obcí a několik krajů.

Výnosy ze sdílených daní putují nejen do státního rozpočtu, ale i do rozpočtů obcí a krajů. Podle odhadů ministerstva financí obce přijdou asi o 9,9 miliardy a kraje o 3,5 miliardy. Resort chce obcím a krajům výpadek kompenzovat dotacemi na investice. Místopředsedkyně Starostů a nezávislých (STAN) Věra Kovářová novinářům řekla, že vytahování peněz z rozpočtů samospráv bez předchozího upozornění je nepřijatelné. "Na každého občana to znamená minus 1100 korun, to už je výrazný zásah do rozpočtu, tento výpadek se projeví na kvalitě života všech občanů," řekla.

Podle místopředsedy TOP 09 Jana Jakoba nesmějí obce doplácet na to, že hospodaří lépe než stát. Jestliže vládní koalice ve Sněmovně senátní návrh přehlasuje, bude podle něj TOP 09 iniciovat rychlou novelu zákona o rozpočtovém určení daní nebo návrh kompenzačního bonusu pro obce a kraje, který jednorázově ze zákona příjmy obcí a krajů posílí.

Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky by takový zásah do rozpočtu obcí a krajů mohl znamenat ohrožení či ztrátu až 10.000 pracovních míst. Kompenzační bonus by podle lidovců měl stát vyplácet pouze ze svého rozpočtu. První místopředseda Sdružení místních samospráv Jan Sedláček uvedl, že starostové jsou návrhem zákona šokováni i proto, že obce dva měsíce bojovaly samostatně proti koronaviru šitím a distribucí roušek, mícháním dezinfekcí a dalšími opatřeními.

Piráti chtějí před hlasování předřadit zvláštní bod, ve kterém by kabinet vysvětlil, jak bude kompenzovat obcím výpadek z příjmů. "Součástí by byl návrh usnesení, ve kterém by Sněmovna vyzvala vládu, aby zajistila dofinancování obcí a měst," řekl poslanec Pirátů Tomáš Martínek. Podle místopředsedy ODS Martina Kupky není možné hodit přes palubu podnikatele ani obce. Proto ODS navrhne, aby obce na investice dostaly tisíc korun na občana z rozpočtové rezervy.

Podle šéfa hnutí SPD Tomia Okamury by obce a města přišly o peníze na důležité investice pro občany. "Podporujeme to, aby kompenzační bonusy platil stát, protože my jsme přeci státu dali na to peníze," řekl. Na mysli měl zvýšení deficitu letošního státního rozpočtu z původních 40 na 300 miliard.

Polčák uvedl, že premiér Andrej Babiš (ANO) a Schillerová porušili své sliby, že na příjmy obcí nebudou sahat. Rozpočtové omezení podle něj zastaví drtivou většinu investičních akcí v regionech. "Proto jsme na dnešek vyhlásili Černý den pro obce a kraje, podle našich informací se připojilo přes 1000 obcí jen z řad SMS ČR, Svaz měst a obcí, připojují se i kraje," uvedl.